Fiscal Camargo ofreció a su entidad como “puente” ante la tensión entre Petro y el Consejo de Estado

La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, ofreció a esa entidad para mediar entre el presidente Petro y las Cortes ante las tensiones reciente con el Consejo de Estado. (Crédito: Colprensa / Consejo de Estado)

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ofreció a esa entidad para mediar entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y las Cortes, luego de que el mandatario la emprendiera en contra del Consejo de Estado, que entregó un concepto con el que respaldaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE) podía investigar a su campaña para las elecciones de 2022.

En ese organismo indagan si durante las presidenciales de hace dos años se sobrepasaron los topes autorizados para el financiamiento de su campaña, lo que ha sido rechazado por el jefe de Estado, otra vez con su diatriba de que se está fraguando un golpe en contra de su Gobierno, y donde ha sostenido que no hubo irregularidades durante el proceso para llegar a la Casa de Nariño.

El fin de semana, y este lunes 9 de septiembre, el mandatario arremetió contra el Consejo de Estado y aseguró que ese pronunciamiento a favor de la autoridad electoral no tenía efectos.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege (sic)”, trinó en la mañana del sábado.

En la misma publicación reiteró que desde el CNE, que aseguró que era una instancia “administrativa y política”, se estaba “preparando el camino” para que lo suspendieran de sus funciones “por una investigación de topes” y que se inició a “los 30 días posteriores a la elección” cuando ya no tenía competencia.

Fotografía de archivo de Milton Chaves García, presidente del Consejo de Estado. (Crédito: Consejo de Estado)

“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado. ¿Se quejan de Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente (sic)”, insistió.

Y el lunes volvió sobre el tema con otra publicación en su cuenta oficial de X con la que aseguró que el Consejo de Estado estaba cooptado y respondía a las órdenes del exprocurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, que en 2013 lo suspendió de su cargo como alcalde Mayor de Bogotá, bajo el argumento de una emergencia sanitaria en la ciudad, luego de que cambiara el esquema de recolección de basuras.

“En aquel entonces el Consejo de Estado estubo del lado progresista y respaldó en todo, la la Convención Americana de derechos Humanos CIDH. Esta vez pareciera que volvió a manos de Ordoñez (sic)”, afirmó.

Agregó en esa publicación que ahora estaba ocurriendo una situación similar como la de hace 11 años y la emprendió contra la Comisión de Acusaciones en el Congreso, a donde si le podrían abrir una investigación por su fuero.

“Tuve que ganarle a Ordoñez en todos los estratos judiciales nacionales e internacionales y logré una sentencia de la CIDH que es obligatoria y que ahora el consejo electoral, que no es juez, intenta de nuevo burlar, de manera más grave. Esta vez ayudándose de un juez: la comisión de acusaciones de la cámara, pero compuesta no de jueces penales sino de políticos, muchos derrotados en las elecciones del 2022 (sic)”, reprochó.

Fotografía de archivo de Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación. (Crédito: Colprensa / John Paz)

Sobre estos señalamientos del mandatario, el presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, aseguró que “estaba sorprendido”, tras una entrevista que concedió a Noticias Caracol.

“Es sorprendente y muy inesperado que el presidente de la República se refiera en esos términos a las decisiones que toma la Justicia en General”, afirmó.

Ante toda esta efervescencia del presidente Petro, que provocó la tensión con las máximas instancias de la Rama Judicial, terció la fiscal Camargo.

“Considero que la situación de las altas cortes, es muy clara. Allí toman las decisiones que deben tomar y entiendo que la Presidencia de la República hace los pronunciamientos que estima adecuados”, aseveró.

Finalmente ofreció la entidad a su cargo por si podía prestar “buenos oficios” para alivianar ese desencuentro.

“Si la Fiscalía puede servir de puente para que esa relación fluya servirá de esa forma”, concluyó Camargo tras un corto diálogo con periodistas.