Mónica Rodríguez lanzó fuerte crítica a Petro por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas: “Exacerba el odio y la división”

Siguen provocando reacciones las palabras del presidente Gustavo Petro en contra de algunas periodistas colombianas, a quienes calificó como “muñecas de la mafia”, aseveración en la que se ha sostenido, argumentando que se trata de comunicadoras que trabajan “a sueldo” en contra de los intereses populares y a favor de las clases pudientes.

En la mañana del lunes 2 de septiembre, la presentadora antioqueña Mónica Rodríguez (en su momento anfitriona del programa vespertino Mujeres al límite) se pronunció en la red social X, señalando que con estos calificativos el presidente colombiano estigmatiza y pone en riesgo a varias mujeres.

“No es cuestión de sentirse o no aludida. Es un gran desacierto lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Con sus palabras invita a la estigmatización y exacerba el odio y la división. Hay muchas maneras de hacer críticas a la prensa, pero claramente decir que las periodistas son “muñecas de la mafia” es una forma ofensiva y hasta peligrosa. Como mujeres, más que como profesionales, deberíamos todas rechazar sus palabras”, escribió.

Uno de los usuarios de tal red social cuestionó a Rodríguez y dio a entender que las reacciones sobre las palabras del presidente han sido exageradas: “Ahora decir cualquier cosa sobre mujeres que claramente se equivocan, que claramente cometen errores, como todos los humanos se volvió tabú”. La presentadora respondió: “¿Usted entiende el significado de esas palabras? Bueno, es obvio que no. Estigmatizar no es un error. Buena noche”.

Periodistas exigieron respeto al presidente Petro

Una de las comunicadoras que se pronunció al respecto es la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, que en su cuenta de X aseguró que el presidente siente desprecio por las mujeres.

“Estas palabras dicen todo sobre Petro como persona, como hombre, como presidente. Lo que piensa de las mujeres, cómo las ve, qué valoración hace de ellas. “Las muñecas de la mafia”, una frase que pronuncia el presidente para referirse a las periodistas y que tiene una carga de profundidad. MISOGINIA pura, MACHISMO. Petro desprecia a las mujeres”, escribió la directora de la revista en la red social.

Por su parte, la periodista Claudia Morales, que también funge como columnista en el diario El Espectador, exigió respeto al primer mandatario, a quien recordó que debe ser “ejemplo de sensatez”. Luego, instó al presidente a que haga las denuncias correspondientes ante las autoridades si identifica fallas en el periodismo que atenten contra la verdad y la honestidad.

Esto, si recurrir al ataque hacia la prensa. “Por favor, eleve sus argumentos y su discurso a la estatura que tiene como jefe de Estado. Este país está cansado de la grosería, de la charlatanería, de la división arbitraria entre buenos y malos”, precisó la comunicadora social.

Afirmó que ni el jefe de Estado ni los políticos que se le oponen han servido de inspiración, como se esperaría, sino que se han dedicado a la destrucción. En todo caso, aseguró ni ella ni miles de sus colegas en Colombia están relacionadas con las mafias, como dijo Gustavo Petro en su “vulgar afirmación”.

“Quizás la mayor cercanía habrá sido cubrir una mafia enorme que está en la política y que es responsable del saqueo diario del país a través de la corrupción. Le pido respeto y mesura para mis colegas mujeres. Y le pido actuar con la grandeza del cargo para el cual fue elegido”, aseveró la periodista.

Hasta la nueva defensora del Pueblo rechazó las declaraciones de Petro

“No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, escribió en sus redes sociales Iris Marín, recientemente posesionada por Petro como defensora del Pueblo.

