La “Toya” Montoya mostró nuevas fotos de su bebé para celebrar su primer mes de vida y varias celebridades reaccionaron

La reconocida modelo y creadora de contenido digital Maria Victoria Montoya Amaya, conocida como la ‘Toya’ Montoya, celebró el primer mes de vida de su hijo Isidro Velásquez Montoya, el cual nació el pasado 28 de julio.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula casi medio millón de seguidores, Montoya compartió un grupo de postales que capturaron la felicidad que ha traído la llegada de su primogénito y con la que dio más detalles de su bebé.

Las imágenes, que rápidamente se llenaron de “me gusta” y comentarios, muestran a “Toya” junto al pequeño Isidro en diferentes poses; pues, aunque la modelo ha preferido mantener el rostro de su hijo en privado, de esta forma dejó ver otras partes de su cuerpo que han permitido a sus seguidores conocer más sobre esta nueva etapa en su vida y del recién nacido.

Para celebrar el primer mes de vida de Isidro, ‘Toya’ Montoya acompañó las fotografías con un mensaje cargado de amor en el que habló como si fuera su pequeño el que tomara la palabra y aprovechó para describir cómo ha vivido hasta ahora la experiencia, que ha conocido y destacó lo especial que ha sido cada pequeño descubrimiento de su bebé.

“Hoy cumplo un mes de haber aterrizado y aunque todavía no entiendo mucho de qué se trata esta aventura, he estado muy despierto conociendo a mi familia (mamá, papá, apû, mamba y el perrito). Mi mamá dice que soy un bacán, que me gusta sentir los rayitos del sol al atardecer, que me encanta el agua y estar encima de mi papá todo el día”, empieza decidiendo la descripción del post.

Seguido a esto, el bebé de ‘Toya’ [en las palabras de la modelo] describió algunos de sus rasgos físicos, para que los seguidores de la empresaria lo conozcan más, pero también van de acuerdo con las fotos que habría tomado su papá, el fotógrafo y director creativo de Maluma, Luis Martín Velásquez.

“Mi mamá dice que soy muy largo, con unos pies y unas manos grandotas, y las orejas más perfectas de la tierra. Y que, aunque a veces no los dejo descansar casi nada, ellos están absolutamente enamorados y enloquecidos por mí. Una pregunta muy importante, mi mamá no para de olerme, ¿qué será?, explica el texto.

Finalmente, la ‘Toya’ Montoya aseguró que todavía están en una etapa de aprender, crecer y acoplarse. Además, confirmó que está cuidándose en la cuarentena y que por ende se comunicarán, tanto ella como el pequeño Isidro, cuando la terminen.

“Aquí seguimos aprendiendo y creciendo, nos volvemos a comunicar cuando acabe la cuarentena. Mucho amor y abrazos chiquitos para todas y todos los que nos dejaron mensajes de amor y deseos bonitos”, puntualizó la modelo.

Previamente a esta publicación, ‘Toya’ también habló de los desafíos a los que se ha enfrentado como mamá primeriza. La modelo dejó claro que estos primeros días han sido una verdadera aventura, llena de aprendizajes y momentos de inmensa felicidad. A pesar del cansancio, Toya y Luis Martín están disfrutando de cada instante con su pequeño, saboreando las pequeñas alegrías que trae consigo el día a día con Isidro.

Adicionalmente, en el carrusel de fotos en el que anunciaron el nacimiento del pequeño compartieron la experiencia que vivieron cuando se vieron por primera vez.

“‘Dice una antigua leyenda, que cada mujer, en el parto, abandona su cuerpo y viaja a las estrellas para recoger el alma de su hija o hijo, para regresar a la tierra juntos. Después de ese viaje, después de ese vuelo profundo y sublime, la madre jamás vuelve a ser la misma’. Así fue nuestro primer encuentro, así llegó nuestro amor chiquito, el amor más grande y expansivo del mundo, transformándolo todo, revolcándonos, elevándonos y uniéndonos más”, escribió la celebridad.