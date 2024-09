Carolina Cruz por primera vez se refirió, largo y tendido, al shock que vivió en ‘Día a Día’ por invitado que se desmayó

Carolina Cruz habló de la escena que vivió en 'Día a Día' cuando un invitado se desmayó y dio su punto de vista - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas y respetadas de la televisión colombiana, ha decidido abrirse en su pódcast Mi Mundo Mis Huellas sobre un episodio desafortunado que tuvo lugar en Día a Día.

En esta ocasión, la también modelo y empresaria se refirió al incidente que le generó un notable rechazo por parte del público y reveló detalles sobre cómo vivió esa experiencia y sus pensamientos al respecto.

En el nuevo episodio de su pódcast, Cruz recordó el incidente ocurrido en octubre de 2022, cuando un grupo de teatro visitó el programa matutino de Caracol Televisión. La presentadora explicó que, en medio de la presentación especial que estos artistas hicieron, una de las artistas que estaba actuando, vestida de flor, se desmayó, todo sucedió en menos de nada y sin ella imaginarse la reacción que iba a tener, ni los comentarios en su contra que le iban a venir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Carolina Cruz habló de los comentarios en su contra por la reacción que tuvo en un programa de 'Día a Día' - crédito captura de pantalla Carolina Cruz Osorio/YouTube

En sus declaraciones, Carolina Cruz admite que, en los primeros momentos, creyó que el desmayo formaba parte del espectáculo, especialmente porque vio que ni el niño junto a la artista ni el invitado que estaba sentado a su lado parecían reaccionar.

“Recuerdo que cuando me pasó y llegué a la casa, me pregunté: ¿por qué a mí me pasan estos cacharros? En serio, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? [...] Yo me acuerdo que yo estaba sentada como en toda la mitad y empiezo a ver que la flor se desmaya, y yo tengo que aceptar que esas milésimas de segundo, yo pensé que era parte del show”, reveló Cruz.

La situación se tornó confusa y se complicó cuando, ante la falta de reacción de los presentes y la dinámica del programa, la presentadora se mantuvo inmóvil, pues no sabía cómo proceder. Fue solo cuando Carolina Soto, otra presentadora del programa, se lanzó a ayudar a la artista desmayada, que Cruz comprendió la gravedad de la situación.

En ese momento, la directora del programa le informó a través del apuntador que lo que estaba ocurriendo no era parte de la presentación.

“Pasaron segundos, todo fue muy rápido. En ese momento Caro Soto reacciona y se tira a ayudar a la flor desmayada, y yo en ese shock. A mí me tiene que hablar la directora del programa por el apuntador y me dice: ‘Carito, eso no es parte del show, se desmayó de verdad’. Ahí es cuando Caro dice: ‘Vamos a dar una vuelta, ya volvemos. Caro ya había reaccionado, ya estaba encima de la flor, ya habíamos mandado a comerciales y yo seguí en shock”, explicó Carolina en el video publicado.

Carolina Cruz contó cómo la marcó el episodio que vivió cuando una artista se desmayó frente a ella en 'Día a Día' - crédito Carolina Cruz Osorio/YouTube

La reacción de Cruz, al sentirse paralizada y sin saber cómo actuar, la llevó a enfrentar una ola de críticas y juicios por parte del público.

“Como siempre fui blanco de muchas críticas, de que me juzgaran, de que me dijeran que yo era el peor ser humano que existe o que ha dado la tierra, que soy una pésima mujer, que soy cero empática, que por qué no me tiré al piso a ayudar a la flor, que no pensé en la mujer de que se hubiera podido pegar, que pobrecitos mis hijos, que qué peligro mis hijos con esta mamá. Mejor dicho, no se alcanzan a imaginar todo lo que me dijeron a mí y me odiaron en redes sociales”, contó la empresaria mostrando su dolor y frustración ante la situación.

A pesar del revuelo que el incidente provocó, Carolina Cruz ha abordado el tema con una mezcla de tranquilidad y humor en su pódcast. La presentadora refleja cómo la experiencia, inicialmente angustiante, se ha convertido en un recuerdo que ahora le provoca “mucha risa” y que al igual que otros “cacharros” la han hecho ser más fuerte y mejor.

“Sobre todo aprender de los errores, cuando he cometido errores. Aprender de esos señalamientos que en algunos momentos han sido injustos. [...] Es muy loco porque de verdad que los seres humanos nunca vamos a saber cómo vamos a reaccionar frente a circunstancias como estas. Esta historia ha marcado mi vida de una manera muy positiva porque he aprendido a ser mucho más fuerte y agarrar los comentarios positivos”, puntualizó la presentadora.