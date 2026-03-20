Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó rival de la selección para el partido de despedida antes del Mundial 2026

El máximo mandatario de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, confirmó que Costa Rica será el rival de la selección Colombia en el partido de despedida antes del torneo continental. “Y el rival va a ser Costa Rica“, aseguró Jesurún al presentar el dato más esperado por la afición en conferencia de prensa.

El dirigente también informó que el encuentro se disputará el 29 de mayo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Sobre el proceso para adquirir las entradas, y la denuncia de posibles estafas, Jesurún explicó: “Realmente apenas estamos escogiendo el operador, que creo que ya se escogió ayer, que es TuBoleta, pero las boletas no han salido a la venta. No hay ninguna boleta, no puede haber ninguna boleta en la calle, es imposible”, detalló el presidente de la FCF en relación al acceso oficial a las entradas.

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Jesurún advirtió sobre la aparición de sitios web fraudulentos que ofrecen entradas para el choque.

“Cuando el equipo de prensa detectó unas plataformas donde había gente vendiendo boletas para ese partido y diciendo que listo, con tarjeta de crédito y todo. Entonces nos pareció oportuno prevenir a la gente de que no caigan en esa trampa, que es muy común hoy en el tema de redes sociales, desafortunadamente“, subrayó Jesurún al alertar sobre la situación.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, confirmó que Costa Rica será el rival de la selección Colombia en el partido de despedida antes del torneo continental - crédito Colprensa/Diego Pineda

Lista de convocados para los amistosos frente a Croacia y Francia

La selección Colombia enfrenta una fase decisiva en su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras anunciar la lista de 26 convocados que disputarán los amistosos internacionales contra Francia y Croacia en Estados Unidos.

Estos encuentros representan la última oportunidad para que el técnico Néstor Lorenzo ajuste su plantilla de cara al torneo mundialista, recurriendo en su mayor parte a la base que utilizó durante la clasificatoria sudamericana y la reciente Copa América 2024.

Entre las novedades más destacadas del listado aparece el regreso de Juan David Cabal, defensor central de la Juventus, quien no participaba con el seleccionado desde el 15 de octubre de 2024, cuando Colombia goleó 4-0 a Chile en las eliminatorias en Barranquilla.

Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo - crédito @FCFSeleccionCol/X

Cabal estuvo ausente durante año y medio debido a una lesión en el ligamento cruzado. Su retorno refleja el estado evolutivo de la nómina, a la que también se suman nuevamente Déiver Machado, Jaminton Campaz y Juan Fernando Quintero, quienes no figuraron en los últimos amistosos.

Lista de convocados

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Díaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)

BOGOTÁ. Septiembre 15 de 2022. El técnico de la Selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo, anunció a los jugadores convocados para los enfrentamientos amistosos - crédito Colprensa-Mariano Vimos

La convocatoria confirma que la selección Colombia prioriza continuidad y experiencia internacional, apostando por consolidar su plantel de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La recuperación e inclusión de jugadores lesionados y la exclusión de nombres con buenas temporadas en el extranjero reflejan el criterio selectivo de Néstor Lorenzo en este ciclo previo a la cita mundialista,