Lorelei Tarón reveló las razones de por qué no puede tener más hijos: “Ya no puedo más”

Radamel Falcao García y su esposa Lorelei Tarón se han instalado en Bogotá junto a sus cinco hijos: Dominique, Desiree, Anette, Jedidiah y Heaven.

La llegada del futbolista al país fue el 3 de julio, mientras que Lorelei y los niños llegaron días después, acompañados de los padres de Tarón, con el objetivo de pasar una temporada junto a la familia García Tarón.

La familia ha robado la atención de sus seguidores desde su llegada a Colombia. El 15 de julio, Millonarios Fútbol Club, equipo al que ahora pertenece Falcao, les dio una emotiva bienvenida. Sin embargo, poco después la familia fue noticia debido a una intoxicación por gas, de la cual solo se libró el jugador, ya que no se encontraba en casa en ese momento. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y fue más susto.

En medio de su ajetreada vida, entre la instalación en su nuevo hogar y los compromisos deportivos del futbolista, también han lidiado con una reciente lesión en la mano del samario y no han tenido mucho tiempo para realizar vida social en la capital colombiana.

Aun así, la cantante habló con la periodista Cristina Estupiñán, en el pódcast Sinceramente con Cris, en una conversación cargada de sinceridad sobre detalles de su vida y emotividad por su nueva residencia en el país.

En la conversación, Lorelei mencionó que mudarse a Colombia fue “un sueño cumplido,” y también habló sobre su rol como madre, pero sorprendió al mencionar su deseo de haber tenido más hijos, a pesar de ya tener cinco, aunque dijo que esto ya no será posible, debido a recomendaciones médicas: “Sí, o sí, tenía que nacer antes porque o si no podía pasar algo. Entonces el médico me dijo ‘mira Lore yo te recomiendo que ya no más”.

La artista reveló que su hija Heaven nació un mes y medio antes de lo previsto y tuvo que pasar tiempo en incubadora debido a que su pared abdominal era muy delgada, lo que representaba un riesgo considerable: “Soy muy fértil, gracias a Dios. No, ya no puedo más, mira, tuve cinco cesáreas y ya no puedo más porque el médico me dice: ‘Lore el último fue de riesgo. Heaven es un milagro porque ella nació un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora, pero claro yo tenía la pareja abdominal muy finita, muy delgada, entonces fue de riesgo”.

Lorelei también compartió lo duro que fue perder a un bebé que esperaba, descubriendo la pérdida en una ecografía. Esto, dijo, fue un periodo muy difícil y de mucha tristeza para ella y su familia: “Después de eso tuve mucho miedo. Había noches, semanas y tal vez meses que era mi cabeza maquinando y yo ‘no, todo va a salir bien’(…) Es una tristeza que no sé, no se puede explicar. Lloraba mucho, yo creo que mis hijos se acuerdan cuando me encerraba en el cuarto”. A pesar del dolor, la llegada de su sexto hijo, Heaven, fue una bendición inesperada.

La esposa del jugador también habló sobre la posibilidad de tener más hijos, aunque Lorelei señaló que es muy fértil, pero ya no puede tener más hijos debido a los riesgos involucrados: “Yo por mí tendría más, pero me dijo ya no más. Uno o dos más (…) Yo amo tanto estar embarazada”, confesó la argentina en la entrevista.

Además de esto, la cantante destacó que lo que más le ha costado adaptarse en su nueva vida en Colombia es madrugar y los trancones de la capital de Bogotá, pero pese a estos desafíos, la familia está tratando de acoplarse lo mejor posible a su nuevo hogar.

“Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: la madrugada de los colombianos, es tremendo (...) El tráfico me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar. Al final nos vamos adaptando, los niños están felices con sus amigos y su familia… están disfrutando mucho”, añadió.