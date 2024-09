Gustavo Bolívar confirmó que “Petro está loco” tras señalamientos de la oposición

Bolívar reaccionó a los señalamientos contra el mandatario - crédito AFP/Colprensa

El presidente Gustavo Petro ha afirmado en repetidas ocasiones que la oposición está buscando llevar a cabo un golpe de Estado contra su Gobierno, asegurando que ante esta situación, es vital que el pueblo colombiano lo respalde en las calles.

En su cuenta de X, el mandatario indicó que su premonición comenzará el lunes 16 de septiembre, pero de la misma forma, ha protagonizado varias discusiones con congresistas y figuras públicas de la derecha que han desmentido su postura.

“El lunes comienza el golpe de las corbatas. El sábado nos vemos con la asamblea nacional popular en la universidad Nacional. Creo que vamos a vivir los días de una decisión popular histórica. Si volvemos al pasado de fusilamiento de los jóvenes y del enorme robo del estado o si nos comprometemos con la democracia, la paz y la Vida”, escribió el mandatario en X.

El mandatario insiste en que están intentando generar un golpe de Estado en el país - crédito @PetroGustavo/X

Debido a este tipo de mensajes, la congresista María Fernanda Cabal se pronunció en esta misma red social, en la que afirmó que en Colombia debería existir una ley que permita determinar si el presidente se encuentra bien mentalmente.

“Ya es hora que Colombia apoye el trámite de una ley para que se pueda determinar la salud mental del presidente para asegurar que no destruirá el país durante un mandato”, escribió Cabal.

En los comentarios, varios usuarios apoyaron la postura de la senadora, recordando los conflictos que el presidente Petro ha tenido con la oposición durante sus dos años de gobierno.

“Totalmente… todos los días es una agresividad contra los Colombianos”, “Es que un país no debe, no puede estar en manos de una persona que siempre está descontrolada, fuera de sus cabales” o “La salud mental no debe ser estigmatizada o usada como criterio para descalificar a alguien, pero se podría ejecutar un proyecto así”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La senadora arremetió contra el presidente - crédito @MariaFdaCabal/X

Debido a esta situación, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, salió en defensa del presidente Petro, y desde su cuenta de X recordó otros casos en los que la oposición ha señalado al mandatario de ser “guerrillero”, “comunista” o “corrupto”.

“De los mismos autores de: “Petro es narco guerrillero” (y Petro está incautando más droga que ningún gobierno…) “Petro es comunista” (y Petro no persigue a nadie, no expropió a nadie, respeta la propiedad privada y quiere bajarle impuestos a las empresas…) “Petro está destruyendo a Colombia” (y ya bajó la inflación a la mitad, el desempleo a un dígito y tiene el dólar más barato que cuando se posesionó…) “Petro es corrupto” (y Petro jamás se ha robado un peso…)”, escribió Bolívar.

A esto, Gustavo Bolívar le sumó otros ejemplos, recordando que han afirmado que: “Petro tuitea mucho”, “Petro no ha tuiteado”, “Petro no se quita la gorra”, “Petro está enfermo”, “Petro no madruga” o “Petro viaja mucho”, para destacar el pronunciamiento de la senadora María Fernanda Cabal sobre el estado mental del presidente.

“Yes en lo único que tienen razón: Petro está loco de amor por Colombia”, escribió el director de Prosperidad Social, que argumentó por qué considera que en verdad el presidente no está bien mentalmente y sigue queriendo estar al frente del Gobierno nacional.

“No de otra forma se explica soportar atentados, multas, embargo de su sueldo, calumnias diarias, improperios, falsas denuncias, burlas, saboteó, matoneo a su hija y a su esposa. Hay que estar loco para seguir ahí, luchando para liberar a su pueblo de tanta mafia asquerosa”.

A pesar de su actividad constante en redes sociales, el mandatario no se ha pronunciado sobre la nueva polémica que se registra en el país sobre su cordura.

Bolívar aseguró que Gustavo Petro "está loco" - crédito @GustavoBolivar/X