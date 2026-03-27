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Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con un total de 153 kilómetros partiendo desde Seu d’Urgell y llegando al puerto de La Molina/Coll de Pal, destacando la dura exigencia de la alta montaña para los corredores

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La jornada contará con un puerto de montaña fuera de categoría que será el atractivo de la etapa-crédito @VoltaCatalunya/X
La jornada contará con un puerto de montaña fuera de categoría que será el atractivo de la etapa-crédito @VoltaCatalunya/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña, el cual pueden seguir desde Infobae Colombia.

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14:21 hsHoy

Kilómetro 138: Últimos 15 kilómetros para llegar a la meta y comienza el ascenso al Coll de Pal.

14:14 hsHoy

¡Último 20 kilómetros para llegar a la meta!

14:08 hsHoy

Kilómetro 127: Después de un pequeño descenso tras pasar por la Collada Sobirana, los ciclistas comienzan a trabajar para llegar al esprint en Bagá, y llegar al Coll de Pal.

13:58 hsHoy

Kilómetro 120: El puerto de montaña es para Giulio Ciccone, ciclista italiano del Lidl-Trek.

13:52 hsHoy

Kilómetro 118: El colombiano Einer Rubio del Movistar Team tuvo problemas en el ascenso a la Collada Sobirana.

13:32 hsHoy

Kilómetro 107: Los ciclistas ya se encuentran camino a la Collada Sobirana, y la fuga del día se mantiene en punta con el colombiano Einer Rubio del Movistar Team.

13:24 hsHoy

Kilómetro 95: El colombiano Einer Rubio del Movistar Team sigue como protagonista de la fuga del día

13:15 hsHoy

Etapa 4 de la Vuelta a Cataluña: el británico Ethan Vernon fue el gran ganador, y Santiago Buitrago el colombiano más destacado

La jornada contó con una alta exigencia en la montaña, y vio como el británico Ethan Vernon del NSN Cycling se llevó la fracción en la llegada a Camprodón, mientras que el bogotano del Bahrain Victorious sigue como el mejor colombiano en la clasificación general

En una definición apasionante, el francés Dorian Godon se llevó la carrera que terminó su etapa 3 en Vila-seca -crédito @VoltaCatalunya/X
En una definición apasionante, el francés Dorian Godon se llevó la carrera que terminó su etapa 3 en Vila-seca -crédito @VoltaCatalunya/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña 2026.

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12:40 hsHoy

Así va la clasificación general de la Vuelta a Cataluña

En una definición apasionante, el francés Dorian Godon se llevó la carrera que terminó su etapa 3 en Vila-seca -crédito @VoltaCatalunya/X
En una definición apasionante, el francés Dorian Godon se llevó la carrera que terminó su etapa 3 en Vila-seca -crédito @VoltaCatalunya/X
  • 1. Dorian Godon (Francia - Ineos Grenadiers): 15 horas, 30 minutos y 47 segundos
  • 2. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): a 13 segundos
  • 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull - Bora Hansgrohe): a 14 segundos
  • 4. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 24 segundos
  • 5. Andrea Noviero (Italia - Soudal Quick - Step): a 25 segundos
  • 6. Brandon McNulty (Estados Unidos - UAE Team Emirates XRG): m.t.
  • 7. Rudy Molard (Francia - Groupama-FDJ United): a 26 segundos
  • 8. Antoine L’Hote (Francia - Decathlon CMA CGM): m.t.
  • 9. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): m.t.
  • 10. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): m.t.
  • 19. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): m.t.
  • 29. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): m. t.
  • 55. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): m.t.
  • 79. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Khern Pharma): a 4 minutos y 17 segundos
  • 103. Einer Rubio (Ecuador - Movistar Team): a 9 minutos y 3 segundos
12:33 hsHoy

Así es la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña

Con cinco puertos de montaña, siendo el más exigente en Coll de Pal, la jornada será atractiva para los amantes del ciclismo-crédito Volta Catalunya
Con cinco puertos de montaña, siendo el más exigente en Coll de Pal, la jornada será atractiva para los amantes del ciclismo-crédito Volta Catalunya

Con cinco premios de montaña en total, el gran reto de la jornada será el Coll de Pal (con un total de 16,4 kilómetros en total y rampas de inclinación al 7,2%).

En lo que se refiere a la situación de carrera, el español Marc Soler (UAE XRG Emirates), el italiano Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), el belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) y el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) lideran de forma parcial la fuga del día, sacando dos minutos al pelotón general.

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