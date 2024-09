Hermano de Luis Andrés Colmenares reveló cómo él y su madre reaccionaron a la noticia del nuevo hijo de su papá: “¿Cuándo va a llegar la calma?”

La madre, Oneida Escobar, tras enterarse del nuevo hijo de su esposo, manifestó perder las esperanzas de reconciliación - crédito Colprensa

La familia del fallecido Luis Andrés Colmenares volvió ser el centro de atención tras conocerse que el padre confesó tener un hijo fruto de otra relación.

En una entrevista con Semana, se conocieron los detalles de su revelación, en la que se refirió a cómo sería recibida la noticia por su hijo Jorge Camilo Colmenares y, desde luego, su esposa, Oneida Escobar.

“Mira lo que te voy a confesar en este momento. Luis ya tiene 14 años de fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos; yo también entiendo que tengo que irme de este mundo, así que ellos deben decidir si lo dejarán solo y los amarré ahí con el nombre de su hermano. Jorge lo sabe”, dijo.

Ahora, a través de un diálogo con el mismo medio, el hermano menor de Luis Andrés, Jorge Colmenares, actual concejal de Bogotá, se pronunció sobre cómo la confesión de su padre lo ha afectaron a él y a su madre.

Jorge Andrés Colmenares afirmó que su madre se convirtió en una persona distinta después de la muerte de su hermano, en 2010 - crédito Colprensa

En entrevista con la periodista Vicky Dávila, Colmenares Escobar relató cómo su padre le informó sobre la existencia de su medio hermano de un año de edad. Según Jorge, se enteró de la noticia durante un almuerzo con su padre, luego de semanas sin hablarse. “Cuando lo vi, me dijo que hacía tres días había nacido un hijo”, explicó.

La noticia fue tan impactante para él que, según sus palabras, “quedé en modo avión”. “Pasé de ser el hijo menor al ser el hijo único (cuando murió Luis Andrés) y ahora soy el hijo mayor. No es fácil asimilarlo”, dijo.

También admitió que no logró establecer el diálogo necesario con su progenitor para conocer los detalles de la existencia del menor. “Yo no me he sentado a preguntarle a mi papá como sucedió. No he tenido la gallardía”, sostuvo.

Jorge Colmenares confesó que el matrimonio entre sus padres se vio muy afectado por todo lo que siguió a la muerte de Luis Andrés Colmenares - crédito Colprensa

La noticia llegó a Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares

De los ‘daños colaterales’ que la intensa lucha judicial emprendida por los padres de Luis Andrés dejó tras su miesteriosa muerte en el parque El Virrey fue la debilidad emocional en el matrimonio Colmenares Escobar.

Incluso, el mismo hijo afirmó en varias entrevistas que llegaron a distanciarse para poder cumplir con todas las diligencias judiciales y llevar el proceso del duelo.

Según las últimas declaraciones de Jorge Colmenares, su madre desconocía la existencia del nuevo miembro de la familia hasta que Jorge mismo se lo contó. La noticia fue devastadora para ella, quien tenía la esperanza de que su relación con su esposo pudiera reconstruirse en algún momento, como relató el medio nacional.

“Todo ese día (cuando el padre le contó) pensé en cómo le iba a contar a mi mamá, cómo le iba a llegar a ella con la noticia de que algo la iba a sorprender”, dijo el concejal.

Oneida Escobar intentó asimilar la presencia de un nuevo hijo de su esposo, pero extinguió las posibilidades de volver con su esposo - crédito Colprensa

Entonces resolvió visitar la placa conmemorativa de su hermano en el parque El Virrey, en búsqueda de respuestas. “Le pregunté a su memoria hasta cuándo tendríamos que experimentar asuntos tan duros”, admitió.

“Le dije: Luis, ¿por qué otro suceso más?, ¿Cuándo va a llegar a nuestra vida la calma por completo en donde no existe ninguna otra noticias? Caminé y caminé, hasta que decidí irme a la casa”, continuó.

La reacción de Oneida Escobar

Por su parte, Jorge Colmenares reconoció que la sorpresiva noticia fue recibida por su madre con un largo silencio de más de 20 minutos.

“Mi mamá hizo una cara de tristeza, de melancolía. Se enfrió, hubo un momento de silencio supremamente difícil. Pero fue lo que me tocó contarle. Esto es muy difícil para ella”, afirmó.

También narró que luego del largo silencio con miradas fijas a los ojos, la mujer dijo: “Jorge, yo soy una sobreviviente de distintas tormentas y por esta tampoco me voy a caer”. Añadió el joven concejal que entonces “ella se acostó a dormir, al día siguiente tenía el semblante bajo, pero poco a poco fue superando la situación”.