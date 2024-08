Tiktoker visitó las casas que se arriendan por 80.000 pesos al mes en el sur de Bogotá: esto fue lo que encontró

Las casas más grandes cuestan cerca de 200.000 pesos - crédito Jose Ramirez R1/ Facebook

El mercado inmobiliario en Bogotá se pone cada vez más reñido con apenas 2.776.362 de predios para cerca de 7.968.095 personas.

Sin embargo, en al ciudad aún es posible conseguir un arriendo por menos de cien mil pesos al mes. Así lo comprobó el creador de contenido José Ramírez en uno de sus últimos videos compartido a través de la plataforma Tiktok.

“Encontramos arriendos desde los ochenta y hasta los doscientos mil pesos en Bogotá, no creerán cómo son estos lugares, pero son los arriendos más baratos en Bogotá”, reveló.

Y es que “normalmente un arriendo no baja de quinientos mil pesos, incluso en el sur, pero nos fuimos a lo que llama una invasión en Ciudad Bolívar, donde nos comentaron que podríamos encontrar este tipo de arriendos tan baratos”.

Acompañado por su bien conocido grupo de amigos, Ramírez explicó que es una zona de difícil acceso y el tiempo de viaje a otros puntos de la ciudad suele ser mayor, debido a que se encuentra en la periferia.

En cada casa suelen habitar de tres a siete personas - crédito Jose Ramirez R1 / Facebook

Sin embargo, “es bastante barato, con todo y que hay que no tienen servicios, pues siguen siendo ochenta barras por una casa completa. No está nada mal, me interesa, es factible y yo sí viviría una temporada allá”.

Además, “dicen que la comida por en la zona es también muy barata”; lo que disminuiría el costo de vida radicalmente en las montañas que cada tanto ven nacer nuevos asentamientos en sus laderas.

Para llegar al sector de arriendos por menos de cien mil hay que tomar el Transmicable y bajarse en la última estación, conocida como Paraíso, y luego caminar pendiente abajo hasta que el paisaje de ciudad desaparezca por completo.

“El ambiente cambia bastante, el panorama cambia harto y llegar de noche acá y caminar hacia la casa, debe ser muy heavy, pero hay que andar relajado, aunque teniendo cuidado, bajo perfil”, admitió el tiktoker; sin embargo, logró entablar una relación cercana con los locales, algo que lo caracteriza en sus blogs y visitas por la ciudad.

Para llegar a El Pescadero, hace falta tomar el Transmicable - crédito IDT

Las casas no son pequeñas y, por mucho, llegan a superar el tamaño promedio de un aparta estudio: “Tengamos en cuenta que un arriendo aquí puede costar 80.000 o 100.00 pesos sin servicios incluidos. Es una sala competa para usted solo y puede incluir dos habitaciones, sala y lo que es una cocina”.

La invasión, conocida como El Pescadero, ofrece a migrantes y locales sin estabilidad económica una oportunidad de vivienda, en la que a pesar de enfrentarse a todo tipo de riesgos pueden dormir con un techo sobre la cabeza.

“La gente se autosostiene con las mangueras, se comparten las aguas, los servicios públicos porque son autogestionados también. No hay posibilidad de que, por ser invasiones, como le llama el Estado, o asentamientos humanos, como les llamamos nosotros, nos ordenen esos servicios públicos adecuados”, manifestó un habitante local.

Así lucen las casas de invasión en Ciudad Bolívar - crédito @charlie_moods1 / TikTok

Algo que Ramirez comprobó al visitar una de las casas del sector que arriendan a una familia de siete por 200.000 pesos: “Lo que son servicios públicos aquí no se cobran y es muy difícil que lleguen, entonces, lo que hacen aquí es pagar puntos de servicio”, precisó uno de sus actuales residentes, dando a entender que, en últimas, puede resultar siendo más costosos que en una urbanización estrato tres, pues el agua cuesta 200.000 y la luz 300.000 pesos.

Para Ramirez, “lo único malo es la montaña, porque puede caer una piedra, pero de resto todo está bien. Para ser una casa que se arrienda por 200.000 pesos no está nada mal, está muy barato y el espacio está bien, tanto que viven siete personas y no están nada mal”.

Y tras su visita entendió porque otra de sus entrevistadas le contó que el precio “depende del piso, depende del sitio, el tamo y los servicios que pueden prestarse a la casa”. 50.000 pesos pueden hacer la diferencia y aunque no encontró a nadie que pagara los 80.000 que tanto se rumoran, los locales le dejaron saber que “de que las hay, las hay”.