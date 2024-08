Juan Duque respondió a indirecta de Lina Tejeiro por polémica canción con Andy Rivera: “Todos facturando”

El cantante Juan Duque compartió un mensaje en el que asegura que todos están "felices y en paz", sin referirse exactamente a las personas en cuestión - crédito juanduque / linatejeiro Instagram

Toda una polémica se creó en redes sociales por las indirectas que se habrían lanzado entre sí la reconocida actriz Lina Tejeiro y sus exparejas Andy Rivera y Juan Duque. Pues, los cantantes de música urbana se unieron para lanzar una nueva canción titulada Ni con él, ni conmigo, que ya alcanzó más de 186.000 visualizaciones en YouTube y que se ha considerado como una crítica a la actriz de cine y televisión.

Una parte de la letra del sencillo fue lo que generó las especulaciones, puesto que la audiencia asumió que los intérpretes consideran que el problema en sus respectivas relaciones sentimentales fue Tejeiro: “Pensé que era yo, que el problema era mío y no te funcionó ni con él ni conmigo. Pensé que era yo, que el problema era mío, pero porque toca, vuelvo y lo digo: que te quiero todavía, mamá así lo nuestro termine me vas a recordar. Qué dura esta despedida. Reina, es que el amor de una vida no se puede olvidar”, indica la letra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los cantante de música urbana hicieron una colaboración juntos y muchos internautas especularon que el tema era una indirecta para su expareja Lina Tejeiro - crédito YouTube

En respuesta, la actriz publicó un video en sus redes sociales, en el que simuló haber llorado y aprovechó para promocionar un rímel, que, según detalló, no se corre a pensar de las lágrimas. Los comentarios por su peculiar reacción a la colaboración de sus exnovios no se hicieron esperar; Tejeiro recibió todo tipo de halagos por su ingeniosa contestación, que le ayudaría a ganar más dinero.

“Una reinaaaa”; “Increíble”; “Qué buen comercial, muy orgánico. No uso maquillaje, pero voy a comprar uno de esos”; “Por chismoso ahora tengo un Rimel. ¿Alguien sabe como se usa?”; “Así es mi linda Lina Tejeiro aquí vamos a ver quien factura más muy ese par”; “Lina Tejeiro después de ver que sus dos ex, Juan Duque y Andy Rivera, lanzaron una canción juntos, pero ella decidió hacer una publicidad de sus pestañinas en sus historias de Instagram”, señalaron algunos internautas.

Luego de la divulgación de la grabación de la actriz, Juan Duque se pronunció en redes con un mensaje que parecería referirse a la polémica, haciendo alusión a las oportunidades de mercado que aprovecharon. “Todos facturando, felices y en paz, fin.”, escribió el cantante en X.

Juan Duque se habría referido a la respuesta que dio Lina Tejeiro a su nueva canción con Andy Rivera - crédito @wawawanduque/X

La polémica respuesta de Lina Tejeiro

La actriz, reconocida por su trabajo en novelas como Padres e hijos, La ley del corazón, Los graduados, A corazón abierto y por su participación en la reconocida serie de televisión Mujeres al límite, causó polémica por engañar, en principio, a sus seguidores y seguidoras, con un video en el que apareció llorando. Pues, se creyó que la canción de Duque y Rivera la habría afectado y que había salido a manifestar su rechazo al respecto.

Sin embargo, sorprendió a sus fanáticos al promocionar un rímel de la línea Coraje, enunciando sus bondades en momentos de llanto, pues, según contó, la pestañina es resistente al agua. “Lo que me parece más increíble que yo digo, wow, es todo lo que he llorado y mi rímel no se corre porque es un rímel que no se corre, que sí dura y que no te hará llorar”, dijo la actriz al finalizar su video.

La actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram con su video al hacer publicidad de su empresa de rímel - crédito @Lina_Tejeiro /X

Luego, en otra grabación en la que pretende ser entrevistada por medios de comunicación, que le preguntan su opinión sobre “el éxito más reciente”. La respuesta de Tejeiro, que los seguidores y seguidoras relacionan con el sencillo de sus exparejas, fue la siguiente: “A veces unir fuerzas no es suficiente para triunfar y tener éxito, se necesita coraje”. En ese momento, mostró el rímel que estaba promocionando, y anunció que se habilitó la venta de 2x1. Siete horas después, informó que las unidades para la promoción quedaron agotadas.