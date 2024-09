Estos son los tipos de joyas que están prohibidas llevar al aeropuerto

Usar varias piezas de joyería extravagante o voluminosa puede activar el detector de metales - crédito Shutterstock

Por mucho que le gusten las joyas llamativas, debería evitarlas cuando vaya a viajar en avión. Los anillos, pulseras, collares y aretes grandes de plata, oro u otros metales podrían hacer saltar la alarma en el aeropuerto.

Usar varias piezas de joyería extravagante o voluminosa puede activar el detector de metales y así activar la alarma. En ese caso, se deberá quitar las joyas y colocarlas por separado para el control de seguridad. Las piezas de joyería delicadas no suelen hacer saltar la alarma.

De acuerdo con el portal especializado en viajes Way, los detectores de metales no suelen activarse con piezas pequeñas de joyería. El oro, la plata y el platino son opciones seguras, pero si sus joyas tienen demasiado metal o, incluso, varias capas, debe quitarlas y colocarlas por separado para verificarlas.

Siempre que las joyas sean de estilo minimalista, no habrá ningún problema. Se aceptan pulseras, tobilleras, anillos, collares pequeños y cadenas delgadas.

Por otra parte, algunos dispositivos que tienen joyas integradas y contienen baterías (como relojes inteligentes o joyas con funciones electrónicas) pueden ser sometidos a una inspección más minuciosa.

Qué joyas no están permitidas en un avión

La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, no prohíbe ningún tipo de joyería per se. Pero eso no significa que pueda usar sus joyas favoritas y abordar el avión. Aunque la TSA permite piezas de joyería pequeñas, debes tener cuidado con lo que lleva.

Las joyas voluminosas requerirán que cumpla con controles de seguridad adicionales. Sin embargo, la decisión final recae en los funcionarios de la TSA. Si creen que sus joyas pueden representar una amenaza para la seguridad (joyas con piedras preciosas afiladas o que sobresalen) o no cumplen con las regulaciones, deben quitárselas y enviarlas para controles adicionales.

Para hacer la experiencia más fluida se recomienda:

Colocar sus joyas en el equipaje de mano : si es posible, lleve sus joyas en el bolso de mano en lugar de en el equipaje facturado. Esto puede ayudar a evitar problemas durante el proceso de seguridad. Generalmente, las aerolíneas permiten a los pasajeros llevar joyas en sus maletas de mano.

Seguir las instrucciones del personal de seguridad: si el personal le pide que se quite alguna joya, seguir sus indicaciones para facilitar el proceso.

Se recomienda colocar las joyas en el equipaje de mano - crédito visualesIA

Viajar con joyas caras

Viajar con joyas caras puede resultar agotador y problemático ya que siempre hay que estar atento a su seguridad. Pero si está seguro de que necesita un conjunto particular de joyas durante el viaje, se recomienda que lleve sólo las que usará el el destino.

Si lleva alguna joya valiosa, asegúrese de hacer lo siguiente:

Utilice piezas neutras que combinen con múltiples conjuntos.

Llevarlos siempre en el equipaje de mano.

Traer únicamente joyas imprescindibles.

Llevar la bolsa usted mismo. No acepte ayuda del personal del hotel, taxistas, personal del aeropuerto, etc.

Guarde las joyas en un lugar seguro de su hotel. Muchos hoteles ofrecen una caja fuerte en la habitación.

La TSA recomienda llevar las piezas valiosas en su equipaje de mano - crédito Shutterstock

Qué joyas se permiten en vuelos internacionales

La mayoría de las aerolíneas le permiten usar joyas básicas como anillos, aretes, pulseras y collares. También puede empacar sus joyas en el equipaje facturado o de mano.

Sin embargo, la TSA recomienda llevar las piezas valiosas en su equipaje de mano. Además, se recomienda evitar las joyas afiladas o que sobresalgan mientras viaje ya que los oficiales de la TSA pueden considerarlo un peligro para la seguridad.

Para los viajeros al extranjero, se recomienda considerar primero consultar las regulaciones del país respectivo para evitar problemas con la oficina de aduanas internacional y la seguridad del aeropuerto.

Australia, por ejemplo, tiene un límite de importación y exportación de oro. Los pasajeros mayores de 18 años pueden abordar un vuelo con oro por valor de 1,000 AUD libre de impuestos. Todo esto necesita la previa aprobación de la aduana y es posible que se le aplique una tarifa adicional.