Revelan la identidad del conductor que terminó estrellado contra un Katronix en el norte de Bogotá: tenía infracciones previas por exceso de velocidad

La víctima se trata de un a mujer que se encontraba en el carro particular que terminó chocando en un comercio en el norte de Bogotá (Caracol Radio)

Un accidente de tránsito con saldo fatal se registró durante la madrugada del 27 de marzo en la intersección de la calle 94 con carrera 15, en el barrio Chicó Norte de Bogotá.

El siniestro involucró una camioneta de servicio público y un automóvil particular, y dejó una mujer fallecida y tres personas heridas, entre ellas el conductor de la camioneta, quien presenta antecedentes por multas por exceso de velocidad, según los reporte oficiales de las autoridades.

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El conductor señalado, un hombre de 28 años que manejaba la camioneta de servicio público, fue trasladado lesionado a un centro médico.

El vehículo está inscrito a nombre de José Daniel Romero Torres, empresario del sector de mantenimiento y reparación de maquinaria.

El vehículo acumula dos infracciones recientes, ambas por exceso de velocidad. La autoridad aún debe establecer si el conductor lesionado corresponde al propietario registrado, ya que la duda sobre la identidad del conductor sigue siendo el principal foco de investigación.

Las autoridades recopilan pruebas para determinar si alguno de los vehículos involucrados ignoró una señal de tránsito, mientras se mantienen en curso los peritajes para aclarar responsabilidades y confirmar la identidad del conductor señalado - crédito Caracol Radio / X

La colisión ocurrió poco después de las 3:00 a.m. La camioneta era conducida por el hombre de 28 años que sufrió lesiones en el tórax y el cuello.

Su acompañante, una mujer de alrededor de 27 años, falleció en el lugar por la gravedad de las heridas.

En el automóvil particular, un Fiat Palio, viajaban dos hombres de 50 y 27 años. Ambos resultaron heridos y debieron ser trasladados a la clínica.

El cierre de la vía en el sector se extendió durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de criminalística, mientras uno de los vehículos impactó contra un local, ocasionando daños materiales.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito, sostiene que la camioneta presuntamente omitió una luz roja. Sin embargo, la causa definitiva aún se encuentra en proceso de verificación; la responsabilidad exacta sobre cuál conductor ignoró la señal está sujeta a las pruebas que continúan recopilándose.

Multas por exceso de velocidad y antecedentes del propietario

La camioneta, una Renault Kangoo modelo 2022 con SOAT vigente, registra oficialmente como propietario a José Daniel Romero Torres.

Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), el empresario acumula dos sanciones por la infracción C29, ambas relacionadas con el exceso de velocidad.

La primera infracción fue el 27 de abril de 2025 en la vía La Dorada-Honda, con un valor total de 645.368 pesos. }

La segunda se impuso el 10 de marzo de 2026 en Bogotá, donde el vehículo circulaba a 64 km/h en una zona de 50 km/h; la multa ascendió a 633.200 pesos. En conjunto, el importe totaliza 1.278.568 pesos.

El propietario del automóvil particular no aparece con antecedentes de infracciones en los sistemas oficiales, según constató El Tiempo.

Investigación sobre la identidad del conductor

El punto central de la investigación es confirmar si el hombre que conducía la camioneta en el accidente es también el propietario oficial o si existió un cambio reciente de titularidad.

De acuerdo con declaraciones recogidas por El Tiempo, la policía ha iniciado la revisión de cámaras de seguridad y documentos para establecer la verdadera identidad del responsable.

Las autoridades recalcan que la indagación sigue abierta y la determinación final sobre la identidad será posible una vez concluidas las verificaciones necesarias. Los esfuerzos prioritarios se centran en esclarecer si hubo traspasos recientes del vehículo, asunto clave para definir la imputación de responsabilidades.