Daniela Álvarez habló de su estado de ánimo y lo que hace cuando tiene un mal día

Daniela Álvarez dejó ver una terapia y los avances que ha tenido - crédito @danielaalvareztv/IG

La modelo y presentadora Daniela Álvarez, reconocida por su actitud positiva y resiliencia frente a los desafíos que ha enfrentado con su salud desde la época de la pandemia por covid-19, volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram mostrando un momento íntimo y vulnerable de su reciente terapia física.

En esta publicación, la ex reina de belleza reveló detalles de su lucha diaria por recuperar la movilidad en su pie derecho, el cual también fue afectado por la isquemia que sufrió en 2020.

En las imágenes, Daniela aparece acompañada por su fisioterapeuta, mientras trabaja en su pie y la sensibilidad del mismo, la cual perdió debido al daño que la reducción del flujo de sangre le provocó. En el video se puede ver a la colombiana intentando realizar un ejercicio aparentemente simple: sostener una pelota con su pie y tocar otros elementos. Sin embargo, no lo logra y se nota su frustración.

Daniela Álvarez mostró cómo van sus terapias y la salida que encuentra cuando no le va bien - crédito @danielaalvareztv/IG

De acuerdo con la publicación, el médico intenta generar sensibilidad en la zona, utilizando diferentes superficies, pero la presentadora no alcanza a identificar los cambios de textura o temperatura, lo que ha sido evidente en su día a día.

“Mi falta de sensibilidad es consecuencia del daño que la isquemia produjo en mi nervio. El tacto de las cosas aún no las siento mucho, no identifico bien las superficies, por ejemplo, no sé si el piso está resbaloso o no o si está caliente y me estoy quemando”, explicó Álvarez.

El impacto de esta sesión de terapia fue evidente, y Daniela no dudó en sincerarse ante sus seguidores, pues confesó que no había sido de sus mejores días con el tema.

“Hoy no fue un buen día en mi terapia, algo tan básico, yo no lo puedo hacer”, indicó la presentadora, revelando la frustración que a veces la acompaña en su proceso de recuperación. Sin embargo, lejos de rendirse, la modelo decidió compartir un mensaje de esperanza y superación.

“Para muchas personas resulta difícil mostrar su vulnerabilidad. Dejar ver aquello que por dentro nos hace sentir frustrados, tristes o incapaces sería sinónimo de debilidad o exponernos demasiado. Hasta que un día entiendes que tu debilidad es tu mayor fortaleza”, reflexionó, mostrando una vez más su capacidad para convertir los momentos difíciles en lecciones de vida.

Esta fue la terapia en la que Daniela Álvarez se sintió frustrada, pero que le dejó algo bueno - crédito @danielaalvareztv/IG

En cuanto a lo positivo, que es el mensaje que Daniela Álvarez siempre quiere entregar en medio de toda la situación, contó la que sería una noticia alentadora

“Más allá de mi sensibilidad, hay algo que puedo apreciar hoy después de 4 años: los dedos de mi pie ya empezaron a moverse, hay más activación en el nervio de la tibia y tengo más control. Así que me quedo con esto último que para mí es un tremendo avance. ¡Gracias Dios y gracias foltra!”, reveló la empresaria.

Esta publicación no tardó en generar miles de reacciones en redes sociales, con seguidores de la presentadora elogiando su fortaleza y actitud inspiradora. Los comentarios destacaron la forma en que Álvarez ha sabido enfrentar sus dificultades sin perder su esencia positiva.

“Eres un ejemplo de valentía y superación”, “Cuanto aliento das, eres un verraca”, “Gracias por compartir también esos momentos difíciles, nos motivas a seguir adelante”, “Te admiro profundamente, Daniela”, “Te admiro por todo lo que haces y sé que vas a hacer que lo Imposible sea posible”.

Daniela Álvarez ha demostrado ser una figura clave para aquellos que buscan inspiración en medio de situaciones adversas. Desde que en 2020 fue sometida a una cirugía que resultó en la amputación de una de sus piernas debido a una gangrena isquémica, la modelo ha compartido abiertamente su proceso de recuperación, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia.

La pérdida de su pierna izquierda no ha detenido a la ex Miss Colombia puesto que continúa con procesos médicos para su recuperación física - crédito @elchismosocol/Instagram

A lo largo de estos años, ha sido un ejemplo para muchos al enfrentar su nueva realidad con una sonrisa y una actitud positiva, mostrando que, a pesar de las dificultades, siempre hay razones para seguir adelante.

“Veo tu cara y me veo reflejada también haciendo mis terapias sin saber que estoy tomando o que me están poniendo en mi pie, pero reírnos sin duda es la mejor terapia”, “Tu una inspiración y motivación constante para muchos que necesitamos valorar lo que tenemos”, son algunos de los mensajes que le dejan sus seguidores, los cuales dan cuenta de eso.