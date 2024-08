‘La Segura’ fue blanco de críticas por video en el que se burla de la gente pobre: “Fuera de lugar y clasista”

'La Segura' causó opiniones divididas con video que subió a su Instagram - crédito @la_segura/IG

Natalia Segura, conocida en el mundo de los creadores de contenido como ‘La Segura’, compartió un video en su perfil de Instagram, el cual ha desatado una polémica por el tema que trató.

Aunque la idea inicial de la publicación era hacer humor y generar risas de su público, el clip terminó obteniendo varios comentarios y reacciones en contra de la influenciadora caleña porque utilizó la idea de una mujer que se casa por amor y no por dinero, entonces esta decisión termina dejandola en una situación de escasez económica.

En el video, Natalia aparece llegando a una casa de bajos recursos para visitar a la que sería “su amiga”, pero mientras camina se encuentra con varios escenarios que para ‘La Segura’ no son de su agrado y los convierte en objeto de burla.

'La Segura' se burló de las amigas que se casan por amor y no por dinero y la criticaron - crédito @la_segura/IG

Estas imágenes hicieron que sus seguidores tomaran desde otra perspectiva el video, sumado a que ‘La Segura’ puso en la leyenda: “Visitando la casa de mi amiga después de casarse por amor con el pobre y no por plata”, y en la descripción puso: “¿A qué amiga les recuerda? jajajajajajajajajajaja”.

Los gestos que hace la creadora de contenido, nacida en Cali, más las imágenes que utilizó en el audiovisual, llevaron a que varias personas le cayeran encima y la tildaran de manera negativa.

“Una cosa es la pobreza y otra es la cochinada”, “No acertaste con este video”, “Ya sé que es humor, pero es desagradable mostrar imágenes de casas sin conocer la realidad de las familias que las habitan“, ”Este video me parece fuera de lugar y clasista“, ”La situación económica de las personas no debería ser objeto de burla”, “Yo amo tu contenido, pero en esta no te apoyo”, son algunos de los mensajes en los que criticaron a ‘La Segura’ por su contenido.

Según las opiniones de los usuarios, Segura estaría demostrando que es clasista, pues su manera despectiva de tratar a las personas de pocos recursos no fue tomada con humor, especialmente porque en todo momento hace cara de incomodidad y susto, reaccionando de manera negativa al ambiente en el que estaría su amiga al no elegir casarse con un hombre de dinero.

Este es el video que dejó en el ojo del huracán a 'La Segura' y por el que la tildaron de clasista - crédito @la_segura/IG

De hecho, hubo personas que se le fueron encima con temas más delicados, como su estado de salud, ya que eso pocas veces se lo ha tomado con humor y risa la influenciadora, tal como lo demostró cuando participó en La casa de los famosos Colombia.

“Ahora saca un video de humor sobre tu caso de tus biopolímeros para reírnos todos también, total humor es humor, ¿no?”, “El video más clasista que he visto este año, qué asco”, “Qué poca vergüenza tiene esta niña, burlándose de los que no tienen, pero nadie le puede decir nada de sus condiciones”.

‘La Segura’ suele hacer contenido cómico y sarcástico, en muchas oportunidades se burla de ella misma o de personas cercanas a ella, pero en esta oportunidad no tuvo la misma acogida y, por el contrario, le tocó fibras delicadas a los fanáticos. Sin embargo, también hubo personas que la apoyaron y se rieron de la actuación.

Algunas también se sintieron identificadas, como también hubo quienes etiquetaron a otros respondiendo al llamado que hizo la influenciadora en su descripción.

“El que se ofendió fue porque se identificó”, “Ombe, dejen de buscarle la quinta pata al gato y ríanse del vídeo, que sí da risa”, “Cuando la gente entienda que es humor, ahí dejarán de criticar por todo. Conchale ya basta”.

Opiniones divididas desató 'La Segura' en reciente publicación - crédito @la_segura/IG

“No se vive de amor. Lamentablemente, la mujer que nada pide nada tiene. Y si se conforman con una vida así, jamás saldrán de esa mala racha. Por eso las mujeres deben tener proyectos, metas, trabajo y dinero propio. Para que no dependan de un hombre y se conformen con carencias económicas”, indicó otra internauta que trató de explicar el contexto del video.