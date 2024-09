Denuncian fallos en tarifas de energía y advierten sobre el riesgo de un apagón en la región Caribe

Name señaló la responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos en garantizar la continuidad del suministro eléctrico - crédito José David Name prensa

El sector energético en la región Caribe atraviesa una de las situaciones más críticas en su historia reciente, marcada por problemas estructurales y decisiones que generaron gran incertidumbre. La intervención de la empresa Air-e por parte del Gobierno nacional fue un paso drástico para intentar frenar el colapso de los servicios eléctricos en varios departamentos, mientras que Empresas Públicas de Medellín (EPM) sorprendió con el anuncio de su intención de vender Afinia, su filial en la región.

Este panorama generó una serie de reacciones entre los diferentes actores del sector, desde usuarios hasta expertos en energía, quienes señalaron que la raíz de esta crisis no solo recae en la gestión de las distribuidoras, también en el comportamiento de las generadoras, que fueron acusadas de no cumplir con los estándares de suministro necesarios.

Tras la situación, el senador José David Name, integrante del Partido de la U y representante de la Bancada Caribe, se pronunció en una entrevista para Blu Radio. Según Name, el verdadero problema radica en la forma en que están estructuradas las tarifas de energía en Colombia, lo que agravó la crisis en la costa. Además, advirtió que si no se toman medidas adecuadas, no se puede descartar la posibilidad de un apagón generalizado en el Caribe colombiano.

“Aquí el problema real es la forma como está estructurada la tarifa en Colombia. No se ha cambiado el sistema tarifario y muchas veces lo dijimos a la Comisión Quinta. Esto va a ser un problema social, esto va a tener unas repercusiones en el Caribe colombiano y todavía no las hemos visto. Cuando se produzca un apagón, que puede existir, vamos a tener un problema peor que el paro camionero”, afirmó Name.

Así mismo, el senador expresó que, en su opinión, la intervención a la empresa Air-e se prolongará por más de un año. “Lo que sí va a ser doloroso y quiero anunciárselo al país, es que la Superintendencia, en el fondo que tiene para estos casos, no tiene los recursos adecuados y va a tocar, o colocar más impuestos, o que los generadores paguen más impuestos para llenar este fondo y poder cubrir lo que se necesita”, afirmó el senador. Además, destacó que, solo para mantener las operaciones de Air-e, se requerirán más de 500.000 millones de pesos antes de diciembre, lo que confirma, según él, que la intervención no será limitada a un año.

Con relación al servicio de energía en la región Caribe, Name destacó que el Gobierno debe reconocer las condiciones particulares de la costa, donde las altas temperaturas exigen un mayor consumo eléctrico. Señaló que los electrodomésticos, como las neveras, trabajan con mayor intensidad y el uso de ventiladores y aires acondicionados es indispensable.

Sin embargo, mencionó que los subsidios aplicados en la costa son los mismos que se otorgan en ciudades con climas mucho más fríos, como Tunja, donde las temperaturas rondan los 7 grados. Para él, este es un claro ejemplo de un problema estructural en la política de subsidios.

Intervención de Air-e garantiza suministro de energía en la costa Caribe

Carlos Diago, agente interventor de Air-e, en entrevista para Blu Radio, proporcionó detalles sobre el proceso de intervención y ofreció tranquilidad respecto a la posibilidad de un apagón en el Caribe. Diago aseguró que se compromete a evitar un apagón, afirmando: “Se lo garantizo, porque hay el concurso también a través de las iniciativas del gobernador Verano de apoyar y a través de Transe, la empresa que realiza la mayor parte de la transmisión de energía, de darnos él, el apoyo, el apoyo técnico y yo estoy contactando a empresas de tecnología para recuperar a la mayor brevedad posible tanto el sistema comercial, el sistema administrativo y, sobre todo, el sistema operativo”.

De igual forma, Diago explicó que “la idea no es agotar el fondo empresarial. El fondo empresarial es un recurso de emergencia que tiene la Superservicios para atender, digamos, eh, las empresas que toque intervenir para preservar los servicios básicos. Estamos hablando de servicios públicos”, dijo.