Los Inquietos del Vallenato reaccionaron a condena de Nelson Velásquez: “Buscamos todas las vías posibles desde 2004″

El afamado cantante colombiano Nelson Velásquez fue condenado a cuatro años de prisión por un juez de Medellín, Antioquia, debido a la violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. El juez también le impuso una multa de 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sumando alrededor de 20.800.000 pesos. Además, se le concedió la suspensión condicional de la pena con un período de prueba de 48 meses, previo al pago de una caución de un salario mínimo legal mensual vigente.

Jair López, dueño y representante legal de la agrupación Los Inquietos del Vallenato, habló con El Colombiano acerca del veredicto emitido contra Velásquez. López señaló que la condena se deriva de un largo historial de disputas legales iniciadas en 2004 y 2005, años en los que se interpuso la primera demanda y se firmó un acuerdo que, según López, Velásquez no cumplió en su totalidad. Fue en 2012 cuando finalmente se presentó la demanda que culminó en la reciente sentencia.

“Tras insistir mucho y buscar por todos los medios posibles que Nelson Velásquez respetara nuestros derechos, se instauraron una demanda penal en la Fiscalía de Medellín tras hacer ya dos demandas: una en 2004 y otra en 2005. Y también, después de haber logrado en la segunda demanda de 2005 un acuerdo que quedó escrito, pero que no se cumplió en su totalidad por el artista (Nelson). Entonces, tuvimos que demandar en el año 2012 y ayer el Circuito Penal de Medellín lo condenó a cuatro años de prisión”, comentó López al medio citado.

En sus declaraciones, López afirmó que Los Inquietos del Vallenato están dispuestos a resolver el conflicto de manera amigable, pero insistió en que se requiere respeto por parte de Velásquez: “Estamos abiertos al diálogo, pero exigimos respeto”. Señaló que desde 2004 han buscado todas las vías posibles para que el cantante respetara sus derechos.

En cuanto a las canciones en disputa, López indicó que Velásquez continúa interpretando temas que son propiedad dela agrupación. Mencionó que en una presentación reciente en Envigado, Velásquez cantó todas las canciones que pertenecen al grupo: “Hasta ahora él sigue cantando nuestras canciones. El sábado pasado (24 de agosto), en una presentación en Envigado, interpretó todos los temas de propiedad de Los Inquietos del Vallenato”, declaró.

Pese a los conflictos y el historial de demandas, López no descarta la posibilidad de recibir nuevamente a Nelson Velásquez en la agrupación. “Todo es posible en la vida, todo es posible, aquí nada se puede desechar. Nelson es un gran artista, Los Inquietos es una marca muy reconocida... todo en la vida se puede, no descartamos ninguna. No descartamos nada; es más, yo me reuní con él hace 8 meses y le dije que lo importante es que ya no se equivocara más y que siga y haga su carrera. Pero reitero, yo como propietario de esta marca estoy abierto a cualquier acuerdo que lleguemos”, reiteró, resaltando la calidad artística tanto de Velásquez como de Los Inquietos del Vallenato como marca reconocida.

López se mostró abierto a cualquier acuerdo que puedan alcanzar con Velásquez, enfatizando la importancia de no repetir errores pasados y permitir que el artista continúe con su carrera de manera independiente, siempre y cuando respete los derechos e intereses del grupo. “Para Nelson no queremos que tenga dificultades y problemas, sino que él utilice los medios propios y las canciones de él para seguir su carrera y que deje quieto lo de nosotros”, declaró el representante.