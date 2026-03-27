Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contó con una alta exigencia en la montaña, y vio como el británico Ethan Vernon del NSN Cycling se llevó la fracción en la llegada a Camprodón, mientras que el bogotano del Bahrain Victorious sigue como el mejor colombiano en la clasificación general
79. Iván Ramiro Sosa (Colombia - Khern Pharma): a 4 minutos y 17 segundos
103. Einer Rubio (Ecuador - Movistar Team): a 9 minutos y 3 segundos
12:33 hsHoy
Así es la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña
Con cinco puertos de montaña, siendo el más exigente en Coll de Pal, la jornada será atractiva para los amantes del ciclismo-crédito Volta Catalunya
Con cinco premios de montaña en total, el gran reto de la jornada será el Coll de Pal (con un total de 16,4 kilómetros en total y rampas de inclinación al 7,2%).
En lo que se refiere a la situación de carrera, el español Marc Soler (UAE XRG Emirates), el italiano Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), el belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) y el colombiano Einer Rubio (Movistar Team) lideran de forma parcial la fuga del día, sacando dos minutos al pelotón general.