Juan Pablo Raba contó incómoda experiencia que vivió al momento de besar a una actriz: “Aprendí”

El actor confesó que su primer beso para televisión fue real (con lengua) - crédito @juanpabloraba/Instagram

Juan Pablo Raba, reconocido por sus trabajo en producciones como El cartel, La Reina del Sur, Pobres Rico, y Narcos, lleva más de 20 años dedicándose al oficio de la actuación. Su trabajo ha sido galardonado en varias ocasiones, siendo nominado a mejor actor protagónico y antagónico de distintas telenovelas.

La experiencia que acumula en el mundo artístico, no obstante no solo ha implicado éxitos y reconocimiento. Pues, como todo trabajo, hay situaciones adversas que ha tenido que enfrentar, las cuales están relacionadas directamente con su desempeño o el de sus colegas.

En el programa Impresentables, de Los 40, narró cuál ha sido uno de los besos más incómodos que ha tenido que dar en una escena de grabación. Según detalló, la experiencia que tuvo fue “muy chistosa” y aconteció, justamente, después de que tuvo que besar a una actriz por primera vez en la gran pantalla.

El actor aseguró que aprendió a preguntar cómo prefieren sus colegas que se realicen los besos - crédito @juanpabloraba/Instagram

La compañera con la que vivió ese beso es Juana Acosta que, para entonces, tenía un recorrido mucho más amplio que el de Raba en términos de actuación. Para hacer más amena la situación, su colega indicó al actor que ella se sentía completamente tranquila con la desnudez y ese tipo de escenas.

Juan Pablo Raba no se quedó atrás y aseguró que también se sentía tranquilo en dichas grabaciones. Ambos, acordaron que sería un beso “de verdad”, el cual incluía el uso de la lengua. Sin embargo, esto no le funcionó con otra actriz con la que, posteriormente, tuvo que grabar una escena similar.

“Después llego a Venezuela y me toca mi primer beso con la protagonista y yo, pues, voy y hago mi beso normal, y ella se aparta y me dice: ‘¿Tú me acabas de meter la lengua?’”, contó el actor.

Juan Pablo Raba es reconocido por su papel en "Narcos" - crédito Netflix

Su colega estaba “impresionada” por la manera en que había sido besada por el artista y le informó que en dicho país los besos nunca son “de verdad”, sino que siempre son actuados, lo que quiere decir que no se utiliza la lengua.

“A partir de ese momento, aprendí que tienes que con tu compañera, compañero o compañere, cuadrar cómo van a ser los besos”, precisó, indicando que, su preferencia es optar por los besos reales, siempre y cuando se mantengan estándares de respeto y de lógica.

Insistió en que los besos, independientemente de si se utiliza la lengua o no, implican un intercambio de fluidos entre las personas. La diferencia yace, entonces, en que con la lengua el movimiento del beso luce mucho más natural.

Juan Pablo Raba confesó que es incómodo besar a un colega con el que no hay empatía - crédito Cate Cameron/CBS All Access/EFE

Otras de las problemáticas con las que los actores se enfrentan al momento de protagonizar un beso es el aliento o el olor que emana la persona con la que deben estar en escena. Según el profesional en la actuación, esta situación es normal y confesó que hasta él pudo haber incomodado a más de un compañero por eso sin siquiera notarlo.

“Lo realmente interesante es cuando tienes que trabajar con alguien con quien realmente de pronto no hay una empatía como tal, o con quien no necesariamente te caes bien, o no te gusta directamente, y es un tema de energías”, aseguró el actor.

Sin embargo, el profesionalismo y las capacidades actorales sobrepasan la incomodidad que puede existir entre los colegas, tanto así, que las audiencias no notan la falta de química que pueda haber entre ellos. Pues, Raba explicó que algunas personas han creído, incluso, que los actores han tenido relaciones sentimentales fuera de los sets de grabación, lo cual no siempre es verdad. “Si tú supieras, amigo, no existe la menor posibilidad”, afirmó Juan Pablo Raba haciendo una interpretación.