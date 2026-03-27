Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con un puerto de montaña fuera de categoría que será el atractivo de la etapa-crédito @VoltaCatalunya/X

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña, el cual pueden seguir desde Infobae Colombia.

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