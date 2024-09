Gustavo Petro quedó en evidencia: video en el que invitaba al saboteo en el paro nacional de 2021 se hizo viral

Este es el video en el que el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, en su periodo como senador (2021), invitaba a los colombianos a movilizarse en contra de las grandes empresas y a no usar sistemas masivos de transporte - crédito @petrogustavo/X

La posición del presidente de la República, Gustavo Petro, con respecto al paro que adelanta el gremio transportador en Bogotá y los principales trayectos viales del país, que exige que se retire el aumento en el precio del diésel por el Ejecutivo, ha generado una fuerte y masiva reacción en redes sociales en contra del mandatario de los colombianos, pues ya son dos días de bloqueos en todo el territorio.

Pese a que las partes se sentaron a negociar con miras a buscar alternativas de solución, tras el incremento de $1.904 que quedó en firme desde el 31 de agosto, hasta la fecha, martes 3 de septiembre, no hubo acuerdo para levantar las manifestaciones que perjudicaron, solo en la capital de la República, a más de medio millón de usuarios que buscaban de forma desesperada regresar a casa. Además de otras afectaciones.

A medida que avanzaban las movilizaciones, los señalamientos en contra del primer mandatario no se hicieron esperar. Y comenzaron a desempolvar una serie de publicaciones que en sus perfiles hizo el gobernante cuando hacía parte de la oposición; e invitaba a los colombianos a manifestarse en contra del gobierno de Iván Duque Márquez, como principal convocante de las jornadas.

El presidente Gustavo Petro estaría siendo víctima de sus propias palabras, por cuenta del más reciente paro camionero - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Uno de los videos que salieron de nuevo a la luz es uno en el que Petro promueve una especie de saboteo general a la industria, al sector bancario e, incluso, a los medios masivos de transporte de las grandes ciudades, como TransMilenio. Una postura que contrasta con la que actualmente defiende, en la que insiste en la que Colombia “no se dejará bloquear” por un gremio que estaría ejerciendo presión.

El video de Gustavo Petro que se hizo viral en las redes sociales

En las imágenes del entonces congresista de la República por el Estatuto de Oposición, tras haber perdido los comicios del 2018 ante Iván Duque Márquez, Petro, como uno de los principales líderes del paro nacional que puso en jaque a su antecesor entre el 28 de abril del 2021, hasta finales de julio del mismo año, hacía una serie de peticiones para afectar a los grandes conglomerados económicos.

“No abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen. No saque su carro mañana, ni su bus, ni su camión, ni su taxi. No compre gaseosas. No compre en grandes superficies comerciales. No haga transacciones financieras. Sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones. No se suba a TransMilenio”, se escucha en un fragmento del mencionado video.

Lo dicho por el entonces jefe de la oposición es diametralmente opuesto a lo que indicó en la mañana del 3 de septiembre del 2024, cuando en su perfil de X manifestó que el aumento en el precio del Acpm es justificado. Y en mensajes posteriores también culpó a Duque Márquez por las decisiones impopulares que tomó y con las cuales rompió con las promesas que lo llevaron a la Casa de Nariño en 2022.

Con este tipo de mensajes, el presidente Gustavo Petro respondió a los organizadores del paro nacional - crédito @petrogustavo/X

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación, a nuestra niñez y juventud, nos obliga a equiparar los precios”, expresó el presidente en defensa de su determinación.

Y dejó en claro que procederá a “medidas adecuadas” para afrontar un lock out, o más bien, un paro del sector empresarial que ya estaría en marcha. “Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el ministerio de transporte”, afirmó Petro, en el sentido de afirmar que desde 2019 no se llevaba un incremento en el precio del combustible, en una decisión “irresponsable” del anterior mandatario.