David Rueda, el niño que se escapó de su casa, quedará bajo custodia de su abuela

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó la custodia del menor de edad a su abuela - crédito Gustavo Amador/EFE

El martes 27 de agosto de 2024 un menor de edad que había desaparecido el día anterior en el sur de Bogotá fue hallado por las autoridades locales.

Se trata de David Rueda Noy, de 9 años de edad, y quien huyó de su casa en busca de su sueño de ser youtuber.

Así lo expresó en una carta que dejó con su despedida, antes de salir de su vivienda ubicada en el barrio La Floresta Sur, en la localidad de Kennedy.

Tras encontrar al menor de edad David Rueda en inmediaciones de la terminal de transporte terrestre de El Salitre, la Policía lo dejó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que se realizara el respectivo proceso de restablecimiento de derechos.

“Haciendo referencia al caso reportando sobre un niño de 9 años, quien huyó de su casa, y fue ubicado en la mañana del martes, el Instituto Colombiano de Bienestar informa que la Policía de Infancia y Adolescencia pone al niño a disposición de Bienestar Familiar en el Centro Zonal Fontibón, donde un equipo de Defensoría de Familia aperturó Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos a favor del niño con acompañamiento de los padres de familia y vinculando a su familia extensa”, se lee en el documento.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó al niño en manos de su abuela - crédito ICBF

Aunque en un inicio el destino del niño era incierto, el Icbf emitió un comunicado en el que se entregó detalles sobre el proceso con el niño David Rueda. De acuerdo con lo revelado en el documento, el menor de edad quedó bajo custodia de su familia extensa, haciendo referencia a su abuela materna.

Un llamado a los padres de familia y cuidadores para que supervisen a los menores de edad

A partir del caso de David Rueda, que generó preocupación no solo a su familia sino a toda la comunidad en la capital del país, el Icbf hizo un fuerte llamado a los padres de familia y cuidadores para tomar medidas de precaución.

En el comunicado hicieron énfasis en el uso de las redes sociales por parte de niños, niñas y adolescentes. Solicitaron que se haga acompañamiento para evitar una mala influencia de las plataformas digitales en los menores.

“Es fundamental que los padres de familia y cuidadores guíen a sus hijos e hijas en el uso responsable de las redes sociales, páginas web, videojuegos y otros contenidos multimedia, enfatizando los posibles riesgos asociados, involucrar a los niños y niñas en actividades recreativas en las que puedan interactuar con más personas”, se lee en el comunicado.

Así mismo, instaron a los padres y cuidadores a dialogar permanente con los menores de edad y procurar en todo momento que se encuentren al cuidado y la supervisión de un adulto responsable.

Comunicado del Icbf sobre el caso de David Rueda - crédito Icbf

Diana Patricia Arboleda Ramírez, directora del Icbf en la regional Bogotá, llamó a los adultos a guiar de manera responsable a los niños y no descuidar sus actividades con elementos tecnológicos como tabletas y celulares.

“Es así como el Icbf a través de acciones puntuales y dentro de sus competencias, continúa promoviendo y garantizando el desarrollo y la protección de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos protectores”, finaliza el comunicado emitido por la entidad.

La pelea de David y su mamá, antes de escapar de su casa

Luego de conocerse la denuncia por desaparición de un menor de edad, que luego de 18 horas fue hallado en la localidad de Fontibón, su madre declaró en el informativo Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, que tuvieron una discusión antes de la desaparición.

“Él llegó y se quitó media ceja. Lo regañé muy duro, pero o sea, no, no había justificación para que niño se fuera. Nunca se había ido, como yo le decía a él, a su debido tiempo, o sea, todavía no porque estaba muy chiquito”, relató la mujer, en medio de la angustia.