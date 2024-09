Gustavo Petro le hizo el quite al paro de camioneros y prefirió hablarle al país de supuestas labores de espionaje del programa Pegasus

Gustavo Petro y su denuncia sobre el programa de espionaje Pegasus - crédito Presidencia

En una alocución que se extendió 15 minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió a los colombianos y, lejos de referirse a la gravedad del paro de camioneros que durante tres días ha tenido bloqueado el país, denunció cómo, según las evidencias que tiene en su poder, el programa de inteligencia Pegasus, que fue adquirido durante el gobierno de Iván Duque, fue usado, presuntamente, para labores de espionaje.

Petro, con un documento en su poder proveniente de Impa, agencia tributaria suiza, en el que se registraron una serie de movimientos de dinero de efectivo desde Colombia hacia Israel, por el orden de los 11.000.000 de dólares, insinuó que el referido software habría sido utilizado para interceptar las comunicaciones de los partidos que hacen parte del Pacto Histórico, durante el inicio de la campaña de cara a los comicios de mayo de 2022.

Petro indicó que, ante las denuncias de un grupo de magistrados de la Corte Constitucional sobre supuestas interferencias en sus comunicaciones, y en especial, por el caso de los Petrovideos, en los que se conocieron una serie de reuniones virtuales de su campaña, contenido revelado por Semana, pidió información sobre lo que serían, según su denuncia, interceptaciones de tipo ilegal provenientes del Estado.

“Intentando transformar los resultados de las encuestas”, agregó el jefe de Estado, a 15 días de que se efectuara la jornada electoral.

A la par que recordó que ha sido víctima en el pasado de este tipo de prácticas, conocidas también como chuzadas, hizo énfasis en que este tipo de hechos se habrían registrado durante el mandato de su antecesor. Llamó la atención, por parte de Petro, que no habría sido el único afectado con lo que señaló fue una estrategia de espionaje de alto calado. Aunque los datos de dicha denuncia ya habían sido entregados por algunos medios.

“No sé a cuánta gente, no sé los objetivos exactos”, enfatizó el primer mandatario en relación con los que habrían sido intervenidos, por lo que se encargó de leer, acto seguido, una comunicación que, el 27 de agosto de 2024, recibió Luis Eduardo Llinás, que oficia como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf); en lo concerniente al negocio con el que se habría configurado la adquisición de Pegasus.

Los dineros que, según Petro, fueron sacados de Colombia para la compra de Pegasus

En el informe en poder del mandatario, se mencionó una y otra vez a la firma SNO Group Technologies Limited, dentro de un informe que se consideró “altamente sensible”, que no podía ser difundido en una esfera diferente a la entidad que la recibió, y en la que se detalla, según Petro, la ruta que habría tenido el dinero por el que se compró el sistema que fue manipulado por miembros de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

Su revelación la hizo en un contexto no menor: desconociendo las relaciones diplomáticas con Israel, las cuales están rotas por el conflicto con Gaza, del que tomó partido, por lo que leyó el contenido de una comunicación que era de dominio confidencial. “Como soy el presidente de la República y como no obedezco relaciones diplomáticas con Israel por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición y les comento qué dice”, agregó.

Así pues, en el documento en el que se precisa que no puede ser utilizado como material probatorio ante ninguna instancia, el primer mandatario dio a conocer detalles del tema en cuestión, en el que se involucra una empresa de inteligencia cibernética israelí, especializada en el desarrollo de herramientas de espionaje cibernético, entre ellas, Pegasus, que fue creado, expresó el mandatario, para filtrar cualquier dispositivo celular.

