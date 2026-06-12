Colombia

Gustavo Bolívar reiteró su postura sobre el caso Alison Salazar en el estallido social de 2021: “Le creo a la niña”

El exsenador respaldó la versión de la joven de 17 años que denunció abuso policial. Los uniformados señalados fueron liberados y la víctima se suicidó

Guardar
Google icon
El exsenador Gustavo Bolívar afirma que cree en el testimonio de Alison Salazar - crédito Colprensa
El exsenador Gustavo Bolívar afirma que cree en el testimonio de Alison Salazar - crédito Colprensa

En la tarde del jueves 11 de junio de 2026, Gustavo Bolívar, conocido por su activismo y trayectoria en el Congreso, fue entrevistado por Semana para analizar el panorama político actual.

El exsenador compartió detalles sobre la estrategia electoral del Pacto Histórico, en cuya estructura participa actualmente, y las perspectivas frente a la candidatura presidencial de Iván Cepeda. Según relató, desde el comité estratégico confiaban en obtener una victoria definitiva en primera vuelta, aunque finalmente el escenario obligó a un balotaje.

PUBLICIDAD

A pesar de ese resultado, el dirigente afirmó que las bases de la coalición mantienen la expectativa de asegurar la continuidad en el Ejecutivo. De acuerdo con Bolívar, las comisiones del partido despliegan acciones en distintas regiones con el objetivo de consolidar apoyos y fortalecer la presencia territorial antes de la votación definitiva.

La revista citada detalló que el capítulo político de la entrevista abordó tanto proyecciones institucionales como balances de gestión legislativa, sumando así contexto a la coyuntura nacional.

PUBLICIDAD

El caso Alison Salazar: denuncias, fallo judicial y dudas persistentes

Gustavo Bolívar dijo que le cree a Alison Salazar, la menor que denunció agresión sexual por parte de integrantes de la Policía Nacional durante el estallido social de 2021 - crédito Universidad del Cauca
Gustavo Bolívar dijo que le cree a Alison Salazar, la menor que denunció agresión sexual por parte de integrantes de la Policía Nacional durante el estallido social de 2021 - crédito Universidad del Cauca

Durante la última parte de la conversación, los moderadores consultaron a Bolívar sobre su posición respecto al caso de Alison Salazar, la menor de edad que denunció haber sido víctima de agresión sexual por parte de integrantes de la Policía Nacional durante el estallido social de 2021.

La joven, de 17 años, dejó una carta a sus familiares antes de quitarse la vida, en la que relató: “me manosearon hasta el alma”, extracto citado por el exsenador ante la audiencia de Semana.

Bolívar rememoró los videos difundidos en redes sociales durante aquellas jornadas de protesta, en los que se observa a cinco uniformados de la Policía Nacional emplear la fuerza física para trasladar a la joven a una estación policial.

Pese a la contundencia de las imágenes, el exsenador expresó dudas sobre el dictamen judicial que absolvió a los agentes, dictamen sustentado en peritajes técnicos que no hallaron pruebas físicas de afectación sexual.

Bolívar recordó los videos en los que cinco uniformados de la Policía Nacional trasladan por la fuerza a Alison Salazar a una estación policial - crédito Prensa Senado
Bolívar recordó los videos en los que cinco uniformados de la Policía Nacional trasladan por la fuerza a Alison Salazar a una estación policial - crédito Prensa Senado

Las autoridades judiciales concluyeron que no existían elementos materiales que acreditaran la denuncia de agresión sexual, motivo por el cual los uniformados resultaron exonerados de toda responsabilidad penal.

Declaraciones, señalamientos y el debate sobre la responsabilidad institucional

En el transcurso de la entrevista, Gustavo Bolívar reiteró su confianza en el testimonio de la menor: “Le creo a la niña”, afirmó, fundamentando su postura en el contenido de la carta escrita por Alison Salazar.

El exsenador fue consultado sobre publicaciones en sus canales oficiales, en los que calificó a los policías implicados como “cerdos, asesinos y violadores”. Bolívar aclaró al medio que esos calificativos apuntaron exclusivamente a los involucrados en el expediente y no a toda la institución policial.

El dirigente político explicó que mantiene relaciones de respeto con otros miembros de la fuerza pública durante sus recorridos por regiones del país. “Mi señalamiento fue puntual y dirigido únicamente a quienes aparecen en los registros de ese caso”, sostuvo.

La justicia absolvió a los policías del caso Alison Salazar al concluir que no existían pruebas materiales de agresión sexual - crédito Colprensa
La justicia absolvió a los policías del caso Alison Salazar al concluir que no existían pruebas materiales de agresión sexual - crédito Colprensa

En los días posteriores a la muerte de Alison, la controversia alcanzó especial notoriedad en la opinión pública. Semana explicó que la discusión se centró en la forma como los procedimientos de detención y traslado policial pueden derivar en afectaciones psicológicas y sociales, incluso cuando los dictámenes judiciales descartan delitos.

Críticas al sistema judicial y llamados a la reforma

Al cierre de la entrevista, Bolívar expuso su visión sobre la estructura operativa del sistema penal colombiano. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por Semana, existen “personas absueltas por los tribunales a pesar de los indicios en su contra, debido a que el sistema carece de los mecanismos de resistencia necesarios frente a sectores con capacidad de influir en las decisiones judiciales”.

El exsenador abogó por reformas que fortalezcan los organismos de control y garanticen mayor independencia frente a presiones externas. Sus planteamientos, según reseñó la revista, se suman a un debate nacional sobre la efectividad y confianza en la justicia, especialmente en casos donde se cruzan denuncias de abuso policial y vulneración de derechos humanos.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarAlison SalazarEstallido social 2021Abuso policialColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 11 de junio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 11 de junio

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

El informe policial confirma que una capital de Colombia mantiene cifras históricas en control del delito

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

Cartagena: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Cartagena: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de junio

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de junio

Villavicencio: Pico y Placa para este viernes 12 de junio

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en la ciudad

Villavicencio: Pico y Placa para este viernes 12 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Kaká se hizo viral por su reacción durante la presentación de J Balvin previa a la apertura en el Mundial 2026

Arelys Henao se refirió al diagnóstico de cáncer que comprometió su vida y su carrera musical

Beéle anunció su regreso a Medellín con el “Borondo Tour”: todo lo que debe saber del concierto

Johanna Fadul confirmó que Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez: estos son los planes de boda

Deportes

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

La ciudad colombiana que rompe récords con la menor cifra de hurtos a personas en 2026

Técnico con pasado en la selección de México afirmó que Colombia será local cundo juegue en ese país durante el Mundial

Así fue la preparación de Julián Quiñones para la Copa del Mundo 2026 que lo llevó a anotar el primer gol para México

En video: Julián Quiñones anotó 17 goles en un solo partido en Colombia, esta es la historia

Sebastián Montoya no se confía y quiere seguir sumando en la Fórmula 2: “La realidad es que toca seguir trabajando”