Falcao llamó a Javier Acosta, hincha de Millonarios que pidió la eutanasia: “Pediremos a Dios por ti”

Falcao García, jugador de Millonarios, se comunicó con el hincha del Embajador para despedirse de él - crédito Carlos Ortega/EFE

La conmovedora historia de un hincha de Millonarios que solicitó la eutanasia llegó hasta el plantel del equipo Embajador y algunos de sus miembros decidieron comunicarse con él, entre ellos, Radamel Falcao García.

Javier Acosta, de 36 años, padece una grave enfermedad que lo llevó al límite y la cual no tiene un tratamiento efectivo, por lo que decidió solicitar la eutanasia, procedimiento que se llevará a cabo el viernes 30 de agosto al mediodía.

La historia del hincha de Millonarios se hizo viral luego de que Acosta hiciera un en vivo en la red social Facebook, en el que se despidió de amigos y allegados, contando que el viernes le practicarán la eutanasia.

Durante el ‘en vivo’ aseguró que está tranquilo e intentando llevar la situación de la manera más “jocosa” posible. “Estoy contento porque me voy a encontrar con mis amigos allá en el cielo, porque si hay un infierno ese es acá, acá mismo donde estoy pagando todo lo malo que hice”, dijo.

El ferviente hincha de Millonarios no dejó de hablar de su equipo hasta el último minuto del en vivo que hizo, el último, para despedirse de sus contactos en las redes sociales.

El joven padece de cáncer y no hay tratamiento efectivo, por lo que decidió solicitar el procedimiento con el que pondrán fin a su vida - crédito redes sociales

“Gracias por su amistad, gracias por todo. Me voy de este mundo agradeciéndoles a todos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Se va el Javi, no me vuelvo a conectar, esta es mi despedida. el viernes estaré dejando este mundo para siempre, físicamente, porque mi alma va a estar acá, viendo a Millos, alentando la banda, estando con mi familia y mis amigos”, añadió.

El mensaje de Falcao al hincha de Millonarios que recibirá la eutanasia

Luego de que su historia se viralizara varios integrantes del equipo albiazul se comunicaron con Javier Acosta para despedirse, entre ellos el técnico Alberto Gamero y el “Tigre”.

Durante una videollamada, en la que estuvo acompañado por su esposa Lorelei Tarón, el ídolo le dijo a Acosta que oraría por él.

“A veces uno no entiende por qué las cosas pasan, por qué atravesamos ciertas dificultades. En este caso queríamos con mi esposa decirte que pediremos a Dios por ti”, le dijo Falcao al hincha de Millonarios, que se vio muy conmovido por poder hablar con el ídolo.

Acosta dejó ver su emoción por la llamada del futbolista, a quien le contó cuáles son los problemas de salud que lo aquejan y por los que tomó la difícil decisión de solicitar el procedimiento. “Soy hincha de Millonarios y que felicidad estar hablando contigo Tigre”, dijo.

“Rada, qué te cuento. Tengo 36 años, llevó en la barra 20 años. En este momento estoy pasando por un tema de osteomielitis, llevo cinco años luchando y ya no hay oportunidad de volver a ser como antes. Tomé la decisión de la eutanasia por los dolores”, le contó el hincha a Falcao.

El joven además compartió en sus redes sociales los videos de su llamada con Radamel. Así mismo, aseguró que el “Tigre” le dedicará su primer gol en Millonarios.

“Gracias por orar por mi, por llamarme y decirme tantas cosas bonitas sobre mi vida. Ya sabes la promesa, primer gol dedicado a Javi PK. HASTA EL ÚLTIMO SUSPIRO Y HASTA PARA MORIRME LO.HAGO AL MEJOR ESTILO... AGT FALCAO... AGT MILLONARIOS Y AGT JAVI. Y Gracias profe por siempre hacerle el agt”, escribió en su cuenta de Facebook.

Por otra parte, Alberto Gamero también envió un mensaje especial a Javier Acosta. El entrenador de Millonarios no fue ajeno a la situación que está pasando el hincha de su equipo y le envió un mensaje en el que le demuestra todo su apoyo.

El director técnico del equipo le envió un mensaje al joven durante la jornada del 27 de agosto - crédito Javier Acosta PK / Facebook

“Hoy quiero mandarte un saludo muy especial y, a la vez, hombre decirte que mucha fuerza, mucha valentía, Dios sabe cuándo hace sus cosas, oyó hermano. Lo que usted decida está bien y lo que usted decida vamos a aceptar, que mi Dios me los bendiga. Un abrazo”, dijo el director técnico del equipo de los embajadores.