Llegó al país el país el tiktoker de: “¿Qué le pasa a todos con Colombia?”

El tiktoker español Fran Cuellar, que se hizo célebre por un video a mediados del mes pasado en el que decía: “¿Qué le pasa a todos con Colombia?”, arribó al territorio nacional este fin de semana y ya comenzó a responder esa pregunta.

El Ministerio de Comercio publicó algunos videos en su cuenta oficial de la red social X donde se ve al europeo recorriendo varios de los lugares icónicos de la capital colombiana, como la Plaza de Bolívar, Monserrate, Salitre Mágico, así como probando algunas de las comidas típicas como el chocolate con queso y las almojábanas.

Del influencer ibérico se vino a saber, luego de que en la mencionada red social publicara un video que se hizo viral en donde cuestionaba por qué mucha gente estaba viajando al país.

“¿Qué le pasa a todos con Colombia? Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviese a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todo el mundo está en Colombia? Soy yo o solo en mis historias aparece gente que está en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo sea. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando? ¿Todo el mundo está en Colombia por algo?”, señaló en esa grabación que ya cuenta con más de 257.000 me gusta.

Precisamente, con ese mismo audio, la cartera de Comercio subió un nuevo video del español en el que se le ve muy feliz al pisar el suelo colombiano y haciendo muchos videos y fotografías del primer día de su estadía en Bogotá.

Además, el propio ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, que estuvo detrás de la logística para lograr que el influencer arribara al país, publicó otro video en los que dos se reúnen en una cancha de tejo y con cervezas en mano se ponen a jugar el milenario deporte nacional.

Incluso el español logró hacer la popular ‘mecha’ con la que se obtiene uno de los máximos puntajes en el turmequé, eso sí, seguramente de pura suerte, a diferencia del alto funcionario que estuvo practicando pata poder estallar los puntos.

En ese encuentro, le llevaron otro obsequio al tiktoker, en la que se incluyó una taza típica colombiana, con la que anunció que se tomaría “mis tintos”, pero en el entendido colombiano de un buen café típico, a diferencia del español que se refiere al vino tinto.

El influencer se mostró muy emocionado, ya que después de ese primer Tiktok, no solo los colombianos le comenzaron a enviar imágenes de los atractivos turísticos del país, si no que se logró una comunicación con Reyes, que también le enumeró la infinidad de razones para visitar al país, además del tejo.

“Puede que sea el avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano, puede que sea la gastronomía, puede que sean festivales como el Petronio o la Feria de Cali, puede que sea el windsurfing en La Guajira, puede que sea el turismo ecológico en la Amazonía colombiana, en cualquier caso, te esperamos aquí en Colombia, el país de la belleza”, le respondió a través de las redes sociales.

Ha sido tanta la emoción del ibérico por visitar este territorio suramericano, que lo vino documentando en su cuenta y en uno de ellos contó cómo le recibieron con una canasta con deliciosos productos lácteos del país, entre ellos los famosos arequipes, o dulces de leche. “Tengo un peligro con esto”, dijo después de degustarlo con obleas.

Hasta la progenitora del tiktoker apareció en uno de sus videos, donde contó sus impresiones acerca de que su vástago llegara a Colombia.

“A mí es que todo esto de las redes sociales me pilla un poco grande, soy de otra generación que no vivió con estas cosas. Estamos aquí tomándonos un café, espero que me traiga de Colombia por supuesto”, contó.