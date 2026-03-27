Policía de Bogotá capturó a hombre que generó pánico en un banco: llevaba una maleta que, supuestamente, contenía explosivos

El hombre fue capturado en flagrancia y dejado en manos de la Fiscalía - crédito Policía de Bogotá

Los ciudadanos presentes en una sucursal bancaria del barrio Bellavista de la localidad de Engativá, en Bogotá, vivieron momentos de terror durante la tarde del jueves 26 de marzo de 2026, luego de que un hombre de 33 años ingresó en las instalaciones y advirtió que tenía explosivos en su poder.

El individuo dijo que la maleta que portaba contenía explosivos que detonarían en cualquier momento. El anuncio desencadenó reacciones de tensión y miedo entre trabajadores y clientes de la compañía.

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Voceros oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que el sujeto intentaba cometer un asalto utilizando un artefacto que simulaba ser un detonador; sin embargo, las autoridades recibieron la alerta por la presencia del individuo que exhibía comportamientos amenazantes y portaba una maleta sospechosa dentro de la sucursal bancaria.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía, que realizará una indagación sobre el tenso episodio - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Efectivos de la Policía acudieron de inmediato al lugar con el objetivo de controlar la situación y resguardar la seguridad de clientes y empleados.

En el operativo, los uniformados establecieron un perímetro de seguridad, revisaron las instalaciones de la sucursal bancaria y entablaron diálogo con el presunto asaltante, que insistió en que la maleta contenía explosivos. Tras varios minutos de negociación, las autoridades lograron reducirlo sin que se registraran heridos.

Posteriormente, expertos en manejo de explosivos revisaron el contenido de la maleta y confirmaron que se encontraba vacía, y descartaron la presencia de artefactos explosivos.

El detenido fue llevado a un punto de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso por los delitos de terrorismo y amenazas. Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron la importancia de reportar cualquier actitud o elemento sospechoso que pueda poner en riesgo a la ciudadanía ante la Línea 123.

Efectivos de la Policía revisaron las instalaciones de la sucursal del banco - crédito Policía Bogotá

Policías frustraron asalto a sede bancaria en Santa Marta

El 1 de octubre de 2025, las autoridades samarias lograron detener un intento de hurto en la sede del Banco de la República de la capital del departamento de Magdalena, luego de que un grupo de cuatro personas intentara ingresar al edificio utilizando un vehículo que simulaba pertenecer a una empresa de transporte de valores.

Según informó el medio local Al Punto Santa Marta en su cobertura en vivo, los sujetos, vestidos con uniformes y equipados con elementos propios del personal autorizado, lograron acceder a zonas restringidas de la entidad en pleno centro de la ciudad.

Sin embargo, pese a que el carro de valores falso estaba equipado con logos y detalles similares a los utilizados por compañías de seguridad privada, al interior del banco, la presencia de los supuestos transportadores generó sospechas entre el personal, que dieron aviso inmediato a las autoridades.

En horas de la noche del 1 de octubre de 2025 la policía de Santa Marta frustro el que pido ser el robo del siglo - crédito Banco de la República

La rápida reacción de los funcionarios y la intervención de la Policía Nacional impidieron que se registraran pérdidas materiales o afectaciones al personal. Voceros del Banco de la República confirmaron en un posterior comunicado que, pese a que el operativo se extendió por cerca de cuarenta minutos, finalizó sin incidentes mayores.

Las investigaciones continúan para establecer posibles vínculos de los capturados con organizaciones delictivas, aunque no hubo extracción de dinero ni afectaciones a la operación habitual de la sede.

Las autoridades indicaron que, durante varios minutos, los presuntos delincuentes intentaron atrincherarse en las instalaciones, aunque finalmente fueron reducidos sin que se reportaran heridos. Las autoridades confirmaron que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización, mientras se investiga si forman parte de una estructura criminal organizada o si contaban con apoyo externo.

Además, desde la Policía señalaron que se inició una investigación para determinar cómo los sospechosos obtuvieron los uniformes y los elementos de suplantación.