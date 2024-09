Justin Timberlake se declaró culpable de conducir en estado de ebriedad: ¿Peligra su presencia en el Festival Estéreo Picnic?

Justin Timberlake se declaró culpable por el cargo de conducir en estado de ebriedad en Nueva York - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/SonyMusic

Justin Timberlake, uno de los cabeza de cartel del Festival Estéreo Picnic 2025, fue detenido el pasado 18 de junio en Sag Harbor, Nueva York, luego de que se saliera de su carril y se pasará una señal de alto. El oficial responsable del arresto reportó en su informe que el cantante tenía los ojos “inyectados en sangre y vidriosos”, además de no pasar los test de sobriedad en campo. Además, Timberlake reconoció ante el oficial que bebió un martini y en ese momento estaba siguiendo a sus amigos, negándose a tomar la prueba de alcoholemia.

La noticia adquirió impacto a nivel mundial, debido a que las cámaras registraron a Timberlake ingresando al juzgado en las oportunidades que lo pudo hacer, debido a que seguía inmerso en el The Forget Tomorrow World Tour con el que viene presentando su álbum Everything I Thought It Was, publicado el pasado mes de marzo y debió ausentarse de varias de las audiencias.

Tras varias semanas en las que su abogado, Ed Burke, negó en las audiencias previas que Timberlake estuviera ebrio, alegando que su cliente no debería haber sido arrestado por dicha infracción y apuntando a “una serie de errores muy significativos en este caso”, Associated Press reportó que el intérprete de Cry Me A River se declaró culpable ante el juez.

El artista admitió que no cumplió con los estándares personales que intenta mantener en su vida privada, mostrando que comprendía la gravedad de sus acciones. En consecuencia, las autoridades de Sag Harbor le impusieron una multa de USD $500 dólares, así como un periodo entre 25 y 40 horas de servicio comunitario.

Tras aceptar los cargos, el actor y cantante se pronunció sobre el incidente.

“Como saben, intento mantenerme en un nivel muy alto y esto no fue así. Me encontré en una posición en la que podría haber tomado una decisión diferente, pero he tenido tiempo para reflexionar sobre ello y también entiendo por qué -el hecho de que todos ustedes estén aquí- yo tengo una plataforma, ustedes tienen una plataforma, compartimos esa plataforma”, manifestó.

Acto seguido, el artista exhortó a toda la opinión pública a evitar conducir bajo los efectos del alcohol. “Y por eso me gustaría decir a todos los que están viendo y escuchando, que aunque hayan bebido una copa, no se pongan al volante de un coche. Hay muchas alternativas. Es un error que cometí, pero espero que quienquiera que esté viendo y escuchando ahora mismo pueda aprender de este error, sé que yo ciertamente lo he hecho”, sentenció.

Debido a que la pena fue especialmente baja, en principio no peligraría su agenda de presentaciones. Tras culminar su manga europea en la primera semana de septiembre, el The Forget Tomorrow World Tour volverá en octubre con fechas en Canadá y Estados Unidos hasta diciembre. En febrero tendrá lugar su manga por América Latina, con presentaciones en México, Argentina, Chile, Brasil y Colombia.

Al hablar de Justin Timberlake siempre se piensa en él como un artista centrado en hacer pop, siguiendo las tendencias o explorando de manera más o menos atrevida otras formas musicales, pero siempre con la intención de que sean un éxito en las listas. Su sexto trabajo de estudio no es la excepción, y exhibe su acostumbrado sonido R&B al que le suma ideas del nu disco en ciertos pasajes.

No obstante, la gran novedad de esta producción frente a las anteriores es que sumó por primera vez a los miembros de N’Sync como invitados especiales en la canción Paradise, lo que técnicamente marcaría su segunda canción juntos desde que anunciaron su regreso en 2023. Meses atrás, la boy band lanzó Better Place, sencillo que formó parte de la banda sonora de la película Trolls Band Together.