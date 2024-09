Gustavo Petro insistió en que el CNE no tiene la competencia para investigar al Presidente: “Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado”

El presidente Gustavo Petro aseguró que el CNE no lo puede investigar - crédito Joel González/Presidencia/Flickr

En los últimos días ha estado en boga la teoría del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto “golpe de Estado” o “golpe blando” para torpedear su administración y, por ende, las reformas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) halló presuntas irregularidades de financiación en la campaña del hoy presidente de la República.

A través de su cuenta en X, el primer mandatario afirmó que si se validan los señalamientos del CNE como investigación formal, se demostrará la existencia del entramado para sacarlo de la Casa de Nariño.

“El CNE no tiene competencia constitucional para investigar al presidente. Permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado”, escribió.

Petro insiste en supuesto avance de golpe de Estado - crédito @petrogustavo/X

Lo que dice el abogado del presidente Petro

En diálogo con Blu Radio, Héctor Carvajal, abogado del presidente de la República, se refirió a los topes de campaña que, según el CNE, violó Gustavo Petro. Carvajal se adelantó a cualquier posible acción sancionatoria que, en ese sentido, podría tomar el CNE.

“Siempre que (la decisión) vaya en contra del fuero presidencial, no será reconocida”, expuso Carvajal en el mencionado medio de comunicación.

Cuando fue senador, Gustavo Petro, pedía al CNE investigar presidentes; ahora los acusa de "golpe de Estado" - crédito Colprensa

Añadió que presentó “un escrito ante la sala de consulta pidiéndole que anule su decisión donde dirimió supuestamente un conflicto que no existe. Y segundo, que aproveche esta oportunidad que se le está dando, para que los jueces cuando se equivocan puedan corregir sus errores y no sigan militando en ellos, causando un agravio a las partes”.

La respuesta del CNE

El pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral se conoció el sábado 14 de septiembre a través de un comunicado en que el ente regulador se refirió al caso de la campaña de Petro, defendiendo la legitimidad de sus procedimientos.

“El Consejo Nacional Electoral, ante las reiteradas declaraciones del señor Presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes”, se lee en el texto.

Son enfáticos en que, legalmente, tienen luz verde para proceder investigativamente y que, por ende, no es cierto cuando el presidente Petro desconoce la autoridad del CNE para este tipo de cuestiones. “En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial”, añaden.

Documento oficial del Concejo Nacional Electoral - crédito CNE

En la comunicación del CNE se hacen explícitas referencias a Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia en relación con la viabilidad de las acciones del Consejo. “Dicha competencia, además, ha sido objeto de recientes decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que la ratifican como incuestionable”, arguyen.

De ahí que el órgano electoral haya dicho que “cualquier alusión o presunción en sentido contrario” a que tiene la competencia para investigar, se reflejaría en el desconocimiento del ordenamiento jurídico del país “está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral”.

Petro señala que “golpe” no será militar, sino desde los escritorios

Tan pronto como se conoció la comunicación del CNE, el presidente Gustavo Petro señaló que, a través de mecanismos burocráticos, el “golpe” comenzará este 16 de septiembre.

“No, amigos, el golpe no se dará con soldados, que todos ellos tienen la orden de su comandante constitucional de no levantar una sola arma contra el pueblo. Se dará con corbatas y escritorios y esta es la prueba. Tuvieron que desaforar inconstitucionalmente al presidente para iniciar el golpe y comienza el lunes”, escribió en X.

Señalamientos del Petro al CNE por "golpe blando" - crédito @petrogustavo/X

A estas declaraciones de Petro se suman otras en las que asegura que, además de artimañas legales, había un plan para asesinarlo con explosivos. Se ha puesto a la misma altura de Salvador Allende y ha alertado a sus seguidores de posibles acciones que podrían registrarse en contra de su vida.