Yina Calderón acusó de estafa a Yeferson Cossio: “Tiene tantas demandas que estuviera encanado”

El influencer Yeferson Cossio es conocido por su interacción en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y Youtube. También se ha destacado por sus videos de entretenimiento, retos y estilo de vida, así como por su contenido polémico, pero con millones de seguidores.

Yina Calderón, por su parte, es una empresaria e influencer que ganó popularidad después de su participación en el reality Protagonistas de nuestra tele. Tras su paso por la televisión, Calderón se ha convertido en una figura pública destacada en redes sociales, donde comparte contenido que rápidamente se hace viral.

Es costumbre que la empresaria, que incursionó con su emprendimiento de fajas, se vuelva tendencia por sus publicaciones polémicas y por no tener reservas al expresar sus opiniones. Esta vez la DJ de guaracha lanzó comentarios sobre el creador de contenido paisa.

A través de una entrevista con el pódcast Los enredados, de Caracol Televisión y La red, la huilense y Epa Colombia opinaron sobre Cossio: “¡Uy, no! Él ayuda demasiado en Colombia, me parece que para mí es el influenciador número uno. Él ayuda demasiado, no hay ninguna persona en Colombia que ayude tanto como Cossio”, expresó la empresaria bogotana, mientras que Calderón no estuvo de acuerdo con su respuesta.

“Jajaja, me atoré, me atoré, ¡ay, no, Epa! Es porque se graba, ustedes no saben cuántos regalos ha entregado mi empresa a nivel nacional y yo nunca me grabo con una cámara y lo cruzo porque es de los que se graba para tapar lo que hace”, indicó la exparticipante del reality Duro contra el mundo.

Además, la influencer huilense catalogó a Yeferson de estafador por su método para conseguir el éxito: “Cuántas gente, presuntamente, estafada con el Método Cossio, tiene tantas demandas que es para que estuviera en otro país, estuviera encanado, ¿qué pasa con él? Que está quedando en el olvido, si no cambia su contenido y si no cambia esas bromitas está pi(...) El número uno ahora se llama Westiercol, así me caiga como una patada en el culo”.

Las reacciones sobre los comentarios de Calderón y Epa Colombia no se hicieron esperar: “Sea lo que sea, ayuda a muchos animalitos y eso es lo que cuenta”; “O sea que Yina ayuda más a Colombia que Cossio😂😂😂 Ella estafa con sus fajas y nadie le dice nada”; “En este le doy toda la razón a Yina robo y robo y da unos sancochos, es verdad”; “Después que se roba 2 mil millones regala sancochos 👏”; “La Yina tiene la razón 🥱”; “Él sí cuida los animales, cosa que usted no sabe hacer”; “Yina habla de que Cossio estafa pero ellas con esas fajas roban a más de una”; “Tekashi tirando factos, concuerdo totalmente”; “Yina tiene toda la razón 😂”.

El método al que se refiere la empresaria es un curso que ofreció el paisa para monetizar las redes sociales ya sea personales o emprendimientos; sin embargo, esto se metió en graves problemas hasta con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por aparente publicidad engañosa, puesto que la entidad indicó, en 2023, que lo que ofrecía no se ajustaba a la realidad y por eso le puso una multa de más de $800 millones.

Ante sus problemas legales, el antioqueño expresó en su momento, a través de sus redes sociales: “El curso que yo vendí, cualquier persona que se meta a verlo, fue un curso de 50 dólares que a usted no se lo van a dar por menos de mil o dos mil. Son como 100 horas de curso, enseño edición profesional, edición en celulares, fotografía, errores que no se deben conocer, cómo monetizar todas las redes sociales (...) Yo dije que mientras yo me volvía rico, yo ayudaba, entonces, en un video yo dije ‘ustedes mientras se vuelven ricos van ayudando a la gente’, entonces, según ellos, yo les ofrecí que se iban a volver ricos”.