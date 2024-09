Es ideal apagar la moto en el semáforo para ahorrar gasolina: le contamos

Las motocicletas destacan como opción económica y sostenible con menores costos operativos - crédito Alcaldía de Bogotá

La subida de precios en los combustibles y los impuestos representa un reto considerable para los propietarios de vehículos grandes. En respuesta, muchos han decidido de manera pragmática vender sus autos y volcarse hacia opciones más económicas y sostenibles. Las motocicletas, por ejemplo, se han vuelto una alternativa popular no solo por su costo operativo más bajo sino también por su eficiencia en términos de combustible, especialmente cuando se adoptan medidas adecuadas de mantenimiento y conducción.

Sin embargo, el uso de motocicletas carburadas no los priva del uso de combustible, este tipo de automotor necesita de este elemento para andar, aunque el gasto sea menor que el de un vehículo particular de cuatro ruedas. Es por eso por lo que han salido una serie de consejos para ahorrar lo más posible la gasolina y con esto no maltratar tan seguidamente el bolsillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un informe presentado por Sustainable America, en el 2002, confirmó que apagar el motor de la moto en semáforos puede contribuir significativamente al ahorro de combustible. Esa medida, si el motor está detenido por más de 10 segundos, justifica el ahorro frente al gasto que implica reiniciar el motor.

La práctica, respaldada por un estudio de la organización, podría ahorrar hasta 242 litros de combustible al año a los conductores, quienes, se estima, pasan 16 minutos diarios en ralentí, según una investigación efectuada a los conductores de estos vehículos en Estados Unidos.

Apagar el motor de la moto en semáforos largos reduce significativamente el consumo de gasolina - crédito Colprensa

En el contexto actual, el coste de mantener un vehículo ha aumentado significativamente debido al alza de la gasolina y los impuestos. Estos factores han impulsado a muchos conductores a optar por medios de transporte alternativos como bicicletas, patinetas eléctricas y motos.

“Hay muchas pruebas disponibles de por qué el ralentí es tan malo para el bolsillo y para el medio ambiente. En Estados Unidos, se desperdician 3,8 millones de galones de gasolina cada día por el ralentí, lo que contribuye al cambio climático, la contaminación del aire y los efectos negativos para la salud relacionados. El ralentí también desperdicia el dinero de los conductores y ejerce presión sobre sus vehículos”, destaca el informe.

Además del estudio de Sustainable America, el blog de BP Global ofrece diversos consejos para optimizar el consumo de gasolina en motos. Entre las recomendaciones destacan mantener la presión de las llantas en óptimas condiciones, tener en buen estado el filtro de aire, y conducir a velocidades uniformes evitando aceleraciones y frenadas bruscas. Apagar el motor en paradas largas y utilizar el control de crucero son también estrategias útiles. Asimismo, es aconsejable andar lo más ligero posible, ya que los vehículos pesados consumen más gasolina.

Investigación de Sustainable America revela que apagar el motor en paradas largas puede ahorrar hasta 242 litros de gasolina anual - crédito Colprensa

Por otra parte, expertos automotores señalan que la hora idea para tanquear es en tempranas horas de la mañana o en la tarde noche, cuando la temperatura ambiente es más baja. Esto permite que obtener más cantidad de combustible por el mismo preciso, puesto que la gasolina está más comprimida.

En cuanto está el valor de la gasolina en Colombia en 2024

Durante los últimos años, el aumento en el precio de la gasolina ha sido parte de una estrategia gubernamental para alcanzar la estabilidad fiscal y reducir el consumo de combustibles fósiles. Desde que comenzó este proceso de incrementos, se ha generado un aumento del precio por galón, excepto en octubre y diciembre de 2023, ajustando paulatinamente la economía del sector energético.

El Ministerio de Hacienda de Colombia justificó la serie de aumentos como una medida indispensable para eliminar el subsidio al combustible, el cual había provocado un déficit fiscal significativo, estimado en 28 billones de pesos (aproximadamente 7.000 millones de dólares).

El Ministerio de Hacienda justifica el alza de carburantes por la eliminación del subsidio - crédito Colprensa

Ese subsidio, originado en 2007 bajo el gobierno de Álvaro Uribe con la creación del FEPC, se sostenía con la idea de estabilizar los precios internos del combustible; sin embargo, terminó siendo una carga económica considerable para el Estado, pues los precios internacionales del crudo nunca bajaron lo suficiente para alimentar el fondo adecuadamente.

A partir de lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) reveló los valores de la gasolina y el ACPM de 13 ciudades principales, que comenzaron a regir desde el sábado 7 de septiembre

Bogotá: $15.993 (gasolina) - $10.1562 (ACPM)

Medellín: $15.918 (gasolina) - $10.1773 (ACPM)

Cali: $16.003 (gasolina) - $10.292 (ACPM)

Barranquilla: $15.649 (gasolina) -$ 9.850 (ACPM)

Cartagena: $15.608 (gasolina) - $9.817 (ACPM)

Montería: $15.858 (gasolina) - $10.067 (ACPM)

Bucaramanga $15.763 (gasolina) - $9.919 (ACPM)

Villavicencio: $16.093 (gasolina) - $10.256 (ACPM)

Pereira: $15.943 (gasolina) - $10.235 (ACPM)

Manizales: $15.969 (gasolina) - $10.222 (ACPM)

Ibagué: $15.914 (gasolina) - $10.148 (ACPM)

Pasto: $13.725 (gasolina) - $9.148 (ACPM)

Cúcuta: $14.052 (gasolina) - $7.841 (ACPM)