Presunto nepotismo en la Superintendencia de Economía Solidaria: modificaron requisitos para beneficiar a candidato del Pacto Histórico

El congresista Andrés Forero acusó a la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, de presunto nepotismo - crédito Colprensa

El representante a la Cámara Andrés Forero lanzó una grave acusación contra la Superintendencia de la Economía Solidaria, alegando un presunto caso de nepotismo en la selección de agentes interventores.

La denuncia apunta a María José Navarro, la superintendente, que, según Forero, habría alterado los requisitos de selección para favorecer a Yobany Montilla, un excandidato a la Cámara por el Pacto Histórico, para un cargo en la cooperativa que administra Drogas La Rebaja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Por politiquería y nepotismo un profesor en arte sin experiencia en temas de salud está como interventor de una de las cadenas de droguerías más grandes del país. Su mérito principal es haber sido candidato a la Cámara el Pacto Histórico. El “cambio” fue para peor…”, escribió el congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.

Según Forero, Navarro cambió el requisito de un curso especializado de 100 horas en insolvencia e interventoría - crédito @AForeroM/X

Forero aseguró que Navarro modificó las exigencias para los agentes especiales, de manera que beneficiara a Montilla, quien, a diferencia de otros candidatos, no cumplía con el requisito de un curso especializado en insolvencia e interventoría”. Antes, para ser agente especial, se exigía haber hecho un curso de por lo menos 100 horas en temas de insolvencia y de intervención. La señora Navarro, el 11 de abril, planteó que ese curso podría ser sustituido en caso de que no se tuviera por dos años adicionales de experiencia profesional no acreditada”, afirmó Forero.

Tras la modificación, Montilla solicitó su inscripción como agente especial el 15 de abril - crédito @AForeroM/X

El ajuste en los requisitos coincidió con la solicitud de Montilla para ser incluido en la lista de agentes especiales. Según Forero, el 15 de abril, cuatro días después de la modificación, Montilla solicitó su inscripción en la lista, y al día siguiente fue incorporado y designado como interventor de Copservir, la cooperativa encargada de Drogas La Rebaja. Forero denunció que la selección de Montilla se realizó en detrimento de candidatos con más experiencia y que ya cumplían con los requisitos previos.

“La señora superintendente lo eligió a él por encima de personas que estaban en la lista del año 2021, que tenían más experiencia profesional acreditada y que ya contaban con ese curso de insolvencia e interventoría”, aseguró el congresista. Este cambio en los requisitos y la designación de Montilla han generado preocupación por posibles vínculos políticos y la falta de transparencia en el proceso.

Forero también cuestionó si los cambios tienen como objetivo la liquidación de Drogas La Rebaja, alineándose con una posible estrategia del presidente Gustavo Petro - crédito @AForeroM/X

Montilla, que anteriormente trabajaba en Canapro con un salario de $8,6 millones mensuales, ahora recibe $33,8 millones al mes en su nuevo cargo. Esta significativa diferencia salarial ha sido objeto de críticas adicionales. Además, Forero señala que el grupo de empleados que llegó con Montilla a Copservir, cuya nómina totaliza $108 millones mensuales, incluye a personas cercanas a él, como antiguos colegas de Canapro y excandidatos a ediles del Pacto Histórico.

“Forero reclama que varios de ellos no tendrían experiencia en el sector de la salud, sino que vienen de trabajar con Montilla en Canapro o son excandidatos a ediles del Pacto Histórico. Para esa reorganización, se ha despedido a personas que venían trabajando en esa cooperativa, exponiendo al Estado a millonarias demandas”, denunció Forero.

La modificación en los requisitos habría favorecido a Montilla, que no tenía el curso requerido para aumir el cargo de interventor - crédito @AForeroM/X

El congresista también cuestionó el propósito final de estos cambios, sugiriendo que podrían estar orientados a la liquidación de Drogas La Rebaja, en concordancia con una posible estrategia del presidente Gustavo Petro en relación con la empresa farmacéutica. “Lamentable que la politiquería y el nepotismo se apoderen de una de las más grandes cooperativas y una de las principales cadenas de droguerías del país”, concluyó Forero.

Estas acusaciones ponen en el centro del debate la transparencia en la administración pública y los posibles intereses políticos detrás de decisiones clave en el sector de la economía solidaria. La situación genera una creciente preocupación sobre la integridad del proceso de selección de agentes interventores y el impacto en la operación de Drogas La Rebaja.