Denuncian brutal caso de maltrato infantil en Bogotá contra un niño, fue golpeado con una correa: “Debe caer ya”

El menor fue golpeado por un sujeto que le estaba haciendo preguntas académicas - crédito @PatriciaMosq/X

La representante a la Cámara electa Nelly Patricia Mosquera, que fungió como presidenta del Concejo de Bogotá, denunció a través de sus redes sociales un hecho de violencia contra un menor de edad. De acuerdo con un video que compartió e imágenes que expuso, el niño, cuya identidad es desconocida, fue brutalmente golpeado por un sujeto con una correa.

En la grabación que reveló se muestra al hombre agrediéndolo cada que el niño no responde a una pregunta relacionada con su formación académica. Una de las preguntas que hace el agresor está relacionada con las vocales.

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“No sabe, ¿cierto? Porque no sabe, ¿cierto? Repítame las vocales, lo veo. Diga las vocales. Busque la vocal acá. ¿Qué vocal es esta? Repita las vocales y búscame la vocal ahí”, dijo el agresor mientras golpeaba al menor con cada respuesta que daba o si se quedaba en silencio.

La identidad del menor no fue revelada - crédito Camila Díaz/Colprensa

Más adelante, continuó con las agresiones físicas, asegurando que el niño no estaba cumpliendo con las órdenes impartidas en casa y en el colegio: "¿Por qué no hace tareas en el colegio? ¿Por qué no hace tareas en el colegio, marica? ¿Por qué no le hace caso a la profesora por más, por más que le dice si usted tiene que hacer caso? ¿Qué tiene que usted hacer en el colegio?”.

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Posteriormente, culpabilizó a la víctima de los golpes que estaba sufriendo: “¿Por qué no hace caso? ¿Le gusta que le pegue?”.

La congresista electa rechazó los hechos de violencia de los que fue víctima el niño y solicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá intervenir de inmediato para poner a salvo al menor y capturar al señalado agresor.

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“¡Qué rabia y qué dolor ver a este animal golpear a un niño indefenso así! Esta bestia DEBE CAER YA. Pido a la @PoliciaBogota que haga todo para capturar lo antes posible a este infanticida en potencia. Nos encargaremos de que se pudra en prisión”, indicó en X.

La congresista electa Nelly Patricia Mosquera pidió a las autoridades capturar a presunto agresor de un menor en Bogotá - crédito @PatriciaMosq/X

Los ciudadanos también repudieron las agresiones perpetradas contra el niño y advirtieron que, posiblemente, está siendo víctima de un ciclo de violencia, teniendo en cuenta que en el video no se le vio llorar por los golpes.

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“El niño ya ni llora, debe estar acostumbrado a tanto golpe”; “Es maltrato infantil y por lo que veo no es la primera vez, el niño no lloró. Ojalá se pueda hacer algo por el niño, no se merece eso. Ningún niño se merece golpes”; “Que cobarde ojalá que caiga con todo el peso de la ley”, señalaron.

Denuncian caso de maltrato a una niña en Sibaté

Un caso similar fue reportado en Sibaté, Cundinamarca. Una niña de cuatro años fue agredida por un hombre identificado como Winder Alexis Moreno Sánchez, presuntamente padrastro de la menor, que ahora es buscado por las autoridades.

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Según la Policía Nacional, hay grabaciones que evidencian que el agresor habría golpeado y amenazado a la niña durante siete minutos, con el pretexto de enseñarle números. La reacción violenta se habría desatado cuando la víctima no comprendió sus indicaciones.

La Policía logró recuperar a la menor y la trasladó a un centro asistencial para que recibiera atención médica. “Esta menor, a manos de la pareja sentimental de la progenitora, sufrió unas lesiones”, afirmó el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha.

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Las grabaciones indican que la agresión física y psicológica contra la niña se extendió durante siete minutos - crédito Colombia Oscura/X

Gómez Ramírez indicó que, después de la atención inicial, se inició el restablecimiento de derechos y la menor quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). “Todas las capacidades operativas y judiciales de la Policía Nacional están enfocadas en lograr la ubicación de esta persona responsable de estas lesiones”, indicó.

Las autoridades pidieron colaboración ciudadana para aportar información sobre el paradero del presunto responsable, con el llamado a comunicarse a la línea de emergencia. Mientras avanza la investigación, la Policía y el Icbf hacen seguimiento al estado de la menor y coordinan acciones para prevenir nuevos casos de violencia infantil.

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