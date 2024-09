Profesora mostró cómo está “colombianizando” a sus alumnos en Estados Unidos

La latina se hizo viral con el video - crédito @tuty_vega/TikTok

En Colombia se tienen tradiciones o comportamientos adoptados que son extraños en otros países, esto hace que cuando turistas llegan al país, tengan dificultades para adaptarse al contexto o para entender términos populares.

Entre ellos se destacan aspectos comerciales de marcas que han convertido a campañas publicitarias en éxitos populares, una de ellas es la frase “desde septiembre, se siente que llega diciembre”, que suena cada noveno mes del año en la emisora radial Olímpica.

En 2024, en TikTok se hicieron virales múltiples videos alusivos a la frase y la emoción que genera en parte de los colombianos que esté cerca la temporada decembrina; sin embargo, era utilizado únicamente en el contexto local.

Sin embargo, la influenciadora Tuty Vega, que luego de participar en Top Model se radicó en Estados Unidos, en donde es maestra y muestra en redes sociales los procesos de su adaptación y da consejos sobre la radicación de latinos en el país norteamericano, se hizo viral por enseñarle la popular canción a sus alumnos.

El video comienza con la colombiana terminando de escuchar una canción en español durante su clase y luego procede a explicarle a sus alumnos el contexto de la frase que les va a explicar.

“Chicos, cuando es septiembre puedes sentir la energía. Navidad, verdad. Cuando es septiembre dices que ya es navidad. Te voy a mostrar algo cultural, en Colombia cuando es el 1 de septiembre, estamos listos para diciembre” fueron las palabras de Tuty Vega.

Con ese contexto, la colombiana explica que hay un jingle que es famoso en su país por la ansiedad que existe de que llegue diciembre, lo que provoca que sea “una canción que todas las estaciones de radio ponen” y repite la frase pidiéndole a sus alumnos mover “nuestra lengua española”.

Debido a que todos cumplen con sus instrucciones, la colombiana pone música para celebrar junto a los estadounidenses, lo que provocó que el video se hiciera viral y en los comentarios afirmaran que estaba “colombianizando” a los estudiantes.

“Usted lo que está haciendo es colombianizando a la gente, bravo por eso”, “imagínense a los chinos cuando lleguen a la casa cantando, since September we can feel that December is coming” o “Lo máximo. Gran forma de transmitir nuestra cultura por medio del juego y la alegría”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

¿Cómo se creó la popular frase?

A pesar de que la frase es recordada por la emisora mencionada, su popularidad ha hecho que se convierta en una frase utilizada por gran parte de los colombianos y hasta sea adaptada para publicidades en centros comerciales u otros espacios.

Sobre el origen del “en septiembre, se siente que llega diciembre”, la directora de Olímpica Estéreo, Dalia Bernal, afirmó que el jingle fue creado por el locutor Mike Char, pero que en ningún momento pensaron que tendría tanta popularidad y solo esperaban que fuera utilizado en esa ocasión.

“Indiscutiblemente es nuestra marca registrada. Y lleva muchos años. Siempre desde esta temporada hemos querido y demostrar a la gente que no solo es la alegría de la radio, como somos la emisora más alegre de Colombia, sino que el mismo comercio se prepare y se sienta la alegría de la Navidad”, contó Bernal a KienyKe.

Además, Dalia Bernal afirmó que el comercio popular ha sido clave y sigue siendo el motivo por el que cada año siguen utilizando la canción.

“El comercio también juega un papel importante en mantener viva esta frase. Las promociones y decoraciones navideñas en centros comerciales y tiendas suelen aparecer desde septiembre, lo que incrementa la sensación de que las festividades están a la vuelta de la esquina. En muchas ciudades, la colocación de luces navideñas y adornos en las calles refuerza esa atmósfera festiva”