Tiktoker español fue víctima de robo por los monos en Amazonas: “Se lo han llevado, me habían avisado”

Fran Cuéllar mostró cuál fue el robo que le hicieron los monos en su viaje al Amazonas - crédito @anato_nacional/IG

A través de su cuenta de Instagram y TikTok, el ciudadano español que se hizo viral por un video en el que pregunta por qué todo el mundo está viajando a Colombia, ha compartido todo tipo de material y contenido en el que muestra su recorrido por el país.

Luego de que el hombre llamado Fran Cuéllar fuera invitado por el Gobierno y los empresarios de turismo colombianos para que visitara y conociera todos los espacios emblemáticos, con el fin de que le mostrara al mundo el porqué “está de moda” Colombia, el influenciador no ha parado de publicar todo lo que ha podido vivir y descubrir en su estadía.

El influenciador llegó desde el 6 de septiembre y su primer destino fue Bogotá, una ciudad en la que aseguró que se sentía pesado y raro, tan pronto arribó al aeropuerto, por la altura en la que está. Lo primero que hizo fue ir al hotel, recibir unos regalos de parte de la marca Alpina, probarlos, y luego encontrarse con el creador de contenido Jonatan Clay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Fran Cuéllar fue recibido en Bogotá con regalos y la primera persona que vio fue a Jonatan Clay - crédito @francuellar26/IG

Al siguiente día fue a Monserrate, la plaza de Bolívar, recorrió las calles de La Candelaria (en el centro de la capital), probó comida típica colombiana, vio por primera vez colibríes, estuvo en el parque Salitre Mágico y se encontró con el ministro Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, para ir a tomar cerveza y jugar tejo.

“Parceritos, me ha encantado jugar al tejo. Ha sido una locura, de verdad, mil gracias y gracias a la gente que se ha acercado a pedirme fotos, es que estoy tan asombrado de tanto amor que Bogotá me ha enamorado, esta ciudad es lo máximo”, dijo Fran Cuéllar.

Al tercer día viajó a Leticia y probó los platos de la zona, los cuales incluyó, hormigas, larbas, el inolvidable mojojoy y unos patacones. Seguido a esto compartió imágenes del hotel entre la selva en el que se hospedó, habló de las especies que hay tanto en el aire, los árboles, como en el Amazonas, indicando que en el sector están en peligro de extinción los peces piracucús, los cuales alimentan, crian y cuidan antes de ser liberados para recuperar la especie.

Así fue la experiencia de Fran Cuéllar jugando tejo con Mr. Taxes y en el Amazonas - crédito @francuellar26/IG

Asimismo, dejó ver otros animales que han rescatado y están protegiendo y sanando, ya sea porque venían de espacios de caza, zoológicos ilegales, y demás.

Sin embargo, uno de los clips que más han llamado la atención de los internautas fue en el que habló del robo que le hicieron los monos del Amazonas, pues se le metieron al cuarto y sacaron los dulces y paquetes que tenía guardados en la maleta.

“No voy a poder probar el chocorramo. Estoy flipando con lo que me han hecho los monos del Amazonas en mi maleta. Venía a cerrar mi maleta porque ya me voy de este maravilloso lugar y veo las gorras así (llenas de boronas), lo que me pareció muy raro. Total, yo tenía esta bolsa de papitas aquí encima y la han abierto y se han comido casi que todo lo que venía adentro, pero lo más fuerte es que tenía aquí un chocorramo guardado para probarlo y lo han abierto y se lo han llevado, se han llevado el chocorramo y no voy a poder probarlo. Qué fuerte, estoy flipando. Me habían avisado y pensaba que ya había cogido todo lo que tenía, pero no, se me olvidaron estas dos cosas y se las han zampado”, contó el influenciador español.

Así fue el robo de comida que le hicieron unos monos del Amazonas a Fran Cuéllar - crédito francuellar26/TikTok

Finalmente, el creador de contenido español alertó, a manera cómica, a sus seguidores para que se cuiden de los monos del Amazonas porque son ladrones de comida y algunos accesorios sin importarles.

El 11 de septiembre Fran Cuéllar pasó de la selva a la ciudad y llegó a Medellín a conocer directamente la comuna 13.

“Me ha encantado la Comuna 13 y me ha emocionado toda la historia que tiene detrás. Ese lugar está por madurar y brillar. Es y será una de las joyas de Medellín y de Colombia”, escribió en su perfil de Instagram.

Por ahora se espera que siga subiendo material de su viaje, pues estará en el país por 10 días.