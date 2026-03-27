Ministra de Transporte criticó al alcalde Galán por asegurar que el Gobierno le da la espalda a las capitales: “Es falso”

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que se ha evidenciado una reducción en los recursos de inversión destinados a las capitales - crédito @CarlosFGalan/X

Los alcaldes de las ciudades capitales se reunieron en la asamblea general de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), realizada en Medellín (Antioquia) y, desde allí, cuestionaron al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por el aparente abandono en el que tiene a las ciudades.

Así lo expuso el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicando que hay mandatarios locales preocupados por la reducción de recursos de inversión otorgados por la Nación para sus territorios. Además, alegan falta de diálogo y de construcción colectiva con la administración.

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“Una primera conclusión unánime de esta asociación es que el Gobierno nacional le dio la espalda a las ciudades capitales. Esto no es un tema de una alcaldía, no es un tema de una discusión entre un gobierno local y la Nación, es un sentimiento generalizado”, aseguró el alcalde de Bogotá.

La ministra María Fernanda Rojas aseguró que el Gobierno nacional ha apoyado económicamente a Bogotá en más de una obra y programa - crédito @MinTransporteCo/X

Sin embargo, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, negó los señalamientos de Carlos Fernando Galán, enlistando varios proyectos viales que el Gobierno nacional ha respaldado en diferentes puntos del país.

“Alcalde Galán, que no se le mienta al país. Decir que el Gobierno nacional le está dando la espalda a las ciudades capitales es falso. Reactivamos el tren después de décadas. El Regiotram de Occidente ya está en obra con más del 33% de avance y el Regiotram del Norte o Tren de Zipaquirá ya tiene $15,4 billones asegurados entre la Gobernación de Cundinamarca y la Nación”, detalló.

También explicó que se está avanzando en el corredor Bogotá-Belencito y se implementó un programa para que los taxistas puedan cambiar sus vehículos que funcionan con gasolina por carros eléctricos. La iniciativa involucra un apoyo económico de $34 millones, aproximadamente, para los conductores que tengan vehículos de más de 20 años. En esos casos, los taxistas también pueden acceder al 30% del valor del vehículo y a apoyos financieros para el sistema de recarga.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, aseguró que el Gobierno Petro ha invertido en trenes, movilidad eléctrica y eropuertos - crédito Ministerio de Transporte

A este proyecto se suma un programa para financiar 269 buses eléctricos para la ciudad. Su financiación depende tanto de la Nación, que aporta casi $1 billón, como de Bogotá, que contribuye con el dinero restante.

Asimismo, la ministra mencionó el estudio de una iniciativa privada para modernizar el aeropuerto El Dorado de Bogotá; el proyecto incluye intervenciones en la calle 26. Además, el Gobierno está “destrabando” el proyecto ALO Sur, que presentó problemas relacionados con los diseños del metro elevado en la zona de Gibraltar.

Por otro lado, ya se tiene la licencia ambiental para los Accesos Norte en las fases uno y dos, pero se requiere que el Distrito entregue unos predios para continuar con la ejecución del proyecto.

El Gobierno Petro ha respaldado económicamente proyectos viales en Bogotá, como la construcción del metro y las obras en la 68 - crédito IDU

Así las cosas, la jefa de cartera cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por asegurar que el Gobierno nacional no está apoyando económicamente a las ciudades capitales, teniendo en cuenta que, en materia de transporte, ha aportado un importante acumulado de recursos para impulsar obras viales.

Reconoció que el Distrito y la administración tienen diferencias, pero que esas discrepancias no han impedido el trabajo en equipo y el respaldo por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro para el desarrollo de la capital colombiana.

“Lo principal es el beneficio de la ciudadanía, así como el Gobierno nacional sigue cumpliendo los compromisos que en el pasado se asumieron para cofinanciar el mismo metro elevado, la 68, la 13 y la ciudad de Cali, pese a diferencias que podamos tener en estos proyectos, pero los compromisos se han honrado. ¿De verdad le estamos dando la espalda a las ciudades? Que no se le mienta al país. Aquí no hablamos, cumplimos”, indicó.