Petro lanzó insólita teoría sobre fines del supuesto golpe de Estado en su contra: salpicó al presidente del Congreso

En un nuevo episodio de la novela de que en su contra está fraguando un golpe de Estado, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó el jueves 12 de septiembre de 2024 una nueva e insólita hipótesis: que involucra, ni más ni menos, que al titular del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia, con el ánimo de ocupar su cargo de manera interina hasta el 7 de agosto de 2026, cuando culmina el periodo constitucional de cuatro años.

Desde Armenia (Quindío), en donde asistió al encuentro con más de 1.500 representantes de los medios alternativos, el primer mandatario aseguró que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes buscaría destituirlo, para que en su lugar, Cepeda, como presidente del legislativo, sea el que lo reemplace. E, incluso, insinuó que para tal fin se estarían moviendo grandes cantidades de dinero para llevar a cabo este propósito.

“Quieren decirle a los colombianos que el presidente violó la ley, y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mucho dinero se está moviendo detrás. Y no quieren que lo digamos”, denunció Petro, en unas aseveraciones que, como eran de esperarse, no tardaron en generar duras reacciones de quienes están siendo implicados en esta clase de conductas.

Petro, apoyando su versión de que quieren ir por su cargo, puso de parangón el reciente caso de intento de golpe en contra del presidente de Bolivia, Luis Arce, ante la aparente sublevación militar en su contra. Y no solo en este país, sino que trajo a colación lo acontecido con Pedro Castillo, en el Perú, que fue destituido por rebelión, un caso por el que el Gobierno colombiano ha tenido algunos quiebres en las relaciones con Dina Boluarte.

