Denuncias de Gustavo Petro sobre plan para asesinarlo desataron fuerte agarrón entre congresistas: así fue el tenso momento

Los representantes a la Cámara David Racero y Hernán Cadavid protagonizaron un fuerte cruce de palabras en la sesión de la Cámara

Los señalamientos del presidente de la República, Gustavo Petro, acerca de un plan para asesinarlo, con información que, según él, fue suministrada por la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) de los Estados Unidos, desataron el lunes 16 de septiembre, durante la plenaria de la Cámara de Representantes, un duro choque entre Hernán Cadavid y David Racero.

“Se los voy a decir: con el billete compraron dos volquetas (...) Una ya debió haber entrado. La idea que tienen es llenar una volqueta con dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerlo volar a mi paso. Ese es el operativo de la muerte”, indicó Petro, durante su intervención en la Asamblea Nacional Popular, que se llevó a cabo este sábado en la sede de la Universidad Nacional.

Las afirmaciones del primer mandatario hicieron que Cadavid, del Centro Democrático, expresara su molestia pública por lo que sería, a su juicio, una manera de desviar la atención sobre el caso que cursa en contra de su campaña en el Consejo Nacional Electoral (CNE), por presunta violación de topes de su campaña; y otros asuntos ya relacionados con su gestión, que no lo dejarían bien parado ante el país.

Los representantes a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y David Racero, del Pacto Histórico, protagonizaron un tenso momento por cuenta de las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre un plan para asesinarlo - crédito Canal Congreso

“Que las mafias, ¿Cuáles? Les hemos pedido que den nombres precisos y no hagan ataques a la deriva. ¿Que golpe de Estado? Debe ser, por ahí, el vigésimo desde que empezó el Gobierno en estas épocas. ¿Que asesinato del presidente? El ministro del Interior (Juan Fernando Cristo) y el comandante de las Fuerzas Militares (Almirante Hernando Cubides) han dicho que no tienen ningún tipo de información sobre atentados de ninguna naturaleza”, dijo Cadavid.

Por el contrario, añadió el representante uribista, “mientras confunden a los colombianos con esos discursos y esa verborrea”, lo que hay que mencionar es que “ayer (domingo 15 de septiembre) un miembro de la Policía Nacional dijo que las chuzadas a las niñeras de Laura Sarabia (Directora del Dapre) salieron de la presidencia de la República”, esto en relación con el caso de Marelbys Meza y Fabiola Perea.

Además, de lo que calificó son los ataques al CNE. “Uno no respeta la democracia porque abandone un fusil, sino cuando acata las instituciones y de eso Petro nada ha hecho”, expresó Cadavid ante la plenaria, justo cuando se discutía si se aprobaba la proposición de su compañero de bancada, Andrés Forero, en relación con reconocer al opositor Edmundo González como presidente de Venezuela.

Petro mencionó que el plan implicaría el uso de fusiles adquiridos en barrios asociados con el M-19 y financiación desde Dubai - crédito X

La dura respuesta de David Racero a Hernán Cadavid

En su réplica, Racero habló de que la información entregada a Petro provino directamente de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y destacó cómo el diplomático Francisco Palmieri no lo ha desmentido. “El presidente no va a tener una falsa salida como para denunciar algo que no tenga sustento real”, afirmó, al punto que le pidió más solidaridad a su interlocutor.

Incluso, lo acusó de estar sesgado en lo que se refiere al presidente. “Usted mismo dijo que el 20 de julio el presidente Petro iba a cerrar el Congreso. ¡No le da pena, mi hermano! Esto es un tema de vida, usted debería solidarizarse, toda Colombia debería solidarizarse con el presidente en ejercicio, independientemente de la tendencia política”, indicó Racero, que acusó a Cadavid de tener “una posición rastrera y miope”, causante de la realidad del país.

Al respecto, Petro no ha vuelto a referirse al tema que suscitó toda clase de comentarios en las redes sociales, entre quienes piden rodear al mandatario y los que no creen en que lo dicho tenga asidero. Precisamente cuando su discurso comenzó a radicalizarse, con toda clase de señalamientos a sus opositores; por un lado, la familia Vargas Lleras, y por el otro, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque.