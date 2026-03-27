Colombia

Revelan la identidad del conductor que terminó estrellado contra un Katronix en el norte de Bogotá: tenía infracciones previas por exceso de velocidad

La investigación sobre la titularidad del vehículo y los antecedentes de tránsito del propietario complica el avance hacia la imputación de responsabilidades

Guardar
La víctima se trata de un a mujer que se encontraba en el carro particular que terminó chocando en un comercio en el norte de Bogotá
La víctima se trata de un a mujer que se encontraba en el carro particular que terminó chocando en un comercio en el norte de Bogotá (Caracol Radio)

Un accidente de tránsito con saldo fatal se registró durante la madrugada del 27 de marzo en la intersección de la calle 94 con carrera 15, en el barrio Chicó Norte de Bogotá.

El siniestro involucró una camioneta de servicio público y un automóvil particular, y dejó una mujer fallecida y tres personas heridas, entre ellas el conductor de la camioneta, quien presenta antecedentes por multas por exceso de velocidad, según los reporte oficiales de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conductor señalado, un hombre de 28 años que manejaba la camioneta de servicio público, fue trasladado lesionado a un centro médico.

El vehículo está inscrito a nombre de José Daniel Romero Torres, empresario del sector de mantenimiento y reparación de maquinaria.

El vehículo acumula dos infracciones recientes, ambas por exceso de velocidad. La autoridad aún debe establecer si el conductor lesionado corresponde al propietario registrado, ya que la duda sobre la identidad del conductor sigue siendo el principal foco de investigación.

- crédito Caracol Radio / X
Las autoridades recopilan pruebas para determinar si alguno de los vehículos involucrados ignoró una señal de tránsito, mientras se mantienen en curso los peritajes para aclarar responsabilidades y confirmar la identidad del conductor señalado - crédito Caracol Radio / X

La colisión ocurrió poco después de las 3:00 a.m. La camioneta era conducida por el hombre de 28 años que sufrió lesiones en el tórax y el cuello.

Su acompañante, una mujer de alrededor de 27 años, falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

En el automóvil particular, un Fiat Palio, viajaban dos hombres de 50 y 27 años. Ambos resultaron heridos y debieron ser trasladados a la clínica.

El cierre de la vía en el sector se extendió durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de criminalística, mientras uno de los vehículos impactó contra un local, ocasionando daños materiales.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito, sostiene que la camioneta presuntamente omitió una luz roja. Sin embargo, la causa definitiva aún se encuentra en proceso de verificación; la responsabilidad exacta sobre cuál conductor ignoró la señal está sujeta a las pruebas que continúan recopilándose.

Multas por exceso de velocidad y antecedentes del propietario

La camioneta, una Renault Kangoo modelo 2022 con SOAT vigente, registra oficialmente como propietario a José Daniel Romero Torres.

Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), el empresario acumula dos sanciones por la infracción C29, ambas relacionadas con el exceso de velocidad.

La primera infracción fue el 27 de abril de 2025 en la vía La Dorada-Honda, con un valor total de 645.368 pesos. }

La segunda se impuso el 10 de marzo de 2026 en Bogotá, donde el vehículo circulaba a 64 km/h en una zona de 50 km/h; la multa ascendió a 633.200 pesos. En conjunto, el importe totaliza 1.278.568 pesos.

El propietario del automóvil particular no aparece con antecedentes de infracciones en los sistemas oficiales, según constató El Tiempo.

Investigación sobre la identidad del conductor

El punto central de la investigación es confirmar si el hombre que conducía la camioneta en el accidente es también el propietario oficial o si existió un cambio reciente de titularidad.

De acuerdo con declaraciones recogidas por El Tiempo, la policía ha iniciado la revisión de cámaras de seguridad y documentos para establecer la verdadera identidad del responsable.

Las autoridades recalcan que la indagación sigue abierta y la determinación final sobre la identidad será posible una vez concluidas las verificaciones necesarias. Los esfuerzos prioritarios se centran en esclarecer si hubo traspasos recientes del vehículo, asunto clave para definir la imputación de responsabilidades.

Temas Relacionados

Accidente de Tránsito BogotáJosé Daniel Romero TorresMultas de TránsitoInvestigación Policial

Más Noticias

Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La jornada contará con un total de 153 kilómetros partiendo desde Seu d’Urgell y llegando al puerto de La Molina/Coll de Pal, destacando la dura exigencia de la alta montaña para los corredores

Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Habló exviceministro que envió foto íntima a funcionaria del Ministerio de la Igualdad: “Era para mi pareja”

Sostuvo que la imagen salió de forma simultánea hacia dos chats por una confusión en sus contactos y aseguró que activó de inmediato los protocolos internos tras advertir el incidente

Habló exviceministro que envió foto íntima a funcionaria del Ministerio de la Igualdad: “Era para mi pareja”

Otra vez problemas con Bancolombia, denuncian los usuarios: reportan fallas en la app y bloqueos de acceso

Varios clientes enfrentan dificultades de acceso y mensajes de error en la plataforma digital, lo que ha dificultado la realización de operaciones económicas

Otra vez problemas con Bancolombia, denuncian los usuarios: reportan fallas en la app y bloqueos de acceso

Petro le aseguró a Westcol que un mafioso ordenó el asesinato del jugador de fútbol Andrés Escobar: “Yo investigué eso, no lo mataron por el autogol”

El presidente de la República señaló que el hecho, que se convirtió en un símbolo oscuro de la violencia en el fútbol colombiano de esa época, está vinculado a Santiago Gallón Henao

Petro le aseguró a Westcol que un mafioso ordenó el asesinato del jugador de fútbol Andrés Escobar: “Yo investigué eso, no lo mataron por el autogol”

Estos son los electrodomésticos que más consumen energía, según Enel Colombia: algunos siguen marcando así estén apagados

Un aumento en los cargos mensuales de energía puede atribuirse a la costumbre de dejar dispositivos conectados incluso sin uso, una práctica que impacta el presupuesto familiar y la eficiencia dentro de las viviendas del país

Estos son los electrodomésticos que más consumen energía, según Enel Colombia: algunos siguen marcando así estén apagados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

Expertos verifican si “Iván Mordisco” es uno de los abatidos tras bombardeo a campamento de las disidencias entre Amazonas y Guaviare

ELN habría atacado a dos policías que patrullaban las calles de Curumaní, Cesar: uniformada recibió un disparo en el rostro

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Así respondió Gustavo Petro a pregunta de Westcol sobre el auge de OnlyFans en Colombia: “Un viejo degenerado, pensionado, europeo o gringo que vive solo”

Así respondió Gustavo Petro a pregunta de Westcol sobre el auge de OnlyFans en Colombia: “Un viejo degenerado, pensionado, europeo o gringo que vive solo”

De los excesos a la reflexión: Pipe Bueno contó cómo la tragedia de Yeison Jiménez transformó su vida personal

Blessd aclaró el escándalo de infidelidad por chats filtrados y reveló si ‘se quedó sin hogar’: “Confíen en mí”

Rock al Parque 2026 ya tiene fechas en octubre: Idartes presentó el calendario oficial de los Festivales al Parque

Gustavo Santaolalla anunció el paso de su ‘Ronroco Tour 2026’ por Colombia: fechas, lugares y precios de boletería

Deportes

Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Vuelta a Cataluña EN VIVO Etapa 5: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

Así fue el insólito gol que “se comió” Luis Javier Suárez en la derrota de Colombia ante Croacia

Jamaica vence 1-0 a Nueva Caledonia en un duelo cerrado

Del fallo de Suárez al error de Camilo Vargas: los memes que dejó la derrota de Colombia ante Croacia

Croacia hizo ver muy mal a la selección Colombia: la venció por 2-1 en amistoso previo al Mundial 2026