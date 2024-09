El vestido de ‘Tutina’ de Santos que se robó las miradas en la boda de Esteban Santos y Gabriela Tafur: esta fue su diseñadora

Entre los aspectos más comentados no solo estaba el enlace matrimonial, también la presencia de María Clemencia Rodríguez, conocida cariñosamente como Tutina - crédito redes sociales

La boda de Esteban Santos y Gabriela Tafur, celebrada el sábado 7 de septiembre en un pintoresco cañaduzal del Valle del Cauca, fue uno de los eventos más esperados del año. A lo largo de los días previos, la atención mediática y de las redes sociales se centró en los detalles de la ceremonia, que reunió a figuras destacadas del ámbito social y político de Colombia. Entre los aspectos más comentados no solo estaba el enlace matrimonial, también la presencia de María Clemencia Rodríguez, conocida cariñosamente como Tutina, esposa del expresidente Juan Manuel Santos y madre del novio.

Desde que se anunció el compromiso de Esteban y Gabriela, el interés sobre esta unión no disminuyó. Sin embargo, la expectación se intensificó especialmente en torno a cómo luciría Tutina, que fue admirada en muchas ocasiones por su elegancia y estilo. Aunque el foco estaba puesto en los novios, los seguidores de la familia Santos y los curiosos en redes sociales también aguardaban ansiosamente por conocer el look de la ex primera dama.

La ceremonia, que tuvo lugar en un escenario idílico rodeado de naturaleza, comenzó a despertar interés desde las primeras horas del día, cuando imágenes del evento empezaron a circular en redes sociales. Influenciadores invitados compartieron fotos y videos que rápidamente se hicieron virales, dando a conocer no solo detalles de la decoración y los momentos más emotivos de la boda, también el tan esperado atuendo de Tutina.

María Clemencia Rodríguez apareció radiante, llevando un delicado traje de color piel decorado con flores en relieve de tonos rosados, morados y pasteles. El diseño, que combinaba elegancia y sofisticación, fue creado por la renombrada diseñadora Isabel Henao.

El vestido destacó por su base de tulle con hilos dorados, sobre el cual se colocaron meticulosamente flores ilustradas y estampadas en organza, que fueron cortadas pétalo a pétalo. Un trabajo artesanal que, según se informó, requirió más de 200 horas de dedicación. Su cabello recogido y accesorios dorados completaron un look que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la jornada.

El momento en que Tutina entregó a su hijo Esteban en el altar fue uno de los más emocionantes de la ceremonia. La imagen de madre e hijo compartiendo ese instante conmovió a muchos, y las redes sociales se inundaron de mensajes destacando la belleza y el simbolismo del gesto.

Aunque los detalles sobre la boda aún siguen saliendo a la luz poco a poco, ya se mencionó que este evento podría ser considerado “la boda del año”. Tanto por la relevancia de los protagonistas, como por la atención que generó entre sus seguidores, no cabe duda de que esta unión será recordada durante mucho tiempo.

Los asistentes, incluidos varios miembros de la alta sociedad y figuras públicas, también compartieron en sus perfiles de redes sociales imágenes y comentarios sobre la ceremonia. Aunque los novios y la familia Santos fueron discretos hasta el momento, se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la celebración.

Este importante evento, que capturó la atención de miles de personas, no solo es una celebración del amor entre Esteban y Gabriela, también una ocasión para admirar la impecable elegancia y estilo de Tutina, que una vez más dejó una impresión memorable.

¿Quién es Isabel Henao?

Isabel Henao, nacida en Medellín, inició su formación en su ciudad natal. En 1999, comenzó sus estudios en literatura mientras exploraba cuál sería su verdadera vocación. Eventualmente, optó por el diseño industrial en la Universidad Pontificia Bolivariana, y más tarde por el diseño de modas en la Colegiatura.

Entre 2002 y 2003, amplió su educación en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán (Italia), donde obtuvo un Magna cum laude, un logro significativo en su entonces incipiente carrera. Durante su tiempo en Europa, se especializó en el tratamiento de telas, plisados y desarrollos innovadores, mediante cursos de técnicas avanzadas.

A lo largo de su carrera, Isabel ha sido merecedora de múltiples aplausos, menciones y premios tanto por la crítica como por el público. Sin embargo, uno de sus mayores logros fue presentar sus colecciones junto a grandes figuras de la moda internacional como Ágatha Ruiz de la Prada y Carolina Herrera. En cada desfile, Henao logró destacar por su inconfundible estilo, que fusiona de manera única lo poético y lo etéreo en los materiales que trabaja, dejando una marca personal en todo lo que diseña.