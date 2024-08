Colombiano en Suiza se sorprendió con los sueldos que reciben los profesionales en algunas carreras en ese país: “Las cifras los van a hacer empacar maletas”

Imagen de archivo ilustrativa de billetes de dólares estadounidenses, francos suizos, libras esterlinas y euros tomada en Varsovia, Polonia. 26 de enero, 2011. REUTERS/Kacper Pempel

Erwin Danniel, el creador de contenido colombiano que a través de las redes sociales comparte cómo es su vida en Suiza, reveló en un video publicado a través de la plataforma de entretenimiento Tiktok cuánto dinero reciben los trabajadores en Ginebra, bien sea por carrera o si reciben el salario mínimo aprobado para el 2024.

Como la única democracia semidirecta en el mundo, los ciudadanos forman parte de este proceso de aprobación y, antes de que finalizara el 2023, se decidió que los salarios subirían para beneficio de los trabajadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según comentó un colombiano que residen en ginebra, el Smlv es casi 15 veces mayor que en su país - crédito @erwin_danniel / TikTok

Así las cosas, y entendiendo que cada cantón (división territorial) tiene sus reglas, en Ginebra la hora de trabajo se paga en 24,32 francos (27 dólares o 107.000 pesos colombianos al cambio del 2024), mientras que el salario mínimo para personas que trabajen 40 horas semanales alcanza los 4.215 francos (4.700 dólares o 18′500.000 pesos colombianos al cambio del 2024).

Pero no este, no deja de ser el salario mínimo. Un cajero de supermercado, por ejemplo, puede ganar 4.200 francos en promedio (18′500.0000 pesos colombianos al cambio del 2024), un peluquero 4.500 francos (19′800.000 pesos colombianos al cambio del 2024), un community maganer 5.000 francos (22′000.000 pesos colombianos al cambio del 2024), un fotógrafo 6.000 francos (26′000.000 pesos colombianos al cambio del 2024), un profesor 7.500 francos (33′000.000 pesos colombianos al cambio del 2024), un ingeniero 8.300 francos (36′000.000 pesos colombianos al cambio del 2024), los trabajadores de la banca o las compañías de seguros 13.000 francos (57′000.000 pesos colombianos al cambio del 2024), los trabajadores del área de marketing digital tambipen 13.000 francos (57′000.000 pesos colombianos al cambio del 2024) y, finalmente, los médicos 16.000 francos (70′000.000 pesos colombianos al cambio del 2024).

Los precios en comida espantaron a un colombiano mientras viajaba por Suiza

Para el colombiano Juan Romero, un paseo en Suiza terminó en una sorpresa desagradable cuando se topó con precios inesperadamente altos durante una salida a comer. “La vista a los Alpes y el paisaje eran ideales, pero todo cambió al intentar comprar algo de comida rápida”, relató Romero en un video difundido por redes sociales.

Romero detalló que los precios de las comidas en una plazoleta oscilaban entre 35.000 y 95.000 pesos colombianos, algo que inicialmente lo sorprendió y casi lo dejó sin apetito. Aunque encontró un menú en promoción que costaba entre 6 y 7 francos suizos (aproximadamente 8,21 dólares), su alegría fue efímera al llegar a la caja. Allí, el precio final era casi el triple de lo anunciado, dejándolo con un plato pequeño y una factura de 18 francos suizos (aproximadamente 21,10 dólares).

Por una hamburguesa en un restaurante de cadena, trataron de cobrarle casi 100 mil pesos - crédito @juan_rocas / X

El colombiano confesó que, a pesar de sentirse engañado por el costo elevado y el tamaño de las porciones, no tuvo otra opción más que pagar debido a su desconocimiento del idioma local. “Al pagar, me cobraron 21 dólares por un platillo muy pequeño. Creo que es la comida más cara que me voy a comer en la vida. No debí comer, pero tenía hambre”, lamentó.

Romero recomendó a los turistas ser precavidos al realizar compras en el país de los relojes y el chocolate, sugiriéndoles tener cuidado para evitar situaciones similares a la suya. “Tengan cuidado si vienen a Suiza y compren algo. Que no les toque quedarse a lavar platos, como me va a tocar a mí”, bromeó, refiriéndose al monto cobrado a su tarjeta de crédito.

Hacer mercado tampoco es barato: un pollo puede superar los 100.000

El creador de contenido colombiano El Polan, en su reciente viaje por Europa, visitó el supermercado Migros en Suiza y quedó sorprendido por los altos costos de los productos en comparación con los precios en su país natal, Colombia. En un video publicado en sus redes sociales, detalló las diferencias abismales en precios entre ambos países.

Durante su recorrido, El Polan explicó que el salario mínimo en Suiza es significativamente más alto, rondando entre los 3.000 y 4.000 euros mensuales, que traducido a pesos colombianos equivale a unos 16 millones. Sin embargo, notó que los gastos en el país europeo son proporcionalmente altos.

Al comparar los precios en el supermercado Migros con los de Colombia, El Polan observó que nueve rollos de papel higiénico cuestan alrededor de 10 francos suizos, o 46.000 pesos colombianos según el cambio de agosto de 2024. Además, un paquete de preservativos puede costar hasta 17 francos, es decir, 79.000 pesos colombianos, y típicos chocolates suizos tienen un precio de 4 francos, o 18.000 pesos.

Los condones pueden llegar costar cinco veces lo que en Colombia - crédito El Polan / Facebook

En la sección de alimentos frescos, El Polan encontró una sandía y seis manzanas ambas con el mismo coste de 4 francos, mientras que las naranjas se venden a casi 3 francos, unos 14.000 pesos colombianos. La mayor sorpresa la vivió al consultar el precio de un cartón de seis huevos, que puede llegar a los 7 francos, valorando aproximadamente 4.000 pesos colombianos por cada huevo. Otros productos como los tomates, las cebollas y el maíz presentan también precios elevados: 6 francos por kilo de tomates (25.000 pesos), 2 francos por paquete de cebollas y casi 4 francos por mazorca empaquetada en pedazos.

Las carnes no fueron la excepción en estos altos precios. Un solo corte de carne puede costar hasta 16 francos (74.000 pesos), una bandeja con cinco trozos pequeños ronda los 10 francos y una libra de carne se puede adquirir por hasta 38 francos. Combos más simples, como dos hamburguesas, cuestan alrededor de 6 francos.

El caso más evidente de diferencia en precios fue el de un pollo crudo, que según El Polan, de tamaño grande cuesta 23 francos, que son aproximadamente 107.000 pesos colombianos. Además, notó la ausencia de productos básicos como paquetes de arroz, lentejas y frijoles para cocinar, los cuales únicamente están disponibles en presentaciones precocidas.

Ante tanta sorpresa, El Polan decidió preguntar a una compradora frecuente del supermercado sobre el gasto mensual en alimentos. La mujer respondió que el costo de mercado mensual para dos personas es cerca de 400 francos, lo que equivale a 1′869.000 pesos colombianos, únicamente en compras de supermercado. La comparación evidenció un amplio margen de diferencia entre el costo de vida en Suiza y en Colombia.