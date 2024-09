Secretario de Gobierno se fue a los golpes con un ciudadano en La Guajira: todo quedó en video

Secretario de Gobierno de un municipio en La Guajira fue captado peleando con un ciudadano - crédito captura de pantalla video redes sociales

Un video compartido en redes sociales muestra a James Oñate, secretario de Gobierno de Distracción, La Guajira, enfrascado en una discusión que se tornó violenta con un ciudadano.

La pelea inició, de acuerdo con la versión del funcionario, debido a las acusaciones relacionadas con la entrega de certificados de un programa del Ministerio de Agricultura.

El incidente, que ha generado una amplia repercusión y rechazo, ocurrió mientras se llevaba a cabo la entrega de dichos certificados programada oficialmente. En el video, Oñate es visto discutiendo y posteriormente enfrentándose físicamente con un ciudadano que presuntamente lo había acusado de difamación.

El otro hombre que protagonizó la pelea, y a quien se ve abalanzado sobre el funcionario, fue identificado como Pedro Manjarrez, que sería un ganadero de ese sector del territorio nacional.

Este evento ha suscitado diversas reacciones entre la población y funcionarios, quienes critican que un funcionario público recurra a la violencia en lugar de debatir de manera constructiva. Las imágenes, capturadas por un testigo y difundidas ampliamente en redes sociales, se volvieron virales, aumentando la controversia alrededor del funcionario de La Guajira.

La Secretaría de Gobierno de Distracción aún no ha emitido un comunicado oficial respecto al comportamiento del secretario en el video, aunque se espera que se pronuncie en los próximos días dada la gravedad de la situación. Entre tanto, las redes sociales y medios locales de La Guajira continúan difundiendo el material con diversos comentarios de la ciudadanía, exigiendo explicaciones y posibles sanciones.

El secretario de Gobierno de Distracción se defendió

Jorge Oñate se refirió al altercado en una entrevista con el medio local Cardenal, donde dijo que él también es un ser humano que se equivoca. Pidió disculpas por lo ocurrido, pero señaló a Manjarrez de iniciar la pelea.

El funcionario de la Alcaldía de Distracción confirmó que la discusión está relacionada con los certificados del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (Faia) del Ministerio de Agricultura, que apoya a pequeños productores con la compra de insumos a través de distintos instrumentos financieros.

“Es cierto que la discusión es por un programa que se llama Faia que viene del ministerio de Agricultura y es cierto que se están entregando unos certificados”, dijo. Además, confirmó que Majarrez no es beneficiario ni referente del programa, el hombre, según Oñate, estaba acompañando a quien maneja la iniciativa.

Según las explicaciones de Oñate, el problema se dio porque el ciudadano pretendía tomarse atribuciones que no le corresponden, además de hablar mal del programa y de su gestión.

Así mismo, aseguró que la pelea que quedó registrada en el video divulgado a través de redes sociales se dio porque el ciudadano señalado fue a buscarlo para discutir. Lo que inició como un cruce de improperios terminó en los golpes, según Oñate, porque Manjarrez se abalanzó sobre él para golpearlo.

El secretario dijo que él no quería pelear, pero el hombre lo golpeó fuertemente. En las imágenes se observa al ciudadano ejerciendo fuerza sobre el funcionario que también intenta defenderse.

Distracción, La Guajira, donde se reportó el altercado - crédito Mapio.net

“Él se puso a hablar mal del programa y a difamarme a mí y al alcalde. Él no podía ponerse en esas cosas, eso fue lo que me rebotó a mí y me molesté. Yo no iba a pelear con él, fue él quien me buscó y me agredió”, indicó el funcionario. Así mismo, aseguró que “el certificado es para todo el mundo y él (Pedro Manjarrez) quería darle color político”.

Según información revelada por el diario El Tiempo, el funcionario ya instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del ciudadano que lo hostigo y agredió verbal y físicamente. De acuerdo con su queja, además de los golpes, recibió un mordisco en la mejilla izquierda y tiene varios rasguños en el rostro.