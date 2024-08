Yina Calderón se refirió a la condena del cantante Nelson Velásquez por violar los derecho de autor: “Los presos son de buenas”

La DJ se mostró sorprendida por la condena del cantante vallenato - crédito @yinacalderoneloficiall - @nelsonvelasquezoficial/Instagram

El cantante y compositor de música vallenata Nelson Velásquez es conocido por su participación en la agrupación Los Inquietos del Vallenato, pero en la actualidad se encuentra en el ojo público por problemas con la justicia colombiana.

Velásquez se ha destacado por su voz y su capacidad para transmitir emociones a través de sus interpretaciones, algunos de sus éxitos más populares incluyen Ven a mí, No he podido olvidarte y Me cuesta tanto.

Sin embargo, su carrera esta en riesgo porque la Fiscalía General de la Nación lo condenó a 4 años de prisión por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos; además, deberá pagar 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a unos 20.800.000 pesos.

La Fiscalia condenó a Nelson Velásquez por violación de derechos de autor a pagar una millonaria suma y cuatro años de prisión - crédito Fiscalia General de la Nación

El cantante, que ha acumulado numerosos premios y reconocimientos, consolidándose como una figura importante en el ámbito del vallenato, estaba en una investigación desde 2012 hasta 2018, la cual arrojó como resultado que el artista interpretó, sin autorización, varias canciones de la agrupación Los Inquietos del Vallenato, grupo del cual había sido miembro.

Varios fanáticos se han mostrado conmovidos por la situación del cantautor, sobre todo la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón que en varias ocasiones se declaró fan del artista vallenato: “Yina muriéndose, desmayándose, entrando en coma, en 3, 2, 1″, expresó la DJ de guaracha en un video, publicado en la red social Instagram, en el mostró un captura de la noticia de la condena del artista.

La declaración, sobre la situación que enfrenta el cantante, de la reconocida influencer inició en una transmisión en vivo, en donde sus fanáticos le empezaron a enviar mensajes que opinara sobre la condena de Velásquez: “¿Qué me están diciendo? ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Qué piensas que le dieron cárcel a Nelson Velásquez?”, leyó los comentarios con cara de sorpresa.

La situación legal del cantante vallenato, que fue sentenciado a cuatro años de prisión, sorprendió a la influencer - crédito @enlamovidacol/Instagram

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele expresó su sorpresa y preocupación por la situación legal del cantante guajiro, con quien había compartido en otras ocasiones en eventos y espectáculos: “Le dieron cárcel a Nelson Velásquez, ¿cómo así? ¿Por qué me dicen esto?”, añadió la empresaria huilense mientras que su hermana le leía la noticia sobre lo sucedido con el artista.

Asimismo, Calderón bromeo al decir: “¿Por qué los presos son tan de buenas? Los presos van a tener a Nelson Velásquez en la cárcel, no lo puedo creer”, expresó la DJ que es admiradora de la música de Velásquez.

Yina no fue la única en opinar ya que la comunidad de seguidores del artista mostraron su apoyo al cantante: “Éxitos mi amor y pa Lante ,💕”; “Siempre con la mano de Dios la envidia y los tropiezos siempre nos hace más fuerte todo tiene una aclaratoria mi nelson mi ídolo 💓 🙌 🙏”; “Vamos hermano palante muchas bendiciones 🙌”; “Bendiciones buen viaje. Dios siempre da recompensa a los que hacen el bien y su bien es cantar con amor al público”; “todo estará bien 🙏”; “Ahora con más Fuerzas 💪🏻y que sigan los éxitos”.

Nelson Velásquez habló de su condena - crédito @nelsonvelasquezd/Instagram

Nelson Velásquez, por su parte, expresó su versión en entrevistas, afirmando estar sorprendido por la decisión judicial aunque dispuesto a apelar la sentencia: “Hay Nelson para rato”, aseguró, mostrando optimismo ante su situación legal.

“Voy con toda. Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música. Nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, o el día que él quiera llevarme, o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó, véngase pa’ca’. De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando”, reveló en una entrevista en la emisora Mix.

Velásquez tiene plazo para apelar la sentencia, y su equipo legal ya está trabajando en la preparación de los argumentos necesarios para la próxima instancia judicial. Entre tanto, tanto él como su representante anunciaron que explorarán vías legales para resolver la controversia respetando las leyes y procedimientos vigentes.