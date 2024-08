Aura Cristina Geithner contó anécdota que vivió con el papá de Shakira: “No lo podría creer”

La reconocida modelo habló sobre su curiosa anécdota con Shakira - crédito @crissgeithner/Instagram

Aura Cristina Geithner es una de las actrices más recordadas de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, ha participado en más de 20 telenovelas, series y películas, destacando por su interpretación en La Potra Zaina, Gata salvaje y Primate, entre otras producciones.

En la era digital, Geithner incursionó en la plataforma OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores. Recientemente, estuvo en una entrevista para la sección de Los Impresentables de Los40, en la que relató una experiencia que vivió con Shakira y el papá de la cantante.

En diálogo con Valentina Taguado, la reconocida actriz, aun cuando mostró asombro, quiso revelar detalles de lo que pasó. “¿Es verdad que cuando estabas haciendo La Potra Zaina se acercó el papá de Shakira y te dijo ‘mi hija te admira, mi hija está persiguiendo su sueño’?”, preguntó la locutora.

La actriz comenzó relatando: “Sí, lo hicimos en el año 94, ella estaba preparando su álbum de Pies Descalzos, todavía no era la Shakira que es hoy, majestuosa, amigable, trabajadora, talentosa”, dijo a la audiencia.

“Recuerdo perfectamente que estábamos ahí en el aeropuerto y el papá de Shakira, muy querido, se me acercó, yo estaba en el furor de La Potra Zaina, y muy amoroso y muy humilde, se me acercó y me dijo ‘mi hija te admira, ella quiere llegar a ser como tú’”, agregó.

Sobre la curiosa experiencia, entre risas, dijo que también le contó sobre la carrera de su hija y le dio detalles de cómo trabajaban para alcanzar el éxito. “Y yo le deseé lo mejor (...) Ahora soy yo la que quiere ser como ella”.

Shakira admiraba a Aura Cristina Geithner cuando era joven - crédito @shakira/Instagram

La actriz protagonista de Gata Salvaje reveló cómo conoció en persona a la cantante barranquillera, pero aseguró que por la fama y reconocimiento que adquirió Shakira le fue complicado compartir un momento íntimo con ella para hablar sobre varios temas.

“A Shakira después, en una discoteca que ella tenía en Miami, pero mi amor, iba como con guardaespaldas, era algo impresionante. Yo tenía muchas ganas como de acercarme a ella y si lo hice, yo le dije que la amaba desde lejos y le pedí´una foto. Me dejó pasar, me hubiera encantado poder decirle eso a ella de su padre ahí, pero no se prestó la situación, estaba muy asediada, con el público, con los guardaespaldas, era impresionante”, contó.

Aura Cristina Geithner y su relación con Miguel Varoni

Aura Cristina Geithner calificó como un "escándalo" su amorío con Miguel Varoni, protagonista de 'Pedro, el escamoso' - crédito @crissgeithner/Instagram y Carlos Ochoa y sus novelas/Facebook

La actriz y creadora de contenido para adultos habló sobre una de las infidelidades más sonadas de la farándula nacional de la que ella misma hizo parte, durante las grabaciones de La Potra Zaina se enamoró de su compañero de grabación, protagonizando uno de los tríos amorosos que más han dado de que hablar en el mundo del espectáculo.

Para Geithner este episodio fue un momento complejo para su vida artística y profesional, pues tuvo que enfrentarse a las críticas y opiniones de todo el país, pues el galán de la televisión colombiana estaba casado con Patricia Ércole de quien se divorció tras el escándalo. A pesar de que fue una etapa que no recuerda con orgullo, la bogotana aseguró que “fue algo que, hoy en día, abraza con amor”.

“Uy, no, no, no. Eso fue un escándalo en esa época y fue muy difícil de superarlo, pero nada que el alma y el tiempo no pueda sanar. Hoy en día, todo ese pasado lo abrazo con amor y con cariño”, afirmó.

Otro de los romances que vivió la actriz fue con Marcelo Dos Santos, hace años conformaron una de las parejas más recordadas de la farándula. Aunque ya no están juntos, como fruto de su amor, la pareja tuvo a su primer y único hijo, Demian Dos Santos Geithner.