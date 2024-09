Cantante vallenata fue víctima de millonario atraco en Barranquilla: le robaron un costoso artículo

La artista confirmó que fue atracada con arma de fuego - crédito @nataliacurveelo / Instagram

La cantante Natalia Curvelo denunció que fue víctima de robo en Barranquilla, según lo expresó la joven artista, todo pasó mientras salía de un centro comercial donde fue abordada por ladrones con arma de fuego que le robaron un costoso reloj Rolex.

“El día de hoy pasé por una experiencia desagradable. Cuando me pasó lo que me pasó pensaba en mi pelaito, Le doy las gracias a Dios porque estoy bien. Definitivamente, cuando uno ya tiene hijos, el pensamiento le cambia”, Asimismo, contó que las autoridades ya están al tanto de la situación, y está a la espera de los videos del robo que quedaron grabados en cámaras de seguridad.

La barranquillera aseguró que le robaron el rolex con un arma de fuego - crédito @nataliacurveelo / Instagram

Este episodio de inseguridad les ha recordado a los internautas qué varios cantantes de fama nacional como internacional han sido víctimas de robo en los últimos días, razón por la que la intérprete barranquillera le pidió a sus seguidores mantenerse atentos cuando salen a la calle.

Otra cantante que fue víctima de robo

Otra joven artista que fue víctima de robo que logro exponer a los ladrones desde su cuenta de Instagram fue Rafaella Chávez, la hija de Marbelle alertó a sus miles de seguidores de Instagram que había sido víctima de robo en Internet. La también artista contó desde sus historias en la red social que una tienda de camas y muebles fue la que la robó después de hacer la transacción virtual a la tienda que, según ella, tiene una sede en Bogotá.

“Esta semana me ha pasado de todo: la energía súper densa, muchos contratiempos, dificultad de trámites, sin hablar de mi exceso de sensibilidad, pero para finalizar… Me robaron los muebles que pedí para mi casa. No confíen en todas las compras que hacen por Internet, de pronto se encuentran con gente descarada como me pasó a mí”, expresó la joven artista.

La cantante fue robada por una tienda muebles virtual - crédito @rafaellamusik / Instagram

Además, compartió algunas capturas de pantalla en donde se ven las cotizaciones y reclamos que hizo Rafaella a la empresa llamada Ditrihogar 6. Además, en las fotos se ve que después de unos días la artista se dirige a ellos para averiguar sobre el envío de sus productos, ya que, según ella, fue bloqueada después de transferir el dinero. “Necesito una asesoría especial con respecto a una situación que tengo con ustedes”, escribió Rafaella en el chat, “tan cansona, no moleste más”, le respondieron desde el WhatsApp de la supuesta empresa.

En una nueva historia en la que se ve un poco estresada por la situación, Rafaella escribió: “De esto se trata, de respirar y asumir la incomodidad y abrazar todo lo que sucede, así no estemos de acuerdo, esto también hace parte de la vida y todo tiene un propósito mayor”.

La cantante asegura que después de hacer la consignación fue bloqueada - crédito @rafaellamusik / Instagram

Además, compartió otras capturas de pantalla en las que se ven los datos del perfil empresarial de la tienda y el pantallazo en el que la bloquearon. “Ojo, mucho cuidado con esta cuenta que se hace llamar ‘empresa’ de muebles. Venden paquetes de muebles y se desaparecen, les transferí el dinero, me apagaron, me bloquearon de todos los portales, y cuando hablé por WhatsApp esta fue su respuesta. Roban y engañan a la gente y tienen el descaro de decir a uno que no moleste más”, escribió desde su Instagram.

La joven creadora de contenido también compartió el perfil de TikTok de los supuestos estafadores, “Así están en TikTok, tengan cuidado”. En la foto se ve que la página tiene un gran reconocimiento, pues cuenta con más de 76 mil seguidores. Además, en su perfil se ve el link de su catálogo, razón por la que Rafaella alertó a sus seguidores para que no caigan en la estafa.