Agarrón entre María Fernanda Cabal y David Racero por paro de los transportadores: “Oportunista”

David Racero, representante por el Pacto Histórico y María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático - crédito Natalia Pedraza/EFE/John Paz/Colprensa

Desde el lunes 2 de septiembre de 2024, varios departamentos de Colombia afrontan el paro de camioneros, generado por el aumento del Acpm en todo el territorio nacional.

Al respecto, el Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro ha recibido serias críticas. De acuerdo con la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal “es inaceptable que este país soporte las consecuencias de un gobierno que actúa como una dictadura”.

La congresista de oposición también afirmó que el Gobierno Petro tiene mayor facilidad para “negociar con terroristas” que dialogar con los camioneros.

“Para Petro y sus funcionarios, parece más sencillo negociar con terroristas que continúan asesinando ciudadanos, que dialogar con los camioneros que exigen concertación”, afirmó Cabal.

Ante las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, el representante del Pacto Histórico David Racero la tildó de “oportunista”.

“Todo un año intentando negociar, en mesas de concertación, con una necesidad de ir quitando el subsidio paulatinamente (tal como opositores técnicos, reconocen)”, aseveró Racero.

De acuerdo con el congresista, “hoy seguimos corrigiendo, de manera responsable, los desastres que dejó su gobierno del Centro Democrático”.

Respuesta de David Racero a las afirmaciones de la senadora María Fernanda Cabal - crédito @DavidRacero/X

En otra publicación, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó al representante por sus opiniones con la reforma tributaria presentada en 2021.

“Lo que es “Oportunista” es el doble-Racero de este gobierno que incendió en campaña para ahora someter al sector transporte con un alza de un día para otro. A Racero le parecía “de las peores medidas” subir precio del combustible en 2021, pero muy bueno ahora que son gobierno”, expresó Cabal.

La senadora María Fernanda Cabal también criticó las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, las cuales al parecer estaría dirigidas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.

“Su comentario ofende a una comunidad históricamente estigmatizada. ¿Un hombre negro no puede ser conservador? Respete al magistrado Chaverra. En democracia no se persigue a quienes piensan diferente, pero usted de eso no sabe. Se comporta como un fascista”, indicó Cabal.

La senadora también criticó al presidente Gustavo Petro por el supuesto golpe de Estado alertado por el mandatario. “¡Petro coja oficio! Deje de estar llamando a una insurrección, este país no quiere más violencia. Lo derrotaremos en las urnas. Este país lo rechaza. Lea las encuestas”, aseveró Cabal.

Reacciones paro de camioneros

Por el paro de camioneros que afronta el país, diferentes sectores políticos se han pronunciado. La concejal Diana Diago indicó lo siguiente: “Es importante que el Alcalde @CarlosFGalan le presente a Bogotá un plan de movilidad, el derecho a la protesta es válido, pero está afectando a muchos ciudadanos. Creo que es momento de invitar tanto al sector público como al privado al trabajo virtual, igual que a los colegios para que los niños no se queden sin estudiar”.

Diana Diago sobre el paro camionero que afronta Bogotá- crédito @dianadiago/X

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, también se refirió al paro de camioneros que afronta el país por el alza al Acpm. “Es importante que se cree a una mesa de diálogo para que se permita el paso de ambulancias, personal médico, la leche y los productos perecederos para evitar que el #ParoCamionero deje pérdidas superiores y se busque un acuerdo con los transportadores que sea justo con el país”.

Pronunciamiento de Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes - crédito @JaimeRaulSt/X

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó a todos los sectores políticos a dialogar con el propósito de encontrar una solución para el paro camionero.

“Invito a todos los sectores políticos a un diálogo sobre el transporte de carga en el país y a rechazar los bloqueos que afectan la movilidad de las mayorías en el país. El problema es estructural y lleva años sin una solución definitiva, por lo que cada tiempo se repiten las protestas de los camioneros. La salida no pueden ser las vías de hecho sino sentarnos a resolver de fondo la sostenibilidad económica del sector y garantizar el ingreso digno de los camioneros. El @MinTransporteCo da inicio a esta hora a ese diálogo que debe conducirnos a acuerdos de largo plazo con todos”, aseveró Cristo.