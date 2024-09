Madre de tiktoker español que llegará a Colombia se refirió al viaje de su hijo: ”Tengo nervios”

Fran Cuéllar presentó a su mamá a sus seguidores de TikTok - crédito francuellar26_/TikTok

Las redes sociales lo hicieron de nuevo. Gracias a un video viral en el que un ciudadano español preguntaba a sus seguidores por qué había tanto interés en Colombia, debido a que en sus redes sociales se hablaba positivamente del encanto del país, el joven logró llamar la atención del Gobierno colombiano, que lo invitó a conocerlo.

“¿Qué le pasa a todos con Colombia? Alguien me explica qué hay en Colombia, qué venden, qué regalan. No entiendo. Como si Bogotá estuviera a dos horas en coche. ¿Qué hacéis todos en Colombia? ¿Por qué todos están en Colombia? En mis historias solo me sale gente en Colombia. Yo no digo que sea precioso, pero seguramente lo sea... impresionante. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando?”, cuestionó en un primer momento el influencer que acumula más de 126.000 seguidores en TikTok.

Los usuarios no solo respondieron a sus dudas, enfatizando en que el país ha sido recientemente visitado por figuras de talla mundial como Tom Hiddleston, que estaba grabando en Medellín partes de la serie The Night Manager, y la llegada, por primera vez, de los duques de sussex Harry y Meghan Markle, que participaron del Festival Petronio Álvarez, sino que le hicieron llegar el clip al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Luis Carlos Reyes, conocido también como Mr. Taxes, que aprovechó el revuelo para aunar esfuerzos e invitar al español a conocer Nuquí, Leticia, Cartagena, Barú, Medellín y Bogotá, destinos con diferentes ofertas culturales, turísticas y gastronómicas.

“Hola Fran, la gente está pidiendo tu llegada, prácticamente a gritos, entonces te tenemos una buena noticia”, expresó Reyes a través de un video, presentando a cada una de las empresas y entidades que financiarían el viaje del español.

“Luis Carlos, estoy superagradecido porque me has enseñado las maravillas de Colombia, y no solo tú, sino todos los colombianos, porque estoy viendo un montón de videos de vuestro país, que es impresionante. Tengo unas ganas de visitarlo cada vez mayores. Espero que me invitéis en plan de verdad para allá porque yo estaré encantando de visitar el país. Estoy alucinando”, sostuvo Cuéllar en respuesta al ministro Reyes.

A pocas horas de la llegada del europeo a tierras colombianas, este decidió presentar su mamá a sus seguidores en la plataforma china para hablar sobre sus expectativas en el anhelado viaje. “Os he traído a mi madre en primicia, porque no puede haber mejor madre que esta, ¿sí o no? He traído a mi madre a seis horas antes de volar a Colombia, o sea, estoy empaquetando toda la maleta, mi madre está de los nervios”, expuso el creador de contenido.

Su mamá, que reconoció no ser una experta en redes sociales, afirmó que la espontaneidad de su hijo lo llevó a ser invitado desde el Gobierno de Colombia a visitar el país, aunque no ocultó su nerviosismo frente al viaje de su hijo. “Estoy bastante impactada y bastante desbordada”, comenzó diciendo la mujer.

“A mí es que todo esto de las redes sociales me pilla un poco grande, soy de otra generación que no vivió con estas cosas. Estamos aquí tomándonos un café, espero que me traiga de Colombia por supuesto (...) Estoy nerviosa, estoy sobrepasada. Estoy desbordada. Eres un tío preparado. Has estudiado dos carreras, eres biotecnólogo y farmacéutico, estás preparado, tienes un futuro brillante profesional en una empresa en la que vas a empezar a trabajar dentro de unos días”, complementó la mujer.

Por su parte, Fran le garantizó a su madre que mantendría contacto permanente con ella para evitar preocupaciones. “Por favor, cuídame a mi hijo (...) Yo lo único que le puedo decir es que de estas experiencias hay que sacar todo lo positivo que es muy importante, que si al caminar puede hacer feliz a la gente, pues eso es lo más importante de todo”, concluyó la mujer.