Portugal, rival de Colombia en el Mundial, dio a conocer la lista de convocados para los amistosos de fecha FIFA: Cristiano Ronaldo es el gran ausente

La selección Portugal no contará con Cristiano Ronaldo-crédito Bernadett Szabo/REUTERS-File Photo

Lo que era un secreto a voces se confirmó el 20 de marzo de 2026: Cristiano Ronaldo estará ausente para los partidos de la fecha FIFA ante México y Estados Unidos.

El español Roberto Martínez dio a conocer el listado de jugadores que estarán para los amistosos, y la ausencia del goleador luso y gran estrella del Al-Nassr de Arabia Saudita es la principal novedad.

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El español Roberto Martínez dio a conocer la lista de convocados para los partidos ante México y Estados Unidos-crédito @selecaoportugal/X

Martínez convocó a habituales del proceso que llevó a cabo en las Eliminatorias UEFA como Diogo Costa, Bruno Fernandes, entre otros.

Además, la inclusión de Matheus Nunes figura entre las principales novedades para la selección de Portugal. La convocatoria de jugadores como Gonçalo Ramos y Gonçalo Guedes sugiere que Roberto Martínez explora alternativas ante la ausencia de Cristiano Ronaldo y el fallecimiento de Diogo Jota, quien fue una pieza clave para el entrenador.

A continuación, el listado.

Diogo Costa (Oporto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Silva (Sporting Lisboa)

Matheus Nunes (Manchester City)

Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (FC Barcelona)

Nuno Mendes (París Saint-Germain)

Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa)

Renato Veiga (Villarreal)

António Silva (Benfica)

Tomás Araújo (Benfica)

Rúben Neves (Al-Hilal)

Samú Costa (Mallorca)

Mateus Fernandes (West Ham)

João Neves (París Saint-Germain)

Vitinha (París Saint - Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Rodrigo Mora (Oporto)

Ricardo Horta (Braga)

Pedro Gonçalves (Sporting Lisboa)

João Félix (Al-Nassr)

Francisco Trincão (Sporting Lisboa)

Francisco Conceição (Juventus)

Pedro Neto (Chelsea)

Rafael Leão (AC Milán)

Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

Gonçalo Ramos (París Saint Germain)

Así viene Portugal a los amistosos ante México y Estados Unidos

Portugal en la goleada por 9-1 ante Armenia, este fue el momento cuando descontó REUTERS/Pedro Nunes

La clasificación de Portugal al Mundial de 2026 representó además una reafirmación de su solidez en el panorama europeo.

Los lusos sellaron su séptima participación mundialista luego de finalizar como líderes del grupo F en las Eliminatorias UEFA, tras sumar 13 puntos con cuatro victorias.

El equipo sufrió su única derrota el 12 de noviembre de 2025 ante Irlanda en el estadio Aviva de Dublín, donde Cristiano Ronaldo fue expulsado por primera vez con la selección mayor, un episodio que marcó la atención de la prensa internacional.

No obstante, Portugal se recuperó con contundencia: el 16 de noviembre, goleó por 9-1 a Armenia en el estadio do Dragão de Oporto y aseguró el boleto hacia la copa de Norteamérica.

16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 9-1 Armenia

13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias: Irlanda 2-0 Portugal

14 de octubre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 2-2 Hungría

11 de octubre de 2025 - Eliminatorias: Portugal 1-0 Irlanda

9 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: Hungría 2-3 Portugal

6 de septiembre de 2025 - Eliminatorias: Armenia 0-5 Portugal

El motivo por el cual no convocaron a Cristiano Ronaldo

La lista oficial fue revelada y aficionados se preguntan si el delantero estará presente. (Ilustración: Jovani Pérez)

El entrenador aclaró que esta situación responde a “una cuestión preventiva” y destacó que la recuperación del capitán portugués no implica riesgo alguno de cara al Mundial 2026.

“No está en riesgo el Mundial para Cristiano. Es una lesión muscular leve. Volverá en una o dos semanas, no es un periodo largo. Cristiano ha mostrado que está óptimo en su estado físico”, afirmó Martínez

La ausencia de Cristiano Ronaldo, quien sufrió la lesión el 28 de febrero y realizó su rehabilitación en Madrid durante las últimas dos semanas, se debe a la intención de que sane completamente antes de regresar a la competencia.

La selección portuguesa, que permanecerá menos de 48 horas en territorio mexicano para la reinauguración del Estadio Azteca, también dejó fuera de la lista a Ruben Dias, Semedo y a Paulinho, delantero del Toluca:

“Paulinho es un jugador que respetamos mucho, lo seguimos, está haciendo goles en México, pero es un perfil que nos dan Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos. Priorizamos una convocatoria con otros perfiles y Guedes y Ramos son nuestros delanteros”.

Martínez subrayó que quienes recibieron el llamado para estos amistosos representan una oportunidad para observar otras alternativas de cara a la elaboración de la lista definitiva para el Mundial:

“Nos da espacio para experimentar con jugadores nuevos, para experimentar el estadio y darle el llamado a jugadores que merecen estar en selección”.