Exparticipante del ‘Desafío’ tuvo grave accidente de tránsito: que le sucedió

Jorge Luis Carballo compartió los detalles de su accidente de tránsito en Instagram - crédito @carballojor/Instagram

Los exparticipantes del reality Desafío vuelve a ser noticia, esta vez por un trágico accidente de tránsito del que fue víctima Jorge Luis Carballo, exconcursante de la edición 2023 del programa convivencia y oriundo de Pitalito, Huila.

El hecho tuvo lugar el 9 de septiembre, cuando Carballo viajaba en una motocicleta de servicio de transporte por aplicación conocida como Picap. El atleta, que se convirtió en uno de los ‘Súper Humanos’ del reality, compartió en sus redes sociales, visiblemente afectado, los detalles del incidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras se desplazaba en un servicio de transporte por aplicación llamada Picap, el conocido exparticipante de la edición 2023 sufrió un accidente - crédito @carballojor/Instagram

Jorge Luis Carballo utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene más de cien mil seguidores, para informar a su comunidad sobre el accidente, mostrando imágenes que evidenciaban su estado de salud.

“Muchachos, me acabo de accidentar en una moto”, declaró en una de sus historias, donde se le veía tendido en el pavimento y con aparente dolor.

Luego, reveló más detalles sobre lo ocurrido: “Gracias a Dios estoy bien. No pasó a más de una fisura en la mano y estoy esperando respuesta a la pierna, que fue la que chocó con la señal de tránsito. Me duele demasiado y tengo raspones”, dijo en un mensaje a sus seguidores. Carballo explicó que el impacto principal fue en su pierna, la cual golpeó contra una señal de tránsito.

Carballo mostró imágenes de su estado de salud tras el accidente - crédito @carballojor/Instagram

El conductor del Picap, que también estuvo involucrado en el accidente, resultó con heridas más graves, incluyendo una lesión en la caja torácica.

“Venía en un Picap. El chico se encuentra en peor estado puesto que se lesionó la caja toráxica. Qué feo es sentir ese momento donde ves que la vida pasa en microsegundos. Me duele demasiado la pierna, tengo miedo de que pueda ser grave”, dijo el deportista, mostrando preocupación por el estado del conductor y el suyo.

Este accidente ocurrió poco después de que la comunidad de seguidores del Desafío se viera conmocionada por la muerte de Maryan Gómez, otra exparticipante del Desafío The Box 2023. Gómez falleció el 31 de agosto en una clínica de Bogotá debido a complicaciones pulmonares, según informaron sus familiares y compañeros; sin embargo, su muerte es parte de una investigación por parte de la Fiscalía. La noticia de su fallecimiento entristeció a los fanáticos del programa y a sus colegas. Carballo, que mantenía una estrecha relación con Gómez, compartió un emotivo homenaje en redes sociales recordando su última conversación con ella.

Maryan Gómez falleció el 31 de agosto en Bogotá - crédito @maryangomez_g/Instagram

“Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti (...) Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera. Se me parte el alma al pensar que te fuiste creyendo que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande (...) Las flores y el amor que pude, te los di en vida. siento mucho no alcanzar a llegar para decirte, como siempre, que todo estaría bien”, escribió Carballo en una publicación de Instagram.

El Desafío, un reality emblemático que ha cautivado a los colombianos durante dos décadas, se ha visto sacudido por estas últimas noticias. Los televidentes se han mostrado tristes por la muerte de la deportista: “Que muerte tan extraña. Jóven, llena de vitalidad, fuerte y acabar tan pronto? Descanse en Paz y la gloria de Dios sea con ella”; “Estoy muy triste! 🕊️”; “Descansa en paz🤍 Maryan, conecté mucho contigo como espectador😢 Dios te tenga en su gloria🕊️💔”; “Descansa en Paz Mary 😢😢”; “Que triste que tenga que pasar estas cosas para que vengan ahora si todos a comentarle 😢”, son algunos comentarios en las redes sociales.

En cuanto al incidente del deportista huilense Carballo, aún no ha actualizado sobre su estado de salud. Sus seguidores y fanáticos siguen a la espera de nuevas publicaciones que confirmen su recuperación y el estado de la otra persona que está involucrada en el accidente.