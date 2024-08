Desarticulan red de extorsión del Clan del Golfo: autoridades capturaron a seis delincuentes

Policía de Córdoba logro la captura de 6 personas del Clan del Golfo que se dedicaba a la extorsión de la población - crédito @PoliciaDECOR/X

Alias Pitufo, Mau o Tierra, Piqué, Yan, Satucho y La Negra, todos pertenecientes a las subestructuras ‘Javier Yepes Cantero’, del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, fueron capturados en un operativo organizado por el Grupo Gaula, en conjunto de miembros de la Inteligencia Policial y la Fiscalía.

Estas capturas se realizaron en los municipios de San Antero y Lorica, Córdoba. Este grupo de personas es señalado de extorsionar a comerciantes, ganaderos, agricultores y contratistas de obras públicas en el territorio.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por las autoridades asignadas al caso, alias Mau o Tierra era cabecilla de un grupo criminal que se dedicaban a identificar a las potenciales víctimas e iniciar las amenazas contra las personas. Además, se les acusa de tres homicidios en Lorica y Cotorra. Los demás detenidos se dedicaban presuntamente a la inteligencia criminal y al cobro directo de las extorsiones.

Uno de los principales objetivos de esta operación es desviar la forma directa en que estos criminales se financiaban, pues con este tipo de actos delictivos las investigaciones arrojaron que la organización recolectan millones de pesos.

Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y serán acusados cargos por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga en conversación con Caracol Radio, explicó que, a diferencia de lo que comúnmente se cree, no solo los ganaderos, empresarios o ciudadanos con recursos elevados son víctimas de extorsión a manos de actores criminales.

“Son colombianos de distinto estrato socio jurídico y con distintas condiciones económicas. Desde vendedores ambulantes hasta pequeños comerciantes y empresarios.”, explicó Echavarría.

De igual manera, ratifico que entidades como Fenalco han interpuesto denuncias por este tipo de delitos: “Personas informales, ganaderos, empresarios y de todo tipo. Es decir, en los territorios todo el que tenga un negocio está siendo víctima de extorsión, especialmente, por los grupos criminales que tienen ya un control territorial, porque esa es una forma y un mecanismo de gobernanza criminal.”

Un menor casi se asfixia en Kennedy por cumplir con un reto de internet

Un estudiante de 12 años casi pierde la vida intentando cumplir un juego que se hizo viral por medio de las redes sociales.

Yenifer Baldovino es la madre del estudiante que resultó afectado por este tipo de actividades, y en conversación con CityTv comentó que su hijo no le había comentado de lo sucedido por temor: “Él al principio no me dijo nada, se quedo callado eso fue el día viernes 9 de agosto en las horas de la tarde, el no me dijo nada hasta el martes (...) yo le dije:” hijo porque no me dijiste”, me dijo que tenía miedo”.

No especificó en qué consiste el reto, sin embargo, aseguró que este tipo de hechos están sucediendo al interior de la institución educativa: “Está en juego la vida porque no es solamente porque ellos ven el juego en redes sociales, lo hacen acá en el colegio y no pasa nada. Yo hago un llamado a los padres para que estén pendientes de sus hijos”.

Comunidad alerta por juegos virales en internet que ponen la vida de los estudiantes en Colombia - crédito Kim Kyung-Hoon/Reuters

A raíz de este hecho, empezó a ser víctima de abusos físicos por parte de algunos de sus compañeros: “Un compañero le empezó a pegar por el brazo repetidamente, el me dijo que no quería hacer nada para evitar más problemas, pero a medida que el muchacho le fue pegando el se defendió, le pegó al chico”, dijo la madre del estudiante.

Se conoció que la Secretaría de Educación ya está al frente del caso y está investigando los hechos para dar claridad a la familia del menor y establecer las medidas correspondientes para que el uso de los dispositivos digitales sean controlados en el espacio educativo.