Colombia

Habló exviceministro que envió foto íntima a funcionaria del Ministerio de la Igualdad: “Era para mi pareja”

Sostuvo que la imagen salió de forma simultánea hacia dos chats por una confusión en sus contactos y aseguró que activó de inmediato los protocolos internos tras advertir el incidente

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Nuevas hipótesis se generaron tras la revelación del chat entre Acxan Duque y la funcionaria del Ministerio de Igualdad - crédito @AcxanDuqueGame/X
Nuevas hipótesis se generaron tras la revelación del chat entre Acxan Duque y la funcionaria del Ministerio de Igualdad - crédito @AcxanDuqueGame/X

La salida del entonces viceministro de Igualdad, Acxan Duque Gámez, se dio en medio de la controversia por el envío de una fotografía íntima a una funcionaria, un hecho que el propio exfuncionario ha insistido en explicar como un error involuntario en el uso de aplicaciones de mensajería.

Según su versión, el incidente ocurrió el 25 de marzo de 2026 a las 7:31 a. m., cuando envió desde su teléfono celular una imagen de carácter privado que estaba destinada a su pareja sentimental, pero que terminó llegando también al chat de una funcionaria del Ministerio.

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Duque ha reiterado que no se trató de una acción deliberada, sino de una equivocación derivada de la forma en que tenía organizados sus contactos.

En declaraciones a Blu Radio, el exviceministro aseguró que existen elementos técnicos que respaldan su explicación. “al WhatsApp de mi pareja y al WhatsApp de la funcionaria a la misma hora”, afirmó, al señalar que el envío simultáneo demostraría que no hubo intención dirigida hacia la funcionaria, sino un error en la selección del destinatario.

La candidata Paloma Valencia reveló denuncia de una funcionaria que recibió contenido sexual por parte del viceministro Acxan Duque - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia reveló denuncia de una funcionaria que recibió contenido sexual por parte del viceministro Acxan Duque - crédito @PalomaValenciaL/X

De acuerdo con su relato, la confusión se originó porque el número de la funcionaria estaba guardado en su teléfono bajo el nombre de un grupo institucional.

Esto lo llevó a creer que estaba interactuando dentro de un chat de trabajo cuando, en realidad, se trataba de una conversación individual. En ese contexto, explicó que primero envió un enlace de TikTok relacionado con temas laborales y, segundos después, compartió la imagen íntima que iba dirigida a su pareja.

El exfuncionario reconoció que, tras percatarse del error, intentó eliminar el mensaje de manera inmediata. Sin embargo, la imagen ya había sido vista y capturada por la destinataria. Este hecho derivó en una queja formal dentro de la entidad, en la que la funcionaria manifestó su inconformidad por lo ocurrido y solicitó que se garantizara un ambiente laboral respetuoso.

Duque ha insistido en que no existía ningún tipo de relación personal previa con la funcionaria y que el contacto entre ambos siempre se limitó a escenarios institucionales. “No existe ni siquiera una sola llamada entre nosotros. No he estado en ningún tipo de escenario que no sea público con ella”, sostuvo, al descartar cualquier antecedente que pudiera interpretarse como una conducta reiterada.

Esta sería la conversación completa de Acxan Duque con una funcionaria - crédito @SoyDefensor_/X
Esta sería la conversación completa de Acxan Duque con una funcionaria - crédito @SoyDefensor_/X

Asimismo, enfatizó que actuó de manera inmediata tras el incidente, reportándolo a los canales internos del Ministerio. “Reporta incidente involuntario en el uso de canales digitales WhatsApp y solicito activación de los protocolos que tiene el ministerio”, declaró, al referirse al informe que presentó la misma mañana del envío.

En ese sentido, también pidió que se activaran mecanismos de mediación institucional para aclarar lo sucedido y evitar mayores afectaciones. “Ante esto, ¿qué solicito? Que se registre el incidente y que se active la mediación institucional, aclarando el malentendido con la persona afectada y tomando medidas preventivas”, agregó en la entrevista.

Pese a su explicación, el caso tomó dimensión pública luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia difundiera en redes sociales la conversación que incluía la imagen. A partir de ese momento, la situación generó reacciones políticas y mediáticas que incrementaron la presión sobre el funcionario.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, Acxan Duque Gamez, afirmó que la foto que envió a la subalterna estaba dirigida a su pareja sentimental - crédito @AcxanDuqueGamez/X
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, Acxan Duque Gamez, afirmó que la foto que envió a la subalterna estaba dirigida a su pareja sentimental - crédito @AcxanDuqueGamez/X

En la queja presentada ante la entidad, la funcionaria dejó constancia de su rechazo frente a lo ocurrido. “Frente a lo ocurrido manifesté de manera inmediata mi inconformidad, solicitando que no se repitieran”, expresó, advirtiendo además que el hecho podía afectar las condiciones de desempeño y el ambiente laboral.

El caso fue trasladado a instancias como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, mientras que al interior del Ministerio se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones. No obstante, Duque ha reiterado que la denuncia no lo señala formalmente por acoso, sino que recoge la incomodidad generada por un hecho que él sostiene fue accidental.

A diferencia de otros funcionarios en casos similares recientes, Duque formalizó su retiro alegando razones estructurales y no imputaciones personales.

“Decido retirarme del ministerio porque el ministerio en estos momentos tiene una sentencia proferida por la Corte Constitucional en donde dice que el ministerio debe ir hasta junio”, explicó Duque en entrevista con la emisora Caracol Radio.

Detalló que existe “una estrategia legislativa de impulsar los dos proyectos de ley del ministerio y solicitar a la Corte Constitucional que prorrogue cada uno de los programas que están beneficiando a la población pobre, como Hambre Cero, acueductos, mujeres, jóvenes en paz y demás”. Sostuvo que, de mantenerse en el cargo, su presencia sería utilizada políticamente en la etapa de decisiones fundamentales para el futuro del Ministerio.

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