Dos establecimientos comerciales en Cali guardaban 34 tesoros precolombinos: Policía intervino y los selló temporalmente

Entre los objetos recuperados se encuentran vasijas, cuencos, figuras antropomorfas y zooantropomorfas, maseradores y volantes de huso - crédito Policía Cali

Dos anticuarios ubicados en el norte de Cali fueron cerrados temporalmente tras un operativo realizado por las autoridades, que evidenciaron que estos establecimientos comercializaban tesoros y reliquias arqueológicas sin los permisos requeridos.

Durante las inspecciones, se encontraron 34 piezas arqueológicas pertenecientes a culturas precolombinas. Al solicitar los documentos de funcionamiento, las autoridades constataron que ninguno de los negocios contaba con licencia para poseer las piezas ni autorización para intervenirlas.

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Según informó el teniente coronel Jairo Sanabria, jefe seccional de Servicios Especiales de la Policía Nacional en Cali, “entre los elementos recuperados se encuentran vasijas, cuencos e inclusive figuras antropomórficas pertenecientes a las culturas Calima y Quimbaya clásicas”.

Las piezas incautadas corresponden a culturas precolombinas como Calima y Quimbaya clásica, todas consideradas patrimonio cultural colombiano - crédito Policía Cali

Los operativos se llevaron a cabo en los barrios Granada y Versalles, lo que resultó en la suspensión transitoria de la actividad de los dos anticuarios. Sanabria señaló que “no se trata de piezas decorativas, sino que hacen parte de la historia de nuestro país y estaban siendo manipuladas de manera irregular”.

La Policía Metropolitana indicó que los locales intervenidos “fueron objeto de suspensión temporal de actividad por intervenir estos bienes de interés cultural o patrimonio arquitectónico, sin la respectiva licencia o autorización, o sin la asesoría en restauración de personal autorizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115, numeral 3, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

Según las autoridades, la medida de cierre será temporal, pero los dueños y comerciantes deberán explicar cómo y dónde adquirieron estos objetos arqueológicos.

El operativo contó con la participación del grupo de Protección al Turismo de la Policía Nacional, Interpol, el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), la Subsecretaría de Patrimonio y la Unidad Básica de Investigación Criminal de la seccional de Protección y Servicios Especiales. Las piezas arqueológicas quedaron bajo custodia de Inciva, mientras que la reapertura de los anticuarios dependerá de los procesos administrativos y la justificación documental sobre la procedencia de los objetos.

Las piezas incautadas corresponden a culturas precolombinas como Calima y Quimbaya clásica, todas consideradas patrimonio cultural colombiano

Las culturas precolombinas

Las culturas precolombinas fueron aquellas sociedades que habitaron el continente americano antes del inicio de la colonización europea, proceso que comenzó el 12 de octubre de 1492 con la llegada de Cristóbal Colón.

Diversas civilizaciones florecieron en América antes de la llegada de los europeos. Entre las más reconocidas se encuentran la cultura azteca en Mesoamérica, la maya en la península del Yucatán y la inca en los Andes centrales. En el territorio que hoy corresponde a Colombia, las culturas precolombinas fueron igualmente variadas, algunas fueron: las familias lingüísticas Chibcha, Caribe y Arawak. Entre los pueblos más sobresalientes se encuentran los muiscas, tayronas, quimbayas, sinú, calima y San Agustín, conocidos por su orfebrería, alfarería avanzada, agricultura en terrazas y sistemas de cacicazgos estructurados antes de la conquista española.

Estas sociedades presentaron una gran heterogeneidad: mientras algunas desarrollaron sistemas políticos y sociales complejos bajo imperios centralizados y construyeron grandes monumentos, otras mantuvieron formas de vida nómada o semisedentaria, con economías basadas en la caza y la recolección.

Las piezas incautadas corresponden a culturas precolombinas como Calima y Quimbaya clásica, todas consideradas patrimonio cultural colombiano

En la actualidad, el término “precolombino” es debatido, ya que tiende a homogeneizar la diversidad indígena americana y centra el relato en un explorador europeo. Alternativamente, se emplean expresiones como “civilizaciones prehispánicas” o “América antigua” para referirse a estas culturas.

Entre los rasgos comunes de las culturas precolombinas destacan sus avanzados conocimientos en agricultura —como la construcción de terrazas, sistemas de irrigación y chinampas—, su arquitectura monumental, regímenes políticos centralizados en algunos casos, y economías que iban desde la agricultura intensiva hasta la subsistencia y el intercambio. Muchas sociedades mostraban diferenciación social y mantenían sistemas religiosos politeístas, realizando rituales y sacrificios para honrar a sus dioses y explicar fenómenos naturales.

Los establecimientos sancionados carecían de la licencia y autorización necesarias para poseer, intervenir o restaurar bienes patrimoniales, informó la Policía Nacional - crédito Policía Cali

El arte precolombino refleja la riqueza y diversidad cultural de estas sociedades, con fuerte simbolismo religioso y estilización de la naturaleza. Utilizaban materiales como piedra, arcilla, metales y textiles, y crearon obras monumentales como pirámides, templos y esculturas.