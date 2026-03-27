Colombia

Policía de Bogotá capturó a hombre que generó pánico en un banco: llevaba una maleta que, supuestamente, contenía explosivos

Una vez revisada la maleta, uniformados de la Policía evidenciaron que estaba vacía, pese a que el detenido insistió en que estaba cargada

Guardar
El hombre fue capturado en flagrancia y dejado en manos de la Fiscalía - crédito Policía de Bogotá

Los ciudadanos presentes en una sucursal bancaria del barrio Bellavista de la localidad de Engativá, en Bogotá, vivieron momentos de terror durante la tarde del jueves 26 de marzo de 2026, luego de que un hombre de 33 años ingresó en las instalaciones y advirtió que tenía explosivos en su poder.

El individuo dijo que la maleta que portaba contenía explosivos que detonarían en cualquier momento. El anuncio desencadenó reacciones de tensión y miedo entre trabajadores y clientes de la compañía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Voceros oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmaron que el sujeto intentaba cometer un asalto utilizando un artefacto que simulaba ser un detonador; sin embargo, las autoridades recibieron la alerta por la presencia del individuo que exhibía comportamientos amenazantes y portaba una maleta sospechosa dentro de la sucursal bancaria.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía, que realizará una indagación sobre el tenso episodio - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía, que realizará una indagación sobre el tenso episodio - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Efectivos de la Policía acudieron de inmediato al lugar con el objetivo de controlar la situación y resguardar la seguridad de clientes y empleados.

En el operativo, los uniformados establecieron un perímetro de seguridad, revisaron las instalaciones de la sucursal bancaria y entablaron diálogo con el presunto asaltante, que insistió en que la maleta contenía explosivos. Tras varios minutos de negociación, las autoridades lograron reducirlo sin que se registraran heridos.

Posteriormente, expertos en manejo de explosivos revisaron el contenido de la maleta y confirmaron que se encontraba vacía, y descartaron la presencia de artefactos explosivos.

El detenido fue llevado a un punto de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso por los delitos de terrorismo y amenazas. Fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron la importancia de reportar cualquier actitud o elemento sospechoso que pueda poner en riesgo a la ciudadanía ante la Línea 123.

Efectivos de la Policía revisaron las instalaciones de la sucursal del banco - crédito Policía Bogotá
Efectivos de la Policía revisaron las instalaciones de la sucursal del banco - crédito Policía Bogotá

Policías frustraron asalto a sede bancaria en Santa Marta

El 1 de octubre de 2025, las autoridades samarias lograron detener un intento de hurto en la sede del Banco de la República de la capital del departamento de Magdalena, luego de que un grupo de cuatro personas intentara ingresar al edificio utilizando un vehículo que simulaba pertenecer a una empresa de transporte de valores.

Según informó el medio local Al Punto Santa Marta en su cobertura en vivo, los sujetos, vestidos con uniformes y equipados con elementos propios del personal autorizado, lograron acceder a zonas restringidas de la entidad en pleno centro de la ciudad.

Sin embargo, pese a que el carro de valores falso estaba equipado con logos y detalles similares a los utilizados por compañías de seguridad privada, al interior del banco, la presencia de los supuestos transportadores generó sospechas entre el personal, que dieron aviso inmediato a las autoridades.

En horas de la noche del 1 de octubre de 2025 la policía de Santa Marta frustro el que pido ser el robo del siglo - crédito Banco de la República
En horas de la noche del 1 de octubre de 2025 la policía de Santa Marta frustro el que pido ser el robo del siglo - crédito Banco de la República

La rápida reacción de los funcionarios y la intervención de la Policía Nacional impidieron que se registraran pérdidas materiales o afectaciones al personal. Voceros del Banco de la República confirmaron en un posterior comunicado que, pese a que el operativo se extendió por cerca de cuarenta minutos, finalizó sin incidentes mayores.

Las investigaciones continúan para establecer posibles vínculos de los capturados con organizaciones delictivas, aunque no hubo extracción de dinero ni afectaciones a la operación habitual de la sede.

Las autoridades indicaron que, durante varios minutos, los presuntos delincuentes intentaron atrincherarse en las instalaciones, aunque finalmente fueron reducidos sin que se reportaran heridos. Las autoridades confirmaron que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar el proceso de judicialización, mientras se investiga si forman parte de una estructura criminal organizada o si contaban con apoyo externo.

Además, desde la Policía señalaron que se inició una investigación para determinar cómo los sospechosos obtuvieron los uniformes y los elementos de suplantación.

Temas Relacionados

Terrorismo BogotáAmenazasMaleta con explosivosBanco DaviviendaColombia-Noticias

Más Noticias

Croacia hizo ver muy mal a la selección Colombia: la venció por 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

Con goles de Igor Matanovic y Luka Vušković, los balcánicos superaron a la Tricolor que inició ganando con anotación de Jhon Arias, pero nunca encontró otra solución en el partido

Croacia hizo ver muy mal a la selección Colombia: la venció por 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

Colombia perdió ante Croacia y dejó más dudas que certezas en el primer amistoso de 2026

La Tricolor perdió con 2-1 en Orlando, causando preocupación entre rendimientos individuales cuestionables y problemas para revertir el dominio croata

Colombia perdió ante Croacia y dejó más dudas que certezas en el primer amistoso de 2026

Selección Colombia entra en su etapa final de preparación para el Mundial 2026: los amistosos que le quedan

Con dos meses y medio, la Tricolor entró en la recta definitiva para la convocatoria, con el fin de llegar en las mejores condiciones para el debut contra Uzbekistán en Ciudad de México

Selección Colombia entra en su etapa final de preparación para el Mundial 2026: los amistosos que le quedan

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia: rival de cuidado para la Tricolor

Luego de verse con Croacia en Orlando, Florida, los dirigidos por Néstor Lorenzo cerrarán este ciclo de preparación con un partido clave para la convocatoria del Mundial 2026

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia: rival de cuidado para la Tricolor

Senador del Centro Democrático anunció que radicará proyecto para prohibir redes sociales en menores de 14 años

Enrique Cabrales, que también hará parte de la próxima legislatura, anunció que presentará nuevamente en el Legislativo la iniciativa para prohibir el uso de estas plataformas a los más pequeños, respaldado por advertencias de organismos internacionales y recientes fallos judiciales en Estados Unidos

Senador del Centro Democrático anunció que radicará proyecto para prohibir redes sociales en menores de 14 años
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Ejército bombardeó campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare: buscan establecer si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026 ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque

Rock al Parque 2026 ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Diego Sáenz y Cristina Warner confirmaron el fin de su relación: “Esperamos respeto”

Blessd dejó de seguir a Kris R y confirmó su distanciamiento: “Uno va entendiendo cómo se mueve todo”

Abiertas las votaciones de los Premios Nuestra Tierra 2026: así puede apoyar a su artista favorito

Deportes

Croacia hizo ver muy mal a la selección Colombia: la venció por 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

Croacia hizo ver muy mal a la selección Colombia: la venció por 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026

Colombia perdió ante Croacia y dejó más dudas que certezas en el primer amistoso de 2026

Selección Colombia entra en su etapa final de preparación para el Mundial 2026: los amistosos que le quedan

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia: rival de cuidado para la Tricolor

Nueva Caledonia vs. Jamaica EN VIVO por el Repechaje Intercontinental del Mundial 2026: no se pierda el minuto a minuto