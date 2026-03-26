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Millonarios le daría salida a dos jugadores por bajo rendimiento: estas serían las bajas de Fabián Bustos

El entrenador argentino ha consolidado una nómina para pelear la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, dejando de lado a algunos futbolistas que llevan un tiempo sin mostrar mejoría

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Millonarios
Millonarios pasa por un buen momento en la Liga BetPlay, al entrar al grupo de los ocho primeros - crédito Millonarios FC

Millonarios terminó la fecha 13 de la Liga BetPlay de la mejor manera posible, al quedar dentro de los ocho primeros equipos en el campeonato, en el séptimo lugar con 20 puntos y a solo dos del cuarto puesto, recordando que los primeros cuatro serán locales en la vuelta de los playoffs.

Uno de los logros de los azules fue el manejo de la plantilla, al identificar aquellos jugadores que le aportaban más al club para mejorar en el torneo y avanzar en la Copa Sudamericana, dejando de lado a los deportistas que poco mejoraron desde la llegada del técnico Fabián Bustos.

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Es por eso que se tendrían los primeros nombres que se despedirían de los embajadores por bajo rendimiento, pocos minutos y final de contrato, que iniciarían una “barrida” en varias posiciones para renovar la nómina en el segundo semestre de 2026, como parte del nuevo proyecto deportivo.

¿Las primeras bajas de Millonarios?

Los azules quieren mantener el buen ritmo que comenzó en febrero por la llegada de Bustos, pues en 10 juegos dirigidos logró siete victorias, un empate y dos derrotas, llegar a fase de grupos en la Copa Sudamericana y entrar al grupo de los ocho primeros en la Liga BetPlay.

Pensando en el segundo semestre, Millonarios le daría salida a Alex Castro y Jorge Hurtado, dos hombres que llevan menos de un año en la institución y no son tenidos en cuenta por el entrenador argentino, así que es probable que se despidan de la institución en las próximas semanas.

Millonarios
Millonarios evaluaría la opción de tres jugadores que terminan contrato en junio, para saber si los renueva o no - crédito @alexisnoticias/X

La información fue entregada por el periodista Alexis Rodríguez, del canal deportivo Win Sports, al mencionar aquellos hombres que finalizan vínculo el 30 de junio, que son tres futbolistas, de los cuales, solo uno tendría mayor opción de renovar contrato por su importancia en el club.

Castro tendría que mejorar su nivel para seguir en Millonarios, mientras que Hurtado no continuaría sin importar lo que pase, quedando libre para el segundo semestre, y se debería a la cantidad de delanteros en plantilla, sumado a que no ha rendido desde su arribo en 2025.

Alex Castro es uno de los refuerzos es uno de los refuerzos que ha tenido un flojo arranque de temporada - crédito Colprensa
Alex Castro llegó como refuerzo de Millonarios en 2025 y no ha rendido como se esperaba - crédito Colprensa

Cabe recordar que el mercado de fichajes se abrirá en junio, después de la Liga BetPlay 2026-I y durante el mundial de la FIFA, así que allí se definiría el futuro de los dos atacantes, para darle espacio a los refuerzos que Fabián Bustos pedirá en ese periodo de transferencias.

La renovación de “Macka”

David Mackalister Silva, mediocampista de Millonarios y con 39 años, aseguró en diálogo con El VBAR Caracol que “no hemos hablado nada de la renovación. Pasaron muchas cosas en estos meses, el agua se movió mucho, no arrancamos bien, el cambio de técnico, tantas cosas que pasaron que no han dado para pensar en eso. Ahora lo más importante es entrar al grupo de los ocho y la Sudamericana”.

El futbolista señaló que las lesiones marcaron su temporada de 2025, pero atribuyó su regreso a las canchas a la asistencia recibida de su familia y del cuerpo médico del equipo, que lo sacó adelante en todas estas semanas.

David Mackalister Silva
David Mackalister Silva es uno de los jugadores veteranos en Millonarios en la temporada 2026 - crédito Colprensa

Consultado sobre su retiro profesional, Silva manifestó su deseo de ser quien tome la decisión final sobre el fin de su carrera: “Ser yo quien tome la decisión (del retiro) y no que el fútbol lo haga por mí”. Insistió en que prefiere evaluar su rendimiento año a año, considerando que, mientras mantenga capacidades y aporte al grupo, no fijará una fecha para su adiós definitivo.

El mediocampista expresó en la misma intervención que “quisiera terminar mi carrera en Millonarios”, aunque reconoció que las circunstancias de este deporte y sus responsabilidades familiares podrían influir en el desenlace.

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